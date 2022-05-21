Президент Казахстана подписал закон о биологической безопасности

Эксперт назвал беспилотник, поставку которого в войска анонсировал Шойгу

«Судя по всему, глава Минобороны РФ Шойгу в своем сегодняшнем заявлении анонсировал появление в российских войсках тяжелого аппарата «Альтиус», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотным системам Денис Федутинов. Ранее Шойгу рассказал о поступлении в ВС РФ стратегических беспилотников.

«Беспилотный аппарат «Альтиус» наши разработчики и эксплуатанты относят к классу высотных БЛА большой продолжительности полета. При создании этого дрона Россия пошла по пути соединения разведывательных и ударных функций в одном аппарате», – сказал эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

Специалист указал, что если проводить параллели с американскими конкурентами, то «Альтиус» по замыслу разработчиков будет совмещать функции стратегического разведывательного аппарата Global Hawk и ударного беспилотника Reaper.

«Мы и США имеем разные финансовые возможности для создания беспилотников: если американцы могут себе позволить два параллельных класса БПЛА, то мы исходим из «асимметричного», но оптимального ответа Пентагону. Можно предположить, что «Альтиус» не сможет подняться на такие высоты, как Global Hawk, и взять столько вооружения, как Reaper, но вместе с тем будет более универсальным, чем каждый из них. То есть один и тот же аппарат может быть отправлен для выполнения длительного разведывательного полета, скажем, вдоль границ со странами НАТО, а может быть оснащен оружием и направлен на решение ударной задачи», – отметил собеседник.

Как заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу, «в ближайшей перспективе» в российские войска будут поставлены стратегические беспилотники. По его словам, применение таких машин позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники.

«На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения», – подчеркнул Шойгу. «За последние 10 лет интенсивность их полетов возросла в 7 раз, годовой налет – в 23 раза», – приводит слова генерала РИА «Новости».

Министр уточнил, что с 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58 тыс. полетов, при этом общий налет превысил 377 тыс. часов, отметил министр.

«Альтиус» – это тяжелый российский беспилотник дальнего радиуса действия с максимальной боевой нагрузкой более тонны. Он будет производиться на мощностях Уральского завода гражданской авиации. Новый дрон получит элементы искусственного интеллекта. БЛА сможет работать автономно без участия оператора, а также самостоятельно взаимодействовать с перспективным российским истребителем пятого поколения Су-57, сообщает «Военное обозрение».

Аппарат умеет без помощи человека-оператора самостоятельно прокладывать маршрут до цели или заданного района патрулирования в обход зон ПВО вероятного противника, а также обнаруживать и атаковать важные наземные цели: пусковые установки ракет, узлы связи, штабы. В небе «Альтиус» может находиться от 24 до 48 часов, а максимальная дальность его полета должна составить 10 000 км. При этом вести разведку аппарат сможет с высоты 12 км.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как тысячи беспилотников изменят облик российской армии.