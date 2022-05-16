Кремль анонсировал встречи Путина с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Президент Владимир Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент [РФ Владимир] Путин по завершении этой многосторонней части [саммита ОДКБ] продолжит серию двусторонних встреч, в частности, будет его двусторонняя встреча с президентом Казахстана Токаевым, президентом Белоруссии Лукашенко и президентом Киргизии Жапаровым», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Говоря о графике на 16 мая, он отметил, что весь день «целиком и полностью посвящен у главы государства тематике ОДКБ». «По случаю 30-летия подписания договора и по случаю 20-летия создания организации сегодня в Москве проходит саммит [ОДКБ]. Главы государств-членов находятся здесь. Практически на целый день запланирована рабочая программа как в многостороннем формате, так и в рамках двусторонних встреч. В частности, сейчас президент Путин проводит двустороннюю встречу с президентом Таджикистана [Эмомали] Рахмоном», – сказал Песков.

По его словам, по завершении беседы с Рахмоном начнется работа саммита в многостороннем формате. «Лидеры традиционно сфотографируются. Будет большая открытая часть саммита, где они все выступят в открытом режиме. Вы все это увидите и услышите», – анонсировал пресс-секретарь главы российского государства. Он добавил, что после 16:00 мск лидеры стран – участниц ОДКБ продолжат общение за рабочим завтраком в закрытом формате.

«По итогам мы ждем, что с прессой пообщается [генеральный секретарь ОДКБ Станислав] Зась», – подытожил Песков.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву.