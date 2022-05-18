Недельная инфляция в России составила 0,05%

Инфляция в России за период с 7 по 13 мая замедлилась до 0,05% против 0,12% неделей ранее, следует из данных Росстата.

По данным Росстата, с 7 по 13 мая выросли цены на сухие молочные смеси для детского питания и печенье – на 0,9%, сычужные сыры, рис, поваренную соль – на 0,8%, творог, подсолнечное масло, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы, пшеничную муку, вермишель – на 0,4%, говядину, пастеризованное молоко, сметану, гречневую крупу, макаронные изделия, черный чай и шоколадные конфеты – на 0,3%, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, стерилизованное молоко, сливочное масло, хлеб, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,2%, баранину, колбасы вареные, пшено, водку – на 0,1%, сообщает ТАСС.

Цены на сахар снизились на 0,5%, свинину и мясо кур – на 0,1%. Куриные яйца подешевели на 2,8%. Цены на маргарин увеличились на 1,4%.

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели: левомеколь – на 2,5%, аллохол – на 0,5%, корвалол, поливитамины – на 0,4%, ренгалин – на 0,3%, метамизол натрия (отечественный анальгин) – на 0,2%. Цены на валидол выросли на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: зубные щетки – на 1,4%, туалетное мыло – на 1,3%, зубные пасты и спички – на 0,9%, гигиенические прокладки – на 0,7%, туалетная бумага – на 0,6%, пеленки для новорожденных – на 0,5%, хозяйственное мыло – на 0,4%, детские подгузники – на 0,1%. Цены на стиральные порошки снизились на 0,2%.

Цены на телевизоры и электропылесосы снизились на 1%, древесно-стружечные, ориентированно-стружечные плиты – на 0,9%, смартфоны – на 0,6%, кроссовки для взрослых – на 0,3%, футболки и кроссовки для детей – на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Средняя стоимость путевок в санатории выросла на 0,8%, проживания в гостиницах 4–5 звезд – на 0,6%, путевок в дома отдыха и пансионаты, а также проживания в гостиницах 3 звезды – на 0,3%, гостиницах 2 звезды и хостелах – на 0,2%. Цены на проживание в гостиницах 1 звезда и мотелях снизились на 0,1%.

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России увеличились на 0,2%.