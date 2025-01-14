Суперфиналист «Лидеров России» разработал датчики для защиты от цунами в России

Tекст: Валерия Городецкая

Датчики, предупредившие о приближении цунами за 15 минут, могут значительно улучшить систему оповещения на Сахалине, Камчатке и в Приморье, отмечается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Щербина отметил, что традиционные методы предупреждения не всегда эффективны из-за сложностей в прогнозировании цунами, не связанных с сейсмическими подвижками. В ответ на запросы Камчатского края разрабатывается локальная система оповещения, которая станет дополнительным контуром защиты жизни людей.

Испытания новых датчиков планируются этим летом в акватории Камчатского края. Они будут установлены на глубинах до 400 метров и смогут предупреждать о волне за 15 минут до ее прихода. Ожидается, что для защиты одного населенного пункта потребуется от трех до семи датчиков, которые будут заменяться каждые пять-семь лет.

Щербина также рассказал, что система имеет потенциал коммерциализации, поскольку интерес к ней проявляют администрации курортов стран Индо-Тихоокеанского региона, таких как Индонезия. Разработка ведется совместно со студентами Московского Политеха и Лабораторией исследования цунами Института океанологии РАН.

Максим Щербина – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН, лауреат премии им. Е. С. Федорова РАН за выдающиеся исследования в области кристаллографии. Член научного сообщества «Искра», организаторами которого выступили победители трека «Наука» «Лидеров России», победитель регионального этапа конкурса «Флагманы образования». Разработал биоразлагаемый сетчатый протез для профилактики грыж при операциях на животе, который впервые был использован в детской хирургии.

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