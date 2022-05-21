На Российском интернет форуме обсудили проблемы правового регулирования цифровой трансформации

Поднимались вопросы о необходимости подготовки кадров в сфере цифровой юриспруденции, а также какими навыками должен обладать такой юрист, все это обсудили в рамках Российского интернет форума (РИФ 2022).

Мероприятие было организовано Российским агентством правовой и судебной информации. Модератором сессии выступила заместитель главного редактора РАПСИ Ольга Бинда.

«Большинство людей сталкиваются с цифровым правом неосознанно. Сегодня все чаще происходят преступления, связанные с приватностью. Популяризация цифрового права, правовое просвещение – не менее важны, чем подготовка технических цифровых специалистов. Масштабная цифровая трансформация государства и бизнеса, активное формирование цифрового законодательства предполагает наличие подготовки кадрового потенциала не только в области IT и кибербезопасности, но и в области права», – отметила она.

По мнению экспертов, цифровой юрист должен обладать фундаментальными юридическими знаниями, а также понимать, как функционирует та или иная технология, говорится в релизе.

Руководитель группы Центра регуляторного сопровождения цифровых проектов Блок GR МТС, эксперт Института права цифровой среды НИУ ВШЭ Елена Сурагина отметила, что цифровой юрист должен обладать нестандартным креативным мышлением, а также быть готовым меняться, заниматься самообразованием и взаимодействовать с большим количеством специалистов из самых разных областей, ему важно понимать особенности цифровой среды.

«В числе основных особенностей этой среды – дистанционный формат взаимодействия, отсюда возникает вопрос с идентификацией, а также проблемы подписания документов, выражения воли, физической безопасностью. Еще одной особенностью является интерактивность взаимодействия и высокие скорости изменения самой цифровой среды, а также постоянная генерация данных, в том числе личных, отсюда вытекают угрозы в сфере приватности. Цифровому юристу важно понимать эти вещи», - указала эксперт.

Цифровой юрист должен знать, что такое искусственный интеллект и Big Data, а также представлять те риски, которые возникают при применении той или иной технологии, заявил зампред Комиссии по правовому обеспечению Цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Савельев.

«Важно отметить, что язык IT-команд сильно отличается от языка юристов и умение общаться без переводчиков – очень важный навык для такого специалиста», - подчеркнул эксперт.

По словам декана «Высшей школы правоведения» РАНХиГС Олега Зайцева, цифровой юрист – это прежде всего юрист, а дальше все зависит от того, в какой области цифровизации он хочет себя найти.

Заместитель начальника управления научной политики МГИМО и главный редактор журнала Digital Law Journal Максим Иноземцев также отметил, что цифровой юрист не может обойтись без знания основ юриспруденции.

По словам замгендиректора по правовым вопросам АНО «ИРИ» Бориса Едидина, часто в погоне за современной повесткой молодые юристы пренебрегают основами своей профессии.

«Сейчас многие из молодых юристов хотят проявить себя в качестве цифрового юриста. На собеседованиях пользуются современными терминами, а просьбу составить договор выполнить не могут. Хотелось бы, чтобы в погоне за современной повесткой ценности классического образования не исчезли. Базовые навыки в этой сфере могут давать высшие учебные заведения, а учить «ремеслу» неплохо получается новым образовательным проектам, где практики делятся непосредственным опытом, что называется, по «горячим следам», - сказал Едидин.

Как рассказала считает председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики МО АЮР Александр Журавлев, в сфере образования нужно выстроить такую систему, которая бы поставляла специалистов по цифровому праву в законодательную и исполнительную власть.

К числу важных для регулирования отношений в области эксперты отнесли следующие законопроекты: о регулировании рекомендательных сервисов; о регулировании цифровой валюты; о внесении изменений в закон «о персональных данных» в части трансграничных данных; законопроект об NFT; антикризисные законы, связанные с указом президента о предоставлении новых льгот, преференций и преимуществ для сотрудников IT отрасли и государственных компаний.