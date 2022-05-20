Пушков: Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине

Запад будет вынужден подчиниться новой реальности на Украине, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Удивительное дело! Теперь западные обозреватели и политологи от Вашингтона до Тель-Авива предлагают Западу договориться с Россией именно на тех условиях, которые долгое время предлагала Москва: особый статус и автономия Донбасса или его самоуправление в составе Украины; нейтральная Украина вне НАТО, что-то типа Австрии; и создание европейской архитектуры безопасности «с учетом озабоченностей России», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Как напомнил сенатор, «именно этого настойчиво и миролюбиво добивалась Москва все эти годы», однако «ответом со стороны Вашингтона и НАТО, как в целом и всего западного политического и экспертного сообщества, [все это время] было жесткое «Нет!».

«Теперь они предлагают вернуться на полгода назад. Но поезд истории уже ушел. Ситуация уже кардинально переменилась. Действуют жесточайшие санкции. Швеция и Финдяндия все ближе к вступлению в НАТО. А Украина утратила контроль над частью своей территории. И как это учесть в будущем мирном урегулировании?» – отметил Пушков.

«В поисках выхода из кризиса западные политики и политологи исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня. Они сильно опаздывают в своем восприятии хода событий. (…) А потом они оказываются вынуждены подчиниться новой реальности – не той, в которой они живут, а той, которая опережает их мысли и действия», – констатировал сенатор.

«И они еще убеждают себя, что находятся «на правильной стороне истории»! Но нельзя быть на ее правильной стороне, постоянно отставая от нее и запоздало предлагая решения, годные лишь для дня вчерашнего. Надо хотя бы стараться поспевать за историей. А она уже сама решит, кто окажется на ее «правильной стороне», – заключил Пушков.

В четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.

В прошлую среду постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.

Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД