Умер самый титулованный в мире тренер по хоккею с мячом Владимир Янко

Самый титулованный в мире тренер по хоккею с мячом Владимир Янко умер в возрасте 73 лет, сообщили в Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Причины смерти не сообщаются. Янко занимал пост председателя тренерского совета ФХМР и входил в исполком организации.

«Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича Янко. Это невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», – передает РИА «Новости» заявление федерации.

Владимир Янко родился 18 января 1949 года в Москве.

Воспитанник московского «Динамо». За «Динамо» играл с 1965 по 1968 год и с 1971 по 1980 год. Сезоны 1968/69, 1969/70 и 1970/71 отыграл в «Зорком». В составе «Динамо» Янко пять раз становился чемпионом СССР, трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Семь раз Янко входил в список 22 лучших. Всего в высшей лиге чемпионата СССР Владимир Янко провел 275 матчей, в которых забил 50 мячей.

Выступал за сборную Советского Союза в период с 1973 по 1979 год, стал в ее составе четырехкратным чемпионом мира. Всего за сборную СССР провел 36 матчей, забив четыре мяча.

После завершения карьеры игрока стал тренером. С 1982 по 1987 год работал с сыктывкарским «Строителем», вывел клуб в высшую лигу. Позже Янко возглавил красноярский «Енисей», с которым за два сезона стал двукратным чемпионом СССР. Уже после распада СССР Янко несколько лет работал в Финляндии, а затем долгое время возглавлял «Водник»; под его руководством клуб стал семикратным чемпионом России и по три раза выиграл Кубок России и Кубок европейских чемпионов, дважды – Кубок мира. Сопутствовал успех и в «Динамо» (Москва), в которое Янко перешел в 2005 году вместе с ведущими игроками «Водника»: Янко по два раза приводил его к победе в чемпионате и Кубке страны, по одному разу выигрывал кубки европейских чемпионов и мира. Затем тренировал «Кузбасс», а 18 мая 2010 года возглавил «Динамо-Казань». В первом же сезоне выиграл с этой командой чемпионат России и Кубок мира. В сезоне 2011/12 привел казанцев к серебряным медалям чемпионата. Весной 2012 года контракт Янко с «Динамо-Казанью» закончился, и он покинул команду. С августа 2012 года являлся спортивным директором хоккейного клуба «Родина» (Киров). Летом 2013 года вернулся в Казань, где вновь стал главным тренером. В сезоне 2013/2014 «Динамо-Казань» выиграло Кубок России и стало финалистом Кубка мира. По окончании сезона в связи с ухудшением финансового состояния команды Янко покинул Казань и был приглашен в ульяновскую «Волгу» на пост спортивного директора, который покинул спустя три недели. С последней декады октября 2014 года – спортивный директор «Динамо» (Москва).

С 4 ноября 2016 года – спортивный директор «Байкала-Энергии» (Иркутск).

С апреля 2018 года – спортивный директор «Динамо» (Москва).

С ноября 2021 года – спортивный директор «Ак Барс – Динамо» (Казань).

Помимо клубных команд, Янко тренировал сборную СССР с 1989 по 1991 год и трижды – сборную России. Со сборной Советского Союза он выигрывал чемпионаты мира 1989 и 1991 годов, а с российской национальной командой первенствовал на турнирах 1999, 2001, 2006 и 2008 годов.

В качестве игрока:

Чемпион СССР (5): 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1977/78.

Обладатель Кубка европейских чемпионов (3): 1975/76, 1976/77, 1978/79.

Чемпион мира (4): 1973, 1975, 1977, 1979.

В списке 22-х лучших (7): 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79.

В качестве тренера:

Чемпион СССР (2): 1987/88, 1988/89.

Серебряный призер чемпионата Финляндии: 1993/94.

Чемпион России (10): 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2010/11.

Обладатель Кубка России (6): 1996, 2000, 2005 (в), 2005 (о), 2006, 2013.

Обладатель Кубка европейских чемпионов (4): 2002, 2003, 2004, 2006.

Обладатель Кубка мира (4): 2003, 2004, 2006, 2010.

Чемпион мира (6): 1989, 1991, 1999, 2001, 2006, 2008.

Единственный тренер, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разные команды («Енисей», «Водник», «Динамо» (Москва), «Динамо-Казань»).