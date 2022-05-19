Песков заявил об отсутствии надежд запустить «Северный поток – 2»

Надежд в текущих условиях на запуск проекта «Северный поток – 2» нет, но его инфраструктура готова и какое-то время будет находиться в рабочем состоянии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчивым и бесперспективным возлагать какие-то надежды на это, учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, и прежде всего, наверное, Германии», – отметил он, говоря о перспективах запуска газопровода, передает ТАСС.

По словам Пескова, страны Европы будут нуждаться в проекте «Северного потока – 2», что бы ни говорили. Он отметил, что «инфраструктура этого проекта готова, какое-то время в рабочем состоянии пролежит на дне моря».

«Это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, что бы она ни говорила», – отметил он, говоря о перспективах запуска газопровода.

Напомним, процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – приостановлена до сентября 2022 года. В Германии же заявили, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине.