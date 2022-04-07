Эксперты: Западные площадки используются для информационной кампании против России

Большинство западных площадок используются для беспрецедентной информационной кампании против России. Фейки, деструктив, противоправные материалы активно распространяются на зарубежных платформах, в то время как российские СМИ и контент с фактами и российской позицией систематически ограничиваются, считают эксперты ВЦИОМ.

Эксперты ВЦИОМ и платформы «Неравнодушный человек» обсудили, как обеспечить безопасность личных данных, какие законодательные новации по этому направлению ждут россиян в 2022 году, что могут сделать сами граждане, чтобы увеличить раскрываемость киберпреступлений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Согласно представленному на дискуссии опросу ВЦИОМ, еще в 2021 году 50% россиян были согласны с тем, что интернет используется зарубежными странами против России. Сейчас, по мнению экспертов, процент может быть выше.

«Информационная война, которая раньше была из области теории заговора, сейчас совершенно очевидно для широких слоев стала практикой и реальностью. В период информационной войны или в состоянии информационной войны агрессивное воздействие ведется прежде всего в отношении идентичности, исторической памяти, ценностей народов», – подчеркнул председатель Общественного совета при ГУ МВД по Волгоградской области, советник аппарата «Ассоциация юристов России», член общественной палаты Волгоградской области, заместитель директора ГАУ ВО «Исторический парк «Россия-Моя история» Антон Лукаш.

Согласно опросу ВЦИОМ, россияне считают неприемлемым и подлежащим ограничению контент, содержащий призывы к вступлению в радикальные экстремистские группировки и движения (91%), информацию об оружии, взрывчатых веществах и их производстве из подручных материалов (91%), сцены агрессии, насилия, жестокости (82%).

«Не что иное, как эти три вида особо опасной информации сейчас мы видим в ходе информационной кампании против России. Мы видим, что это очень активно распространяется на всех информационных площадках западных, которые стали, по сути, рупором информационной войны. В первую очередь речь идет о компании Meta* (признанной экстремистской на основании судебного решения в РФ), о площадке Twitter и о компании Google и видеохостинге YouTube», – отметила член ОП РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Во многом деструктивное информационное поле создается вокруг пользователя не только модерацией, но и рекомендательными алгоритмами социальных сетей.

«Рекомендательные алгоритмы, которые на сегодня, может быть, и не формируют сами по себе и не генерируют фейковую информацию, но тем не менее создают для пользователя определенное информационное поле. Оно ориентировано на его предыдущее пользовательское поведение, действия пользователя на сайте, которые он совершал ранее, и на те персональные данные, которые были собраны с других источников», – прокомментировал заместитель генерального директора по правовым вопросам АНО «Институт развития интернета» Борис Едидин.

YouTube на данный момент стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки и противоправный контент, в том числе материалы экстремистских организаций. На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов. Помимо этого, видеохостинг активно дискриминирует российские СМИ: с апреля 2020 года РКН выявлено порядка 60 таких инцидентов.

«С сожалением отмечаем, что на площадке того же YouTube практически нет никакой официальной российской позиции в отношении спецоперации. Бесконечно насильственные призывы распространяются. В том числе, к сожалению, и в детской подростковой аудитории, когда дети смотрят безобидный контент, мультики, фильмы, и им постоянно такого рода реклама, видеоролики почему-то демонстрируются», – рассказала Екатерина Мизулина.

В связи с этим Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера. В частности, поисковые системы теперь будут информировать интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Также вводится запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.