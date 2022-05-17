В Кремле усомнились в способности Киева самостоятельно устроить инсценировку в Буче

Киев вряд ли смог бы самостоятельно провести инсценировку в Буче: ему оказывают поддержку информационные советники и пиар-компании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«Самое страшное, что мы увидели в плане этой чудовищной информационной войны, – это потоки лжи, фейки, это инсценировки, порой настолько чудовищные, что человеческое сознание не может себе представить. Я имею в виду, например, мастерски, кровожадно сделанную инсценировку в Буче под Киевом. Понятно, что украинские специалисты сами вряд ли могли бы так профессионально работать», – передает его слова ТАСС.

«Там на них работает армия пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны», – добавил Песков.

Он назвал Бучу примером самой вопиющей лжи, которая распространялась на Западе на самом высоком уровне. «Из последних месяцев это, конечно, Буча – мастерски срежиссированная инсценировка, ложь, постановка, которая была подхвачена СМИ, и которая затем была еще больше озвучена и распространена из уст различных государственных деятелей», – заявил представитель Кремля.

«Поэтому, конечно, необходимо беспристрастное, независимое расследование, которое всю эту ситуацию и всю эту трагедию выведет на чистую воду», – подчеркнул Песков.

В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.