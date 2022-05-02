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СМИ: США отложили поставку гаубиц Тайваню из-за Украины
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Власти США решили отложить поставки вооружения на Тайвань из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса в связи с ситуацией на Украине, сообщила газета South China Morning Post.
По данным издания, поставка гаубиц будет отложена до 2026 года.
«Производственные линии (США) перегружены», – цитирует газета Минобороны Тайваня, передает РИА «Новости».
В августе 2021 года американский Госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню на 750 млн долларов. Поставка 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin, ожидалась Тайванем в 2023 году.
Напомним, США одобрили предоставление услуг и оборудования на сумму 95 млн долларов для тайваньской системы противовоздушной обороны «Пэтриот», потенциальная продажа является третьей с момента вступления президента США Джо Байдена в должность.
Также Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения Украине и другим странам Восточной Европы.
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Захарова объяснила нервный срыв представителя Пентагона Джона Кирби
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По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о президенте России можно объяснить «нервами».
«У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про президента России», – отметила Захарова.
«Среди прочей ереси он заявил, что ему «трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине». Это американскому-то контр-адмиралу трудно на что-то смотреть?!» – сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.
Далее представитель российского МИД рассказала о карьере Кирби.
«У Кирби солидный послужной список. 28 лет во флоте, с 1986 по 2015 год, включая работы в качестве главы информационной службы Военно-морских сил США. То есть он был среди тех высших офицеров США, в чье распоряжение стекалась вся информация Пентагона, он был осведомлен буквально обо всем. Он знал про обедненный уран в Югославии, знал про «иракское досье», как сейчас называют значительный массив документов, свидетельствующих о военных преступлениях военнослужащих США в Ираке. Мы обо всем этом узнали благодаря «Викиликс» и его авторам, которых изничтожают коллеги Кирби, а сам Джон каждый день читал эти отчеты: о тысячах и тысячах гражданских, погибших в деревнях Ирака и Сирии от зверств американского контингента. С учетом уровня оснащенности американских военных, нет сомнений, что он видел фотографии, видел видеоматериалы. Интересно, не трудно ему было на эти бесчеловечные зрелища смотреть?» – поинтересовалась представитель МИД.
Причиной его нервозности Захарова назвала раскрытые сведения о работе американских биолабораторий на Украине, а также отток высокопоставленных чиновников из Белого дома.
«Второе. Всё это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, это упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично Байдену», – написала Захарова, отметив, что Кирби тяжело смотреть не на украинские события, а на свое будущее.
«Если контроль над Конгрессом перейдет к республиканцам, мало вообще никому не покажется. И Кирби затаскают по публичным слушаниям первым. Нет, сначала Нуланд. Потом Кирби.
Уже писала про внезапное желание отдохнуть от содеянного, возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха. И, как оказалось, устали там за год многие.
По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью С. Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Дж. Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома П. Табор, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Д. Фельдман.
Джон Керри в раздумьях, не оставить ли этот корабль до конца года, как пишут те же американские СМИ. Но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена.
Что творится в рядах вице-президента США К. Харрис, и писать не хочется. Там просто массовый исход. Руководители аппарата, пресс-служба последуют примеру десятков ключевых сотрудников, которые уже ушли», – прогнозирует Захарова.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине, и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать».
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Американских читателей разозлили заявления Кирби о спецоперации на Украине
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Американские читатели Daily Mail возмутились эмоциональными высказываниями пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о российской спецоперации на Украине.
Кирби заявил, что на кадры с поля боя «трудно смотреть», а потом допустил несколько нелестных высказываний в адрес Москвы. Также Кирби едва не разрыдался, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».
Многие пользователи не поверили в искренность пресс-секретаря Пентагона и напомнили ему о преступлениях, совершенных США по всему миру.
«А по поводу тех мест, куда мы вторглись, слез по-прежнему нет. Интересно», – отметил Mosey1966.
«Уроки актерского мастерства Кирби брал у Зеленского?» – задался вопросом Kelly_S.
«О Господи! Хватит уже! Тактика новых демократов – «давай плакать»! Покажем, какие мы настоящие! Кроме того, для Джо это будет легко, потому что его глаза все равно всегда блестят и слезятся!» – возмутился SoCalGal21.
«Хорошая актерская игра. Любой человек, у которого есть хоть одна клеточка мозга, понимает, что наши политики участвуют в этой опосредованной войне не для того, чтобы помогать невинным людям. На самом деле затягивание войны приводит к тому, что людей гибнет все больше, а военная машина зарабатывает миллиарды на производстве оружия», – написал Stephbenz.
«Как насчет тысяч погибших в Ираке и на Ближнем Востоке?» – уточнил Morris Oxford.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила нервозность Кирби во время пресс-конференции.
Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза. Кроме того, глава государства запретил российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам недружественных стран.
Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.
Кроме того, Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры России под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Антонов счел оскорбительными слова пресс-секретаря Пентагона о России
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России «оскорбительными и неприемлемыми».
«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», – сообщается в Telegram-канале посольства.
По словам Антонова, в США стало нормой, что «чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей», при этом не хотят «замечать бесчисленных преступлений киевского режима и толкают его на новые злодеяния, продолжая накачивать Украину вооружениями».
Посол допустил, что, по всей видимости, власти США не заинтересованы в прекращении огня. «Главное для Дж. Кирби и ему подобных – чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира», – заключил Антонов.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать», пишет РИА «Новости».
Далее после десятисекундной паузы он добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель».
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Законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Конгресс США за месяц до начала спецоперации России
В Сети обратили внимание на то, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года, что, возможно, вынудило начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Данный факт косвенно подтверждает тезис о заинтересованности США в активной милитаризации Украины для получения сверхприбыли за счет возросшего количества оборонных заказов. Если программа ленд-лиза продлится достаточно долго, Украина будет расплачиваться за вооружение несколько десятков лет, пишет Ruposters.
Внесенный еще в январе законопроект об оружейном ленд-лизе в пользу Украины уместно расценить как один из многих агрессивных шагов стран НАТО, вынудивших Россию начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации.
«Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. Только США, начиная с 2014 года, направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучения специалистов. В последние месяцы западное оружие идет на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира», – предупреждал президент России Владимир Путин.
Ленд-лиз – особая программа, по которой США передавали в долгосрочный кредит или сдавали в аренду союзникам военное оборудование, технику и даже продовольствие во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали Антигитлеровской коалиции помощь по ленд-лизу на общую сумму более 50 млрд долларов.
Ранее Палата представителей США одобрила продажу оружия Украине по ленд-лизу.
Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.
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В Британии предрекли разделение мира на два враждующих блока
События в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами, уже в ближайшем будущем мир может разделиться на два враждующих экономических блока, пишет обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган.
По словам автора статьи, новый виток противостояния между Москвой и Вашингтоном способен расколоть планету на два соперничающих лагеря и покончить с эпохой глобализации, передает РИА «Новости».
По его мнению, очертания будущих альянсов можно увидеть уже сейчас. США, Евросоюз и Великобритания теперь не считают Россию дружественной страной, однако в мире есть мощные государства, сохраняющие теплые отношения с ней. Среди них – Индонезия, Китай и Индия. Как отметил обозреватель, эти влиятельные силы оказывают Москве политическую поддержку и наращивают товарооборот с ней.
«Когда Запад исключил российские банки из системы SWIFT, именно китайская UnionPay <…> вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей», – пишет Халлиган.
Он напомнил, что во времена СССР все нефте- и газопроводы были сконцентрированы в направлении Евросоюза. Теперь Москва диверсифицирует экспорт и прокладывает энергетические магистрали к быстроразвивающимся азиатским рынкам, чтобы не зависеть от Брюсселя, предположил колумнист.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, несостоятельность и недоговороспособность Запада становится очевидной всем регионам мира.
Эксперт: США в Ираке создали кадровый резерв для ИГИЛ
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«Такой страны, как Ирак, – суверенной, светской, что редкость для стран Залива, достаточно благополучной с точки зрения достатка и безопасности, больше нет. Ее больше нет в результате вторжения США, начатого весной 2003 года», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ровно 19 лет назад президент США Джордж Буш объявил о «победе» в войне против Ирака.
«Дело не только в том, что американцы поймали и повесили Саддама Хусейна – одного из ярчайших арабских лидеров за последние 100 лет. Свергнув Хусейна, американцы взамен создали в Ираке хаос. Они практически разрушили систему управления страны, выгнали на улицу офицеров и управленцев, – и тем самым создали огромный кадровый резерв для террористических структур, – таких, как движение ИГИЛ. По их вине в короткий срок сомнительная карликовая организация религиозных фанатиков сумела приобрести отчетливые черты квази-государства», – рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«Начиная вторжение в Ирак, американцы приписали Саддаму Хусейну обладание химическим оружием, но в итоге его там не оказалось. Это был лишь фальшивый повод для нападения. Но никто из американских политиков или генералов не был наказан – ни за обман, ни за гибель мирных иракцев. Вся иракская кампания Джорджа Буша по сути превратилась в одно сплошное военное преступление, в массовую убийство мирных иракцев. Число погибших измеряется сотнями тысяч. Эксперты спорят между собой лишь о том, как считать потери – то ли полмиллиона человек, то ли ближе к миллиону, если считать тех, кто не родился в результате войны», – отметил Мартынов.
Кроме того, в условиях анархии, вызванной вторжением США, были разграблены иракские музеи, бесценные с точки зрения культуры сокровища исчезли, добавил он. «Разгромлены ценнейшие музеи, которые были посвящены древним цивилизациям: истории Месопотамия, Вавилона. Зато многие артефакты потом через американские военных или околовоенные структуры попали на черные рынки западных стран. Но для нас – для остального человечества эти артефакты утрачены», – объясняет эксперт.
О таких же плачевных итогах военной деятельности США, можно говорить и применительно к Афганистану и Ливии, добавил эксперт. «К примеру, такого государства, как Ливия на сегодня по сути тоже нет. Есть лишь территория, на которой продолжается хаос и гражданская война», – заявил глава института.
Напомним, 19 лет назад – 1 мая 2003 года – президент США Джорд Буш-младший, выступая на борту авианосца «Авраам Линкольн» в Персидском заливе, произнес свою знаменитую речь о «победе» над Ираком. Буш тогда поздравил американцев с победоносным завершением операции. Однако война продлилась еще как минимум 8 лет и закончилась почти полным выводом американских войск из страны, а по ряду признаков – война там продолжается до сих пор.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Музей современной истории России решил продлить до 10 мая работу выставки «НАТО. Хроника жестокости». Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО.
Лавров указал на направленность ПРО США против России
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Москве пришлось разрабатывать гиперзвуковое оружие, поскольку ПРО США направлена против России и Китая, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Министр заявил, что Россия «была вынуждена заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знала, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mediaset.
В связи с этим России потребовались вооружения, которые гарантированно могут преодолевать ПРО, иначе «у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар». При этом Россия не скрывает наличие такого типа вооружений.
Москва «была готова с США вести разговор о том, чтобы договор о стратегической стабильности включал бы и дискуссию о тех новых системах, которые появились, еще появятся и могут стать предметом обсуждения», сказал Лавров, отметив, что «сейчас американцы прекратили все эти переговоры».
Как пояснил министр, глава российского государства Владимир Путин, говоря недавно о наличии у России оружия, которого ни у кого нет, имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения.
Лавров подчеркнул, что «Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны». В частности, Москва предлагала Вашингтону принять заявление и подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей. По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России и США было принято заявление о недопустимости ядерной войны.
Напомним, Путин, выступая на встрече с членами Совета законодателей, заявил, что Москва готова ответить на действия тех стран, которые попытаются вмешаться в нынешнюю ситуацию на Украине, Россия обладает такими инструментами для ответа на угрозы, которых нет у ее оппонентов.
В Китае назвали желание США засудить Россию фарсом
США хотят очернить Россию из-за ситуации на Украине, но свои преступления не признают и пытаются уйти от ответственности, пишет китайская газета Global Times.
По словам автора статьи Ван Вэньвэня, администрация Джо Байдена собирает данные для обращения в Международный уголовный суд, чтобы засудить Россию. Между тем, Америка сама несет ответственность за огромное количество конфликтов, но признавать это не намерена. По словам профессора Фуданьского университета Шэнь И, Соединенные Штаты похожи на преступника, который угрожает судье и требует судить других. «Ну разве это не фарс?» – задался вопросом эксперт, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что отношения между Вашингтоном и Международным уголовным судом сегодня весьма напряженные из-за непризнания Америкой полномочий организации. Но США пытаются всячески очернить Россию, чтобы создать условия для введения новых санкций. По мнению доцента Школы международных отношений Пекинского университета международных исследований Сюй Ляна, американцы насаждают всему миру двойное мышление.
Автор статьи напомнил, что при попытках разоблачить американские военные преступления можно столкнуться с серьезными последствиями. Это, в частности, произошло с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которому теперь грозит тюремный срок в США.
Ранее в Китае заявили, что прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии из-за отказа Варшавы и Софии платить в рублях является «самым жестким ответом» Москвы на санкции Запада.
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Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек
Российское министерство юстиции исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович* и Кузьмина Людмила Гавриловна. Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», – сообщается на сайте ведомства.
Напомним, Любарев является представителем движения «Голос» (внесено в список СМИ-иноагентов), которое, по мнению экспертов, финансируется иностранными государствами для дискредитации выборов в России и российской власти в целом. Так, в одной из своих статей Любарев «клеймил российское государство за излишнюю строгость к иностранным агентам и утверждал при этом, что «Голос» политикой не занимается».
Кузьмина же в конце апреля 2014 года участвовала в организованном Михаилом Ходорковским «десанте» российской оппозиции в Киев в качестве координатора «Голоса».
Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев рассказал газете ВЗГЛЯД, что «Голос» поставил своей целью доказать, что выборы проводятся неправильно, фальсифицированно. По его словам, участники организации «брали некие условные нарушения, выискивали, тратили огромные деньги на СМИ, чтобы они освещали исключительно эти нарушения».
В МИД сказали, когда готовы продолжить диалог с США по стратегической повестке
Возвращение к российско-американским переговорам по стратегической стабильности будет возможно после завершения российской спецоперации на Украине, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
«К предметному разговору о перспективах возобновления полноформатного российско-американского переговорного процесса по стратегической повестке дня, видимо, получится вернуться только после реализации всех поставленных задач в рамках специальной военной операции на Украине», – передает его слова ТАСС.
Сейчас же диалог «заморожен» со стороны Вашингтона.
«В любом диалоге, и тем более в стратегическом диалоге, необходимо, как минимум, наличие адекватно настроенного партнера. На данный момент такой диалог с американской стороны формально «заморожен», – отметил дипломат.
Также он добавил, что США используют киевский режим как одноразовый расходный материал для достижения своих целей в отношении России.
Ранее сообщалось, что власти США изучают возможность отмены ряда визовых требований для квалифицированных российских специалистов, чтобы ослабить высокотехнологичный потенциал России.
Лавров призвал США принять участие в решении финансовых проблем Афганистана
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты обязаны осознать свою финансовую ответственность в отношении Афганистана и разморозить авуары Центрального банка страны.
«Считаю, что сейчас принципиально важно сконцентрироваться на взаимодействии тех, кто может на практике содействовать решению афганских проблем. А США и их союзники должны осознать свою финансовую ответственность. В этой связи не могу не обратить внимание на сохраняющееся блокирование авуаров афганского центрального банка, которые были заморожены США», – передает ТАСС его слова.
При этом, по словам Лаврова, параллельно США выдвигают требования к тому, чтобы Афганистан отвечал на различные ультиматумы Запада. «В том числе они наказывают Афганистан санкциями за его шаги по реформе в сфере образования», – указал он.
По мнению министра, афганским властям «пригодились бы те деньги» после принятия ими решения о раздельном обучении мальчиков и девочек, которое потребует дополнительных расходов для создания необходимых для этого школьных структур и мест.
«Вместо того, чтобы объявлять санкции и демонстрировать полное неуважение к пониманию национальных, культурных традиций афганского народа, лучше бы разморозить эти деньги», – рассуждает Лавров.
Также глава российского МИД добавил, что Россия видит перспективные сферы для развития торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном.
«Прежде всего, это сельское хозяйство, энергетика, а также транспорт – с учетом высокого транзитного потенциала Афганистана. В целом те 140 с лишним предприятий, которые были построены Советским Союзом в Афганистане, остаются основой афганской экономики, и это создает дополнительные возможности для наращивания нашего сотрудничества в торгово-экономической сфере», – сказал он.
Лавров напомнил, что вопросы двустороннего сотрудничества уже обсуждались в этом году, когда Кабул посещала межведомственная российская делегация. «Параллельно в этот же день была доставлена очередная партия российской гуманитарной помощи – около 20 тонн лекарственных средств. Разумеется, будем продолжать такое содействие Афганистану», – добавил Лавров.
Как отметил министр, создаются «хорошие условия для дальнейшего развития торгово-экономических связей между Россией и Афганистаном, для возобновления их в тех сферах, в которых они были на какой-то период прерваны».
«Так, 25 апреля этого года возобновлено прямое авиасообщение по маршруту Москва – Кабул, что будет способствовать контактам между людьми в целом, между нашими предпринимателями. Со стороны министерства иностранных дел оказываем этому всемерную поддержку», – подчеркнул глава российского МИД.
Кроме того, по словам Лаврова, аккредитованный министерством временный поверенный в делах Афганистана в России от правительства талибов (движение «Талибан*», запрещено в России) уже приступил к работе.
«Развиваем наши отношения и в том, что касается работы афганского посольства в Москве. В прошлом месяце мы выдали официальную аккредитацию кандидату, которого движение талибов выдвинуло на позицию временного поверенного в делах Афганистана в России. Это первый афганский дипломат, назначенный талибским руководством. Он уже приступил к работе», – заключил министр.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что 29 февраля по итогам полутора лет переговорного процесса Соединенные Штаты и «Талибан*» подписали в Дохе мирное соглашение.
При этом американские СМИ говорили об этом как о большой победе своей страны. Однако в мире доминировала иная точка зрения, смысл которой описал глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. «После 19 лет унижений США решили капитулировать, – написал министр у себя в «Твиттере». – Они уходят и оставляют за собой бардак». С ним согласился целый ряд американских экспертов, включая бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
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Россию не пустили на мероприятие ЮНЕСКО ко Дню свободы печати
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Россию не допустили к участию в мероприятии ЮНЕСКО, приуроченном ко Всемирному дню свободы печати, под надуманным предлогом, сообщили в российском МИД.
«Ежегодно 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. По этому случаю ЮНЕСКО – профильным учреждением системы ООН по вопросам международного информационного сотрудничества – традиционно проводятся тематические конференции. К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что отказ мотивировали несоответствием требований конференции и уже сформированным списком докладчиков. В министерстве отметили, что сообщение «не выдерживает никакой критики», а секретариат ЮНЕСКО «под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий.
В МИД России отметили, что предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и полностью вписывались в заглавную тему мероприятия. «Очевидно, что секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок «коллективного Запада», – заявили в дипведомстве.
Эксперты добавили, что, «лишая российских журналистов и общественных деятелей возможности обсуждать актуальные для всего международного сообщества вопросы, организаторы подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога».
Так, в ведомстве «некогда универсальный и авторитетный форум назвали «локальным междусобойчиком». «Его итоги не будут иметь ничего общего с концепцией Всемирного дня свободы печати и такими важными ценностями, как плюрализм мнений, всеобъемлющий охват, обеспечение свободы слова и доступа к информации», – подчеркнули в российском МИД.
Ранее в ведомстве назвали ЮНЕСКО очередной жертвой эгоистических амбиций западных государств.
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В США призвали защитить права американцев от слежки ЦРУ и ФБР
Старший юрист ACLU Эшли Горски призвал Конгресс как можно скорее защитить права американцев после опубликованного в Соединенных Штатах доклада о слежке за 3,4 млн соотечественников службами ЦРУ и ФБР в течение 2021 года.
Как сообщил Press TV со ссылкой на опубликованный офисом директора Национальной разведки США доклад, в прошлом году Федеральное бюро расследований (ФБР) США следило почти за 3,4 млн соотечественников – в три раза больше, чем в 2020 году. Правозащитные группы назвали это масштабным вторжением в частную жизнь. «Конгрессу пора вмешаться, чтобы защитить права американцев, закрепленные Четвертой поправкой», – передает ФАН слова Горски.
Уточняется, что свои действия бюро оправдывало необходимостью розыска террористов, иностранных хакеров, любых признаков угроз в электронных данных, которые, как указано в докладе, были собраны абсолютно легально и управлялись законом о наблюдении за иностранной разведкой.
Что примечательно, в докладе ФБР указано, что электронные письма, текстовые сообщения и многое другое были изучены без ордера. Так, объектами изучения «стали не более чем 3 394 053 американца».
Отмечается, что такой всплеск интереса к частной жизни американцев правозащитные группы США связали с политически напряженной обстановкой в мире. Они заявили, что доклад по сути приоткрыл завесу неконституционных обысков за кулисами и показал, какие это колоссальные масштабы.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки по территории США.
Например, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что, по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила злоумышленникам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами.
Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от 47 компаний по меньшей мере 90 млн долларов. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
В Кремле опровергли обвинения в адрес России в том, что она якобы стала прибежищем для хакеров.
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СМИ: Прошедшие подготовку американцы воюют на Украине
Прошедшие военную подготовку американцы полноценно участвуют в боевых действиях на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Предполагается, что неустановленное число других американцев, многие из которых прошли военную подготовку, находятся в стране (Украине), сражаясь против российских войск вместе с украинцами и добровольцами из других стран», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Как заявил изданию бывший американский военный и экс-офицер полиции Чикаго Харрисон Йозефович, он возглавляет действующую на Украине группу Task Force Yankee, которая направила большое число добровольцев на различные позиции по всей Украине, из которых около 40 – на боевые. По его словам, в стране сейчас находятся «тысячи добровольцев из США и других стран».
Напомним, 29 апреля мать 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын в понедельник был убит на Украине, куда отправился «помогать» украинским войскам. По словам женщины, ЧВК, завербовавшая молодого человека, послала его на помощь украинским войскам в первой половине марта, при этом группа наемников, вместе с которыми воевал бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран».
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