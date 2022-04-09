Переводчик Google начал предлагать заменять «дорогих русских» на «мертвых»

В России спрогнозировали результаты выборов во Франции

«Никто из основной тройки претендентов не сможет одержать победу в первом туре. В результате мы увидим борьбу между действующим президентом и Марин Ле Пен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. В воскресенье во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Основные фавориты гонки – Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон.

«Совершенно очевидно, что события будут развиваться по сценарию двух туров. При этом Жан-Люк Меланшон претендует на пост президента в меньше степени. Так что на втором этапе встретятся именно Макрон и Ле Пен», – уверен ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

По словам собеседника, примечательным стал тот факт, что Эрик Земмур, который долгое время демонстрировал уверенную электоральную динамику, в последнее время стал терять свои позиции. «Скорее всего, теперь он начнет активную подготовку к парламентским выборам», – рассуждает Федоров.

«Во втором туре, согласно опросам общественного мнения, будет лидировать действующий президент Франции, – продолжил эксперт. – При этом отрыв будет небольшим. Приблизительно 53% против 47% у Марин Ле Пен». Однако, по словам Федорова, могут возникнуть некоторые неожиданности, которые внесут изменения в намеченную социологами картину.

«Последние региональные выборы во Франции, которые состоялись еще в острую фазу пандемии коронавируса, прошли с очень низкой явкой. Сейчас интрига заключается в том, чьи сторонники окажутся активнее на избирательных участках. Мне кажется, что часть правого электората все же уйдет в сторону Макрона, а не Ле Пен. Это связано с тем, что он позиционирует себя как неоцентрист, под знамена которого уже перешли многие известные политики из правого лагеря», – пояснил Сергей Федоров.

Собеседник также обратил внимание на медиа-активность нынешнего президента в последнее время. «Вся внешняя политика Макрона полностью соответствует той позиции, которую он озвучил еще в начале своего первого президентского срока. Особенно четко это прослеживается в вопросах, связанных с Россией», – рассказал эксперт. Он также отметил, что Париж выступает за жесткий, но все же диалог с Москвой.

«Немаловажную роль в рейтингах Макрона сыграла пандемия и спецоперация России на Украине. Все те обещания, которые он давал в первую предвыборную кампанию и не успел выполнить, общество списало на проблемы, вызванные этими факторами. Более того, 60% французов поддерживают его в стремлении быть посредником в урегулировании украинского конфликта», – говорит Федоров.

Что же касается основного оппонента Макрона – Марин Ле Пен, то ее позиции с 2017 года укрепились почти на 10%. Это, уверен Федоров, связано с тем, что она убрала из предвыборной кампании часть неприемлемых для французского общества тезисов.

«Еще одним правильным решением было снять основные спорные требования – выход из ЕС и отказ от евро. И в качестве своего «конька» она выбрала национальные интересы Франции и ее социальные проблемы, что и дало ей возможность всерьез состязаться с главой государства», – заключил Федоров.

В пятницу Эммануэль Макрон заявил, что в случае своей победы на выборах в первую очередь займется вопросом энергетической независимости Франции.

«Мы сильно зависимы с точки зрения энергетики. На мой взгляд, вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности - это стороны одной и той же проблемы», – отметил Макрон в пятницу в эфире радиостанции RTL. «Поэтому освобождение от энергетической зависимости будет моим приоритетом во время второго срока», – цитирует Макрона ТАСС.

В свою очередь Марин Ле Пен заявила, что Франция готова к тому, чтобы на посту президента впервые оказалась женщина. «Как будто бы женщина на такое неспособна. Никто уже всерьез не сомневается в этом. Эта ситуация абсурдна, ведь наша страна готова. Это стало бы признаком демократической зрелости перед лицом других европейских стран", – цитирует Ле Пен агентство ТАСС.

В минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД писала, что отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%. Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люк Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).

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