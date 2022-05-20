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После спектакля с пьяным Чебурашкой наказали актеров
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Полиция составила три протокола об административных правонарушениях после спектакля в городе Юрьев-Польский Владимирской области с пьяными актерами в образе героев мультфильмов: Чебурашки и Зайца с Волком из «Ну, погоди!», сообщили в УМВД по региону.
«Сотрудники полиции выезжали по сообщению о нарушении общественного порядка в местном учреждении культуры. В отношении троих граждан были составлены протоколы за административные правонарушения, предусмотренные статьей 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным местных СМИ, спектакль с участием ростовых кукол в городе Юрьев-Польский представляли гастролеры из Ленинградской области. Герои мультфильмов – Чебурашка и крокодил Гена – предстали перед зрителями, по их данным, пьяными. Один из актеров не смог до конца отыграть спектакль и ушел за кулисы, прервав сцену.
Как пишут местные жители, «первыми на сцене появились Чебурашка и крокодил Гена, причем один из персонажей уже тогда выглядел явно нетрезвым. Чебурашка еле держался на своих лапках и не смог доиграть свою роль. А Заяц и Волк из «Ну, погоди!» показали странное выступление, в процессе которого Волк шатался и едва не упал со сцены», пишет «Подъем».
Сотрудники ДК вызвали полицию. В УМВД уточнили, что протоколы составлены в отношении актеров.
Руководитель труппы пояснил, что у актера-Чебурашки родился сын, и они с коллегами отметили это событие перед выступлением, организаторы шоу прислали письменные извинения руководству ДК, где все проходило, зрителям пообещали вернуть деньги за билеты.
Эксперты описали будущее России по итогам спецоперации
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В ближайшие пять лет России следует «очень сильно переформатировать и экономику, и нашу политику от Запада на Восток», – сказал политолог Андрей Безруков на круглом столе, посвященном образу будущего России. Эксперты, в частности, назвали три задачи, которые надо решить России для преодоления последствий санкций.
«На наших глазах в общественном мировосприятии произошло подряд три сдвига. Первый – во время пандемии, второй, политический – когда Россия начала специальную военную операцию на Украине. Третий сдвиг, идеологический, происходит на наших глазах», – отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
По мнению эксперта, это третье изменение общественного сознания означает стремление осмыслить новую реальность и попытаться выстроить картину мира, каким он должен стать по итогам СВО. Некоторые черты этой будущей реальности становятся видны уже сейчас, полагает политолог.
Своим мнением Чеснаков поделился на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Будущее России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Встреча была приурочена к просветительскому марафону «Новые горизонты» общества «Знание», который завершается в четверг. «На днях, выступая на открытии марафона «Новые горизонты», первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сказал, что возврата к прошлому не будет, – заметил Чеснаков. – В принципе, это должно быть очевидно для всех. На мой взгляд, мы уже в будущем, просто до конца его не понимаем».
Уже сейчас становится понятным, что некоторые глобальные тенденции играют на руку России, полагает Андрей Безруков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. «Мир разделился на коллективный Запад и остальной мир, который некогда был «коллективной колонией» Запада. Это деление – очень явное», – констатировал Безруков. По его мнению, показательно, что ни одна из стран, которые были западными колониями (как Индия) или полуколониями (как Китай), не наложила санкции на Россию после объявления спецоперации.
«Суть происходящего в мире лучше всего отражает слово «деглобализация», – в свою очередь подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, в недавнем прошлом директор Центра стратегических разработок. Эксперт заметил, что, судя по запросам в поисковых системах, тема краха глобалистских проектов стала интересовать человечество с 2020 года, когда американо-китайские торговые войны начали выходить на пик. С учетом беспрецедентных западных санкций – финансовых, транспортных, технологических, которые сейчас обрушились на Россию – в наших интересах, чтобы процесс деглобализации углублялся, делает вывод Княгинин.
В ближайшие пять лет России следует «очень сильно переформатировать и экономику, и нашу политику от Запада на Восток», полагает Безруков. В новой конфигурации мира «у нас много козырных карт», что становится надежным заделом на будущее, заметил эксперт.
«Представьте себе этот период в несколько десятилетий, сопровождающийся перестройкой мира из одного состояния в другое, конфликтами, войнами, голодом. Люди, естественно, прежде всего будут опираться на базовые принципы: накормить и согреть народ, обезопасить страну, сохранить логистические цепочки». И в этой ситуации могут сыграть те козыри, которые у нас на руках, заметил Безруков.
Он пояснил: «Мы становимся ведущей сельскохозяйственной державой, мы остаемся и будем оставаться ведущей энергетической державой. Мы держим крупнейшие, важнейшие логистические коридоры, которые станут еще более значимыми, если вдруг «подбрюшье» Евразии загорится, а оно очень нестабильно», – отметил эксперт.
«Наконец, мы уже стали своего рода экспортерами безопасности», – добавил Безруков. Как ранее указывал Безруков, на данный момент Россия – единственная, кроме США, страна, обладающая достаточными компетенциями в технологиях безопасности критически важной инфраструктуры.
«По сути, мы являемся единственной технологической альтернативой для тех стран, которые хотели бы создать собственную суверенную инфраструктуру: контролировать свои коммуникации, иметь системы кибербезопасности, иметь возможность контроля территории из космоса», – отмечал эксперт в недавнем интервью ТАСС. «И когда мы будем перестраивать свою экономику, мы станет экспортерами технологической и информационной безопасности, причем в еще большем масштабе, чем сейчас», – отметил Безруков на круглом столе ЭИСИ.
Для того, чтобы обеспечить устойчивое технологическое развитие в ближайшем будущем, сейчас, в условиях санкций, России надо решить три задачи, подчеркнул Княгинин.
«Первая задача – обеспечить функциональность производственных систем, которые работают на заимствованных технологиях, особенно если технологии поставлены недружественными странами, – указал эксперт. – Нужно развертывать сервисные сети, потому что из России ушли не только поставщики техники (к примеру, Siemens, Boeing, Airbus), но и компании, оказывающие сервисную поддержку. Нам придется обеспечивать жизнеспособность всех этих систем, а также искать компоненты на замену существующим. Это задача на ближайший год», – сказал политик.
Политик также не исключил, что в России придется прибегать к «ремонтному каннибализму» – изъятию деталей из нескольких сложных технических устройств для обеспечения работы одного.
Вторая задача, отметил эксперт, стоящая перед Россией – это развитие реверсивного инжиниринга, и это нужно сделать в ближайшие два года. Поясним: реверсивный инжиниринг или обратная инженерия – изучение «сделанных не у нас» устройств или программ с целью понять принцип их работы. России предстоит научиться производить не только отдельные элементы каких-либо устройств или оборудования, но и научиться производить стратегически важную продукцию с нуля, отметил Княгинин.
Третья задача выходит за горизонт нескольких ближайших лет – это определение направления развития, оно потребует перестройки всей научной сферы и обеспечение работы всех конструкторских бюро и инжиринговых центров, продолжил эксперт. «Все это нужно делать на фоне очень высокого уровня неопределенности. Как наука должна удерживать повестку? Как она должна фиксировать фронтир? Можно ли это сделать в изолированном положении? Судя по всему, здесь нам нужно будет «пересобирать» всю научную сферу. И тут важен вопрос о регулирующем механизме этого процесса, поскольку так сконфигурирована российская наука, что она полностью зависит от государства», – заметил политик.
Чтобы решать столь масштабные задачи, «нам придется перестроить экономику», заметил Безруков. «Конечно же, экономика будет мобилизационной – это понятно, иначе мы просто не выживем. Она, скорее всего, будет с элементами планового хозяйства», – полагает эксперт.
Сверхзадачей же должен быть переход к опережающему развитию, заметил директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков. Пока Россия остается на стадии догоняющего развития, но при этом у нас есть базис для технологического рывка – 35% всего природно-ресурсного потенциала мира, добавил аналитик.
«Образ будущего – это постоянный поиск, постоянный процесс, некая динамичная процедура размышления о том, куда мы движемся, – резюмировал Чеснаков. – Российская власть действует правильно, запуская дискуссию о будущем, а не навязывая те или иные шаблоны, которые могут восприниматься как догма. Определение образа будущего состоит из двух ключевых фаз – перебора рисков и перебора возможностей. Принципиально важно, что сейчас власть фокусируется на возможностях, предполагая, что конкуренция между позитивными сценариями будет продуктивной». Вместе с тем, отметил политолог, уже к началу президентской кампании 2024 года России нужно иметь четко выверенную стратегию развития, «основанную на разделяемых большинством граждан мировоззренческих принципах».
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Джордж Буш подтвердил, что США нарушили обещание не расширять НАТО
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший рассказал о том, как США цинично нарушили обещание не расширять НАТО.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
Один из пранкеров в начале разговора представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Буш признался ему, что не хотел брать Россию в НАТО.
«Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», – заявил Буш-младший.
Пранкеры напомнили Бушу об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.
«Не важно, что США когда-то обещали России. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце (Джордже Буше – старшем, – прим. ВЗГЛЯД), это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – пояснил экс-президент США, согласившись, что сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских.
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Ранее Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Покупавшие украинское зерно страны попросили Россию о поставках
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Многие покупавшие украинские пшеницу и кукурузу страны в поиске новых поставщиков обращаются прежде всего к России, сообщила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
«В настоящее время многие страны-покупатели украинской пшеницы и кукурузы начинают искать новых поставщиков и прежде всего, конечно же, обращаются к России. Сегодня мы получили возможность значительно расширить географию продаж и объем поставок, то есть замещать украинское зерно на рынках крупнейших стран импортеров», – приводит выдержку из материалов РЗС РИА «Новости».
На Россию и Украину последние годы приходилось порядка 30% мировой торговли пшеницей.
Россия, последние годы стабильно занимавшая позицию мирового лидера по экспорту пшеницы, рассчитывает в 2022 году на рекордный сбор этой культуры (87 млн тонн) и достаточно высокий урожай в целом по зерну (130 млн тонн), что даст возможность частично поддержать выпадающие украинские поставки. В 2021 году РФ собрала 121,317 млн тонн зерна, в том числе 76 млн тонн пшеницы.
«Уже обратилась Эфиопия, которая 45% своих потребностей в пшенице закупала на Украине – порядка 600 тыс. тонн; 23% закрывали Штаты, мы поставляли 13%», – сказала Тюрина, также напомнив про возобновление после ввода санкций в отношении РФ закупок Саудовской Аравией (60 тыс. тонн на прошлой неделе).
По оценке Минсельхоза США, снижение производства зерновых культур на Украине в 2022-2023 сельхозгоду (начинается с 1 июля) составит порядка 38,5 млн тонн, до уровня сбора 48 млн тонн: в том числе производство пшеницы может снизиться на 11,5 млн тонн, а кукурузы (основной экспортной культуры) – на 22,6 млн. Такое снижение производства может привести к серьезному падению и объемов экспорта – сразу на 24 млн тонн, до 21 млн: экспорт украинской пшеницы оценивается сейчас в 10 млн тонн (минус 9 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном), кукурузы – в 9 млн тонн (минус 14 млн тонн).
«Мировое производство падает, растет торговля, на этом фоне возможна тенденция роста мировых цен. Есть понятие баланса производства и потребления пшеницы, и по балансу не вижу резкого скачка цен от текущих», – сказала Тюрина.
По данным РЗС, украинскую пшеницу покупают такие крупнейшие мировые импортеры, как Египет (в среднем в год порядка 3,4 млн тонн), Индонезия (2,8 млн тонн), Турция (1,6 млн тонн), Пакистан (1,4 млн тонн), Марокко (1 млн тонн) и другие. В свою очередь украинскую кукурузу покупают, в частности, Китай (порядка 8 млн тонн в год), Испания (2,5 млн тонн), Нидерланды и Египет (по 2,2 млн тонн), Иран (1,7 млн тонн), Турция (более 1 млн тонн).
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе. В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.
В прошлый четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, а попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ. В свою очередь сенатор Алексей Пушков подсказал Западу способ избежать нехватки еды.
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Владелец «Азовстали» решил продать суперъяхту из-за «сложившихся обстоятельств»
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Самый богатый человек Украины миллиардер Ринат Ахметов, владеющий сталелитейный заводом «Азовсталь» в Мариуполе, решил продать свою суперъяхту, чтобы «не быть похожим на российских бизнес-магнатов».
Известно, что яхта, известная под кодовым названием Luminance, после завершения строительства может войти в число 10 крупнейших суперъяхт в мире. При этом половина из них принадлежит российским бизнес-магнатам. Ахметов рассматривает возможность продажи яхты еще до того, как она будет достроена, «учитывая текущие обстоятельства», передает New York Times слова директора по международным связям компании Ахметова System Capital Management Джока Мендозы-Уилсона.
Уточняется, что роскошное судно длиной 475 футов схоже по размеру с крейсером ВМФ России «Москва», затонувшим в прошлом месяце в Черном море.
Издание подчеркивает, что такой шаг предпринят в попытке избавиться от намеков о прошлом Ахметова в качестве пророссийского олигарха. Владение роскошной яхтой стало символом статуса для олигархов из России и других бывших республик Советского Союза, которые в последние годы затмили королей, принцев, султанов и шейхов государств Персидского залива как главных покупателей самых больших судов, заявляет NYT.
Ранее власти Италии заявили, что содержание имущества, изъятого у российских олигархов из-за антироссийских санкций, обойдется стране почти в 14 млн евро за год. Столько в этом году будет стоить итальянскому государству содержание «замороженных» мегавилл и роскошных яхт. Среди них активы миллиардеров Алишера Усманова, Петра Авена, Геннадия Тимченко, журналиста Владимира Соловьева и бизнесмена Алексея Мордашова.
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СМИ: Сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2»
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На фоне резкого роста цен на газ Россия в 2022 году может получить за поставки в Европу рекордные 100 млрд долларов, сверхприбыли Газпрома полностью окупили проект «Северный поток – 2», пишет в статье для французского издания Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.
Автор публикации отметил, что входящие в Евросоюз страны ежедневно отправляют 200 млн долларов Газпрому, несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго», передает РИА «Новости».
«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 млрд долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», – считает Колен.
По его мнению, Россия выиграла первый раунд «энергетической битвы», поскольку даже если Евросоюз станет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок. «Угрожая [России] эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а [президент РФ] Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации», – говорится в статье. Автор также выразил мнение, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили газопровод «Северный поток – 2».
Накануне в Кремле заявили об отсутствии надежд на запуск проекта «Северный поток – 2». В прошлую среду представитель Министерства экономики Германии заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине. В начале мая Газпром решил задействовать сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.
В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
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Шольц обвинил Россию в глобальном продовольственном кризисе
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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте возложил на Россию ответственность за возможный глобальный продовольственный кризис.
Глава правительства ФРГ предупредил об опасности «серьезного продовольственного кризиса, особенно на глобальном Юге», якобы вызванного, по его словам, проведением специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.
«Говоря прямо: ответственность за это несет только Россия», – выступил с утверждением Шольц. Он также заявил, что Россия якобы блокирует торговые пути для экспорта зерна с Украины. Для противодействия этому кризису Германия в качестве председателя в Группе семи (G7) создала Альянс для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. «Этот альянс открыт для всех, кто не хочет стоять в стороне и смотреть, как беднейшие [страны] мира расплачиваются за российскую агрессию», – заявил Шольц.
В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркнул, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
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В офисе Зеленского захотели дерусифицировать Харьков и Донбасс
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области, сообщило издание «Страна.ua».
«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», – приводит РИА «Новости» слова советника главы офиса президента Украины, сказанные в эфире телемарафона. Подоляк также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».
Накануне президент США Джордж Буш в ходе разговора с «Владимиром Зеленским», роль которого исполнили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, заявил, что миссия Украины «состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Глава «Газпром нефти» описал масштабные последствия нефтяного эмбарго
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Эмбарго на российскую нефть повлечет за собой рост цен на энергоносители и даже может привести к отключениям электроэнергии в Европе, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в ходе марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».
«Наверное, это решение принять можно, но при этом надо понимать, что придется заплатить за это. В чем состоит эта дополнительная цена?
Прежде всего в прямой корреляции и росте цен на энергоносители на нефть и газ. С учетом того, что они и сейчас уже достаточно высокие, надо быть готовым, что она будет выше, и также надо быть готовым к тому, что возможны перебои в поставках тех же моторных топлив и какие-то отключения электроэнергии, к остановке каких-то производств», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
Стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине
Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», – сообщил источник ТАСС.
Ранее китайские СМИ сообщали, что появление Су-57 остановило доминирование США в сфере высокотехнологичных истребителей пятого поколения и стало серьезной угрозой для американцев.
Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца
Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелых военных вооружений, пишет Welt.
«У меня сложилось впечатление, что канцлер не хочет поставлять Украине тяжелое оружие», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Мельника, Германия тянет время и ждет перемирия. Тогда, по его мнению, ее власти сошлются на отсутствие необходимости в отправке военной техники.
Кроме того, посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder. «А объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся», – добавил Мельник.
Накануне Мельник все же предпринял попытку объяснить свои предыдущие резкие выпады в адрес Шольца. Так, посол заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины. «У меня не было цели кого-то обидеть», – заявил он.
Шойгу назвал число сдавшихся националистов на «Азовстали»
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Уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен, заявил на коллегии Минобороны министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Продолжается блокирование завода «Азовсталь». С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
Он также напомнил, что ранее сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс продолжается.
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Пушков подсказал Западу способ избежать нехватки еды и энергоресурсов
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Странам Запада надо было дать Москве гарантии безопасности, а не пытаться душить Россию санкциями, тогда не было бы никакого кризиса – ни энергетического, ни пшеничного, выразил уверенность сенатор Алексей Пушков.
«Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса – ни энергетического, ни пшеничного. Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, на Западе по большому счету «проглядели», что глобализация – это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе. В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.
В прошлый четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, а попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
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В Запорожcкой области рассказали о выгодах от воссоединения с Россией
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«Визит Хуснуллина в Запорожскую область вызывал эмоциональную реакцию у простых людей, которые поняли, что их желание возвратиться в родную гавань услышат», – сказал газете ВЗГЛЯД глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее в ходе визита российский вице-премьер заявил, что «перспектива Запорожской области – работать в нашей дружной российской семье».
«Визит зампреда правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина в Запорожскую область дал лично мне и моим соратникам полное понимание планов российского правительства и перспектив того, что наш родной край совершенно точно возвращается в состав нашей, без преувеличения, единой великой родины», – рассказал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Возвращение в родную гавань произойдет «без всяких серых зон», чего сильно боятся местные жители, которые не хотят быть «пушечным мясом для западных хозяев Зеленского и других негодяев». «Здесь не должно быть «Запорожской народной республики», переходного периода или еще чего-то. Мы все прекрасно понимаем, что переходный период – это всегда возможности для каких-то серых зон и схем», – пояснил собеседник.
Визит Хуснуллина стал знаменательным еще и потому, что он первым из высокопоставленных официальных представителей России «посетил освобожденную территорию Запорожской области», «которую без нашего ведома забрали сепаратисты в 1991 году». «Сегодня от власти режима Зеленского освобождено около 70% территории Запорожской области. Хуснуллин является куратором Южного федерального округа (ЮФО) и вице-премьером по вопросам строительства. Этот визит мы считаем предвестием того, что Запорожский край войдет в состав именно ЮФО. Первостепенной задачей правительства России уже сейчас является развитие инфраструктуры области и подтягивание его до среднероссийского уровня», – добавил Рогов.
Накануне Марат Хуснуллин посетил Запорожскую область с рабочим визитом. Вице-премьер заявил в Мелитополе, что «перспектива Запорожской области – работать в нашей дружной российской семье». Чиновник заверил, что Россия восстановит освобожденные территории Украины.
При системном подходе к развитию региона, считает глава военно-гражданской администрации Запорожской области, эта территория быстро и без преувеличения станет «вторым Краснодарским краем». Рогов особо отметил благодатный южнорусский климат и плодородные земли, которые приносят богатые урожаи.
«Большой пучок весом 250 грамм укропа, петрушки, базилика или кинзы стоит порядка 12-15 рублей в розницу. В России таких цен нигде нет. Хлебосольные запорожцы с радостью поделятся со всей остальной Россией своими сельхозбогатствами. Эта житница хочет и должна быть в составе большой России», – отметил Рогов.
Кроме того, благодаря электроэнергии с крупнейшей в Европе Запорожской АЭС «можно увеличивать объемы производства не только в регионе, но и за его пределами». «Я с детства помню, как в советские годы каждый миллион зерна в Запорожской области отмечался каким-будь вымпелом, а в украинские – наградой. Несколько миллионов тонн зерна молотилось без какого-либо напряжения для отрасли», – напомнил собеседник.
Регион обладает большой курортной зоной, центрами которой являются всесоюзные здравницы Бердянск, Приморск и Кирилловка. Даже после переворота в 2014 году какое-то время из Москвы продолжали ходить поезда в Бердянск, куда ездили отдыхать многие россияне.
По его словам, в Запорожье рассматривают развитие по крымскому сценарию – должен быть сделан акцент на инфраструктурном строительстве, расширении трасс и дорог – чтобы регион как можно быстрее стал точкой роста, давал возможности экономического развития всей России. «Здесь заложен колоссальный потенциал экономического роста. Если посмотреть с точки зрения интеграции в глобальные экономические проекты типа китайского «Один пояс и один путь», то эти земли тоже очень интересны», – пояснил он.
Еще одной «благой вестью» по итогам визита Хуснуллина стало обещание выплатить в мае пенсии и зарплаты в рублях, а пока «люди живут как при коммунизме – денег нет: гривен уже, а рублей еще».
«Освобожденные территории Запорожской области перезапускаются все активнее, и я уверен, что не будет никаких проблем с интеграцией в единое экономическое пространство Российской Федерации. Даже в годы так называемой незалежности здесь всегда была полная ориентация на Россию, начиная с сельского хозяйства и заканчивая промышленностью. Осталось только освободить город Запорожье, который имеет половину экономического потенциала области», – подытожил Рогов.
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Шойгу анонсировал поступление в войска стратегических беспилотников
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Стратегические беспилотники скоро будут поставлены в российские войска, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на коллегии Минобороны.
Он отметил, что применение таких машин позволит сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники.
«На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения», – подчеркнул Шойгу.
По его словам, российские военные активно применяют беспилотники для решения широкого спектра задач.
«За последние 10 лет интенсивность их полётов возросла в 7 раз, годовой налет – в 23 раза», – сказал Шойгу.
Он уточнил, что с 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58 тыс. полетов, при этом общий налет превысил 377 тыс. часов, отметил министр.
Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.
Буш-младший признал работу биолабораторий США на Украине
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший подтвердил, что на территории Украины на протяжении многих лет действуют биологические лаборатории, финансируемые Пентагоном.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
В ходе разговора на прямую реплику «Владимира Зеленского» об американских биолабораториях на Украине Буш дважды уверенно ответил «да».
Пранкер поблагодарил Буша-младшего и заявил, что на Украине «смогли сохранить наследие».
«Например, те биолаборатории, которые финансировали США на территории нашей страны. Это программа Пентагона. Вы помните?» –спросил «Зеленский» Буша. В ответ экс-президент США ответил: «Да».
Сообщение «Зеленского» о том, что украинцам «удалось эвакуировать биолаборатории», Буш встретил одобрительным кивком и похвалил якобы Зеленского, как учитель поощряет школьника: «Хорошо. Да, вы умный парень».
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Также Джордж Буш рассказал Вовану и Лексусу, как нарушил обещания администрации своего отца о нерасширении НАТО.