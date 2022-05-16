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Путин: Лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии
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Президент России Владимир Путин назвал подписываемое сегодня заявление Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждением решимости стран-участниц взаимодействовать в сфере военного и оборонного строительства.
«Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором с учетом опыта, приобретенного в ходе в том числе упомянутой операции [в Казахстане], будет подтверждена решимость наших государств и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, взаимодействие в рамках ОДКБ выстраивается в рамках подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.
В США пожалели о пренебрежении Мюнхенской речью Путина
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Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал политолог, старший советник в американском аналитическом центре «Атлантический совет» (признан в РФ нежелательной организацией) Харлан Ульман в статье для The Hill.
Ульман напомнил, что российский лидер настаивал на приверженности к многополярного миру. «На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», – передает РИА «Новости» текст публикации.
По мнению публициста, президент России посчитал неуважительной реакцию Соединенных Штатов и НАТО на его тезисы, что в результате «усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России».
В феврале исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Как отмечали в Кремле, после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к «опасной черте».
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Путин высказался по поводу вступления Финляндии в НАТО
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Отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
«Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин и Ниинисте обсудили ситуацию на Украине. Президент России указал финляндскому лидеру, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены из-за незаинтересованности украинской стороны в серьезном и конструктивном диалоге.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину и проинформировал российского лидера о намерении страны вступить в НАТО в ближайшее время.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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США повторно выступили против участия Путина в саммите G20
Вашингтон продолжает настаивать на том, что глава российского государства Владимир Путин не должен участвовать в саммите G20, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, президент США Джо Байден считает, что на саммите «не должно быть ведения дел как обычно», Путину «не следует быть частью этого». Однако Псаки не знает, просил ли Байден своего коллегу из Индонезии Джоко Видодо отозвать приглашение российского лидера, передает ТАСС.
Напомним, Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
Анонсировано совещание Путина по ситуации в нефтяной отрасли
Президент России Владимир Путин проведет на предстоящей неделе совещание по ситуации в нефтяной отрасли.
«На неделе президент продолжит совещания по ситуации в различных секторах экономики. Предстоит новый разговор о нефтяной отрасли», – сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также в понедельник Путин примет лидеров стран ОДКБ, в Москве пройдет саммит этой организации, и проведет несколько двусторонних встреч с главами стран-участниц.
Ранее президент России обсудил с постоянными членами Совбеза ход специальной военной операции на Украине, потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.
Путин поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов.
«Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных российско-эмиратских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», – говорится в поздравлении на сайте Кремля.
Ранее высший федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Напомним, 13 мая стало известно о смерти президента ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайяна, который скончался в возрасте 73 лет.
Путин обсудил с президентом Таджикистана возросшую в Афганистане активность террористов
Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону ситуацию вокруг Афганистана с учетом возросшей активности террористических группировок на афганской территории, сообщила пресс-служба Кремля.
«Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Афганистана, прежде всего, с учетом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок. Подтверждено, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут и далее активно взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что Путин и Рахмон также затронули вопросы координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе в контексте предстоящей 16 мая в Москве встречи лидеров государств-членов ОДКБ.
Ранее президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности России на южном направлении, в том числе в связи с ситуацией в Афганистане.
23 апреля между пограничниками на «Докарун» (Иран) – «Ислам-Кала» (Афганистан) возник конфликт, который привел к временному закрытию пограничного перехода с иранской стороны. КПП «Докарун» является одним из наиболее важных торговых маршрутов между Ираном и Афганистаном.
Позже Иран перебросил к границе с Афганистаном танковую дивизию.
Песков объяснил приказ Путина по «Азовстали» гуманитарными соображениями
Президент Владимир Путин исходя из гуманитарных соображений отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе и блокировании промзоны с разрешением выйти оттуда гражданским, а также сложившим оружие военным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, приказ был отдан исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин», – ответил Песков на вопрос, является ли это результатом гуманного отношения со стороны Москвы и приказа президента России прекратить штурм, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что российский лидер ранее «приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти с этого завода, из подземелья и затем проследовать в любую сторону – или в сторону запада Украины, или в сторону других регионов, на их выбор».
Внимание Пескова также обратили на публикации в СМИ, согласно которым в заблокированной промзоне могут находиться иностранные военные инструкторы и представители разведок. У него спросили, располагал ли Путин такими данными, когда отдавал приказ, и располагает ли сейчас.
«Я не могу как-то судить, насколько соответствуют действительности эти сообщения СМИ. Думаю, что это целиком и полностью все-таки прерогатива наших военных, которые занимаются этим вопросом», – ответил Песков.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путин: Биолаборатории США на Украине вели разработку биологического оружия
Американские биолаборатории на постсоветском пространстве занимаются сбором биологических материалов, изучают специфику распространения опасных заболеваний, а на Украине они вели разработку биологического оружия, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Мы давно били тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность», – приводит его слова ТАСС.
Он пояснил, что основная задача таких лабораторий – «сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний». «Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия», – указал Путин.
Ранее в Госдуме заявили, что военная биологическая программа США лишила граждан Украины защиты и неприкосновенности, сделав объектами опытов.
В среду СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
В марте Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.
Кремль анонсировал встречи Путина с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии
Президент Владимир Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент [РФ Владимир] Путин по завершении этой многосторонней части [саммита ОДКБ] продолжит серию двусторонних встреч, в частности, будет его двусторонняя встреча с президентом Казахстана Токаевым, президентом Белоруссии Лукашенко и президентом Киргизии Жапаровым», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Говоря о графике на 16 мая, он отметил, что весь день «целиком и полностью посвящен у главы государства тематике ОДКБ». «По случаю 30-летия подписания договора и по случаю 20-летия создания организации сегодня в Москве проходит саммит [ОДКБ]. Главы государств-членов находятся здесь. Практически на целый день запланирована рабочая программа как в многостороннем формате, так и в рамках двусторонних встреч. В частности, сейчас президент Путин проводит двустороннюю встречу с президентом Таджикистана [Эмомали] Рахмоном», – сказал Песков.
По его словам, по завершении беседы с Рахмоном начнется работа саммита в многостороннем формате. «Лидеры традиционно сфотографируются. Будет большая открытая часть саммита, где они все выступят в открытом режиме. Вы все это увидите и услышите», – анонсировал пресс-секретарь главы российского государства. Он добавил, что после 16:00 мск лидеры стран – участниц ОДКБ продолжат общение за рабочим завтраком в закрытом формате.
«По итогам мы ждем, что с прессой пообщается [генеральный секретарь ОДКБ Станислав] Зась», – подытожил Песков.
Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву.
Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ
Будет правильно предоставить Содружеству Независимых Государств (СНГ) статус наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент России Владимир Путин во время юбилейного саммита ОДКБ.
«Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно – это предстоит нам обсудить – предоставить для СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее стало известно, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии.
До этого сообщалось, что Путин во время юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.
Путин оценил роль ОДКБ на постсоветском пространстве
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет очень важную стабилизирующую роль на постсоветском пространстве, заявил президент Владимир Путин на открытии саммита ОДКБ в Кремле.
«Мы собрались именно в Москве, потому что 30 лет назад был подписан Договор о коллективной безопасности, а 20 лет назад на основе этого Договора была создана Организация Договора коллективной безопасности, то есть у нас фактически два юбилея. Практически в один день... Я вас с этим событием поздравляю», – передает его слова РИА «Новости».
«Надеюсь, что организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше. Имею ввиду и непростые времена», – добавил глава государства.
Он напомнил, что в 1992 году, и в 2002 году тоже были непростые времена.
«Они не заканчиваются никогда. Но организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле ее возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будет только возрастать», – сказал президент.
Ранее сообщалось, что Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.
Путин заявил о давнем разгуле неонацизма на Украине
Запад закрывает глаза на разгул неонацизма, который давно наблюдается на Украине, и фактически поощряет это, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле.
«К сожалению, в соседней нашей стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада», – цитирует Путина ТАСС.
Также он добавил, что экстремисты есть везде. «Так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. Нигде. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит», – сказал президент.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин обсудил с главой Таджикистана экономические связи
Президент Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном перед началом юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Главы государств обсуждают сотрудничество в экономической сфере.
Путин отметил, что Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. «В прошлом году товарооборот вырос у нас очень сильно, почти на 45%, а в этом году за первые три месяца – свыше 70 [%] вырос», – передает его слова ТАСС.
«Это хорошая тенденция, которую надо сохранять. Есть причины, связанные с сегодняшней ситуацией, но наши отношения востребованы и развиваются самым активным образом», – отметил президент.
Ранее Путин и Рахмон обсудили по телефону ситуацию вокруг Афганистана с учетом возросшей активности террористических группировок на афганской территории.
Путин анонсировал совместные учения стран ОДКБ
Государства – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены провести осенью этого года серию совместных учений в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите объединения в Москве.
«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности, уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее стало известно, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии.
До этого сообщалось, что Путин во время юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.
Путин пообещал подробно проинформировать коллег по ОДКБ о спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что подробно проинформирует глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ходе специальной военной операции РФ на Украине в закрытой части саммита ОДКБ, проходящего в понедельник в Кремле.
«Что касается российской специальной военной операции на Украине, мы, безусловно, обсудим это. Я проинформирую вас подробно о том, с чем это связано, как идет эта боевая работа», – отметил он, выступая на юбилейной встрече лидеров стран – участниц ОДКБ. «Но сделаем это, конечно, в закрытом режиме», – добавил Путин, сообщает ТАСС.
Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше вносить свой вклад в углубление отношений стратегического союзничества со всеми государствами – членами ОДКБ. «Будем делать все возможное для совершенствования и развития эффективного партнерства, сотрудничества в рамках ОДКБ», – сказал он. Президент России заверил, что Россия будет поддерживать работу в этом направлении действующего армянского председательства в организации.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.