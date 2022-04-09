|
|
Причастного к деятельности запрещенного батальона украинца задержали в Крыму
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Возбуждено уголовное дело в отношении участника украинского незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», которого задержали при попытке въехать в Россию через пункт пропуска на севере Крыма, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
«При попытке въезда на территорию Российской Федерации в пункте пропуска «Джанкой» выявлен и задержан гражданин Украины, 1988 г. р., причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования „Батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещен в России), – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Ранее в Крыму задержали главу одной из украинских ячеек запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» (Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ). Подозреваемый приехал на полуостров, чтобы получить паспорт гражданина Российской Федерации, указали в ФСБ.
В России спрогнозировали результаты выборов во Франции
|
|
«Никто из основной тройки претендентов не сможет одержать победу в первом туре. В результате мы увидим борьбу между действующим президентом и Марин Ле Пен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. В воскресенье во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Основные фавориты гонки – Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон.
«Совершенно очевидно, что события будут развиваться по сценарию двух туров. При этом Жан-Люк Меланшон претендует на пост президента в меньше степени. Так что на втором этапе встретятся именно Макрон и Ле Пен», – уверен ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.
По словам собеседника, примечательным стал тот факт, что Эрик Земмур, который долгое время демонстрировал уверенную электоральную динамику, в последнее время стал терять свои позиции. «Скорее всего, теперь он начнет активную подготовку к парламентским выборам», – рассуждает Федоров.
«Во втором туре, согласно опросам общественного мнения, будет лидировать действующий президент Франции, – продолжил эксперт. – При этом отрыв будет небольшим. Приблизительно 53% против 47% у Марин Ле Пен». Однако, по словам Федорова, могут возникнуть некоторые неожиданности, которые внесут изменения в намеченную социологами картину.
«Последние региональные выборы во Франции, которые состоялись еще в острую фазу пандемии коронавируса, прошли с очень низкой явкой. Сейчас интрига заключается в том, чьи сторонники окажутся активнее на избирательных участках. Мне кажется, что часть правого электората все же уйдет в сторону Макрона, а не Ле Пен. Это связано с тем, что он позиционирует себя как неоцентрист, под знамена которого уже перешли многие известные политики из правого лагеря», – пояснил Сергей Федоров.
Собеседник также обратил внимание на медиа-активность нынешнего президента в последнее время. «Вся внешняя политика Макрона полностью соответствует той позиции, которую он озвучил еще в начале своего первого президентского срока. Особенно четко это прослеживается в вопросах, связанных с Россией», – рассказал эксперт. Он также отметил, что Париж выступает за жесткий, но все же диалог с Москвой.
«Немаловажную роль в рейтингах Макрона сыграла пандемия и спецоперация России на Украине. Все те обещания, которые он давал в первую предвыборную кампанию и не успел выполнить, общество списало на проблемы, вызванные этими факторами. Более того, 60% французов поддерживают его в стремлении быть посредником в урегулировании украинского конфликта», – говорит Федоров.
Что же касается основного оппонента Макрона – Марин Ле Пен, то ее позиции с 2017 года укрепились почти на 10%. Это, уверен Федоров, связано с тем, что она убрала из предвыборной кампании часть неприемлемых для французского общества тезисов.
«Еще одним правильным решением было снять основные спорные требования – выход из ЕС и отказ от евро. И в качестве своего «конька» она выбрала национальные интересы Франции и ее социальные проблемы, что и дало ей возможность всерьез состязаться с главой государства», – заключил Федоров.
В пятницу Эммануэль Макрон заявил, что в случае своей победы на выборах в первую очередь займется вопросом энергетической независимости Франции.
«Мы сильно зависимы с точки зрения энергетики. На мой взгляд, вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности - это стороны одной и той же проблемы», – отметил Макрон в пятницу в эфире радиостанции RTL. «Поэтому освобождение от энергетической зависимости будет моим приоритетом во время второго срока», – цитирует Макрона ТАСС.
В свою очередь Марин Ле Пен заявила, что Франция готова к тому, чтобы на посту президента впервые оказалась женщина. «Как будто бы женщина на такое неспособна. Никто уже всерьез не сомневается в этом. Эта ситуация абсурдна, ведь наша страна готова. Это стало бы признаком демократической зрелости перед лицом других европейских стран", – цитирует Ле Пен агентство ТАСС.
В минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД писала, что отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%. Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люк Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минобороны заявили о большом числе иностранных наемников в Мариуполе
|
|
В результате радиоперехвата из Мариуполя удалось установить, что в оккупированных районах города находится много иностранных наемников.
«Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках», – передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Он подчеркнул, что в городе сейчас «не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники, прибывшие убивать славян за американские доллары».
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны.
Накануне автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов заявил, что высшие офицеры Североатлантического альянса запросили у российской стороны эвакуацию с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Всего на заводе присутствует несколько десятков западных кадровых военных. Они пытались покинуть территорию предприятия на украинских вертолетах, но вертолеты регулярно сбивались.
Басурин заявил о почти полном освобождении Мариуполя
Освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин заявил в эфире Первого канала, что «подходит к завершению спецоперация по зачистке данного города (Мариуполя), есть проблемы, это связано с промзоной, но она будет в любом случае решена», передает ТАСС.
«Дальше идет продвижение на север (...), наши военнослужащие зачищают на данный момент Марьинку и продвигаются между Авдеевкой и Горловкой. Вот из-за этого, наверное, у нас Ясиноватая уже несколько дней подряд очень серьезно обстреливается, у нас там уже более 400 домов получили повреждения или полностью уничтожены. Стреляют «Градами», артиллерией», – добавил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%».
Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300
Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300, сообщили СМИ.
Как пишет издание TV Noviny.sk, комплекс ПВО уже находится на Украине. В течение двух дней, согласно информации издания, он был передислоцирован туда в строжайшей секретности, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что ведутся постоянные обсуждения не только с Германией и Словакией, но и со многими другими о том, как предоставить Украине оборонительные возможности, включая ЗРК дальнего действия, которыми им (украинским военным) будет удобно пользоваться.
Напомним, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя
|
|
Военные Донецкой народной республики взяли под контроль порт Мариуполя. Как сообщил офицер пятой бригады Народной милиции ДНР с позывным Борода, освобождено большое количество пленных и заложников.
«Боевики «Азова» держали в заложниках более 100 моряков в порту, среди которых был один украинский экипаж», – сообщил офицер, который сам участвовал в штурме.
Видео опубликовал проект WarGonzo в своем в Telegram-канале.
Видно, что в результате боевых действий серьезно пострадали портовые конструкции и административные здания.
На момент начала боевых действий в порту находились как минимум семь экипажей сухогрузов. Фактически неонацисты взяли их в заложники, и моряки просидели в плену больше месяца. Это граждане России и других стран.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, однако есть проблемы с зачисткой промзоны.
Накануне сообщалось, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тыс. боевиков. Бои в центральной части города завершены. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Минобороны: Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27
|
|
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский самолет Су-27, также российскими Вооруженными силами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения возле поселка Немировское в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области.
Конашенков добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины.
Ранее Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» в ходе специальной военной операции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты: Россия перешла в контратаку в информационной войне с Западом
|
|
Против России ведется масштабная информационная война, уверено большинство россиян. При этом Москва практически лишена возможности донести свою позицию до европейской и американской аудитории – на крупнейших цифровых площадках, таких как YouTube, фактически введена цензура для российских СМИ. Однако даже в этих условиях России удается успешно противостоять западной пропаганде, считают эксперты.
«К вопросу об информационных войнах. У нас техническая накладка. Она связана с тем, что на сайт агентства «РИА Новости», где должна была идти наша трансляция, была проведена атака». С такого сообщения модератор круглого стола «Информационная война против России: технологии, реакция, результат» политолог Павел Данилин начал экспертную встречу, организованную Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Технические проблемы, вызванные нападением хакеров, удалось довольно быстро решить. Но, как отметили участники обсуждения, небольшой инцидент стал ярким примером атак, которые сейчас идут против России, в том числе и через Сеть.
Замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев напомнил о том, как международные цифровые площадки, в том числе видеохостинг YouTube, цензурируют аккаунты крупнейших российских СМИ и телеканалов. «Сейчас YouTube полностью демаскировался и разослал инструкцию о том, что любая поддержка российской спецоперации – это для них предмет для блокировки. Они банят за букву Z – символ спецоперации, за публикацию фактов о биолабораториях, действовавших на Украине, и так далее», – отметил российский парламентарий.
«Мы держим руку на пульсе, фиксируем все факты информационной войны», – сказал депутат Госдумы. Но, по его словам, недостаточно лишь реагировать на внешние медийные угрозы. «Надо действовать проактивно», – заметил Матвейчев и пояснил: речь идет об усилиях по формированию и продвижению собственной информационной повестки.
«У нашей армии должны быть информационные войска. За каждым отрядом у нас должны идти сотни фотографов, журналистов, телеоператоров, кинодокументалистов, СММ-щиков (специалистов по продвижению в соцсетях – прим. ВЗГЛЯД)», – считает Матвейчев.
«На информационной войне недостаточно только обороняться. Как только ты начинаешь обороняться – ты проигрываешь. Главная задача информационной войны – навязывать свои темы», – согласился Данилин. Он отметил, что
Россия уже перешла в контратаку. Опубликованы факты зверств неонацистов из полка «Азов», озвучена информация о работе биолабораторий на территории Украины, где «проводились опыты с коронавирусом летучих мышей, а также исследования переноса животными африканской чумы и сибирской язвы».
Причем сам факт существования центров биоразработок признали и в Вашингтоне, указал политолог. Кроме того, напомнил Данилин, Минобороны России располагает перепиской Хантера Байдена – сына нынешнего президента Джо Байдена – с сотрудниками Пентагона. Это также может стать одним из козырей Москвы в информационной игре против Запада, полагает эксперт.
«Надо также понимать, что нам предстоит длительная борьба. Эта война – надолго, это вопрос не года-двух и даже не пяти лет, – заметил журнаист Петр Акопов, говоря о развернутой информационной кампании против России. – Наше противодействие западным информационным атакам – это только часть этой войны. Нам нужно выстраивать стратегию наступления не просто по тематике, связанной со спецоперацией, конфликтом, с фейками. Нам нужно выстраивать стратегию наступления по переделу мирового порядка». Москва, по мнению журналиста, должна сконцентрировать свои информационные усилия на работе с государства Персидского залива, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. «Нам нужно говорить с основными центрами мировой силы на их языке, что должно стать одной из задач в информационной стратегии России», – подчеркнул Акопов.
Для информационных контратак во внешнем мире необходимо, чтобы у нас были крепкие «тылы» – сплоченное общество, которое сложно расколоть какими-либо медийными «вбросами», отметили участники круглого стола. Последние данные соцопросов показывают, что сегодня дело обстоит именно так, отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он представил данные исследования, которое было проведено 5 апреля. Подавляющее большинство – 90% россиян уверено: против нашей страны ведется информационная война Запада, которая стала ответом на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Замер общественного мнения показал – более 50% россиян видели материалы, демонстрирующие действия России на Украине в негативном ключе, при этом 41% опрошенных считают эти сообщения ложью. Лишь около 10% опрошенных склонны доверять подобной информации и считают ее правдивой, указал Мамонов. Развернутая Западом информационная кампания привела отнюдь не к тем последствиям, на которые рассчитывали ее организаторы. «На фоне информационной войны усиливается негативное отношение россиян к НАТО: 62% опрошенных согласились с тем, что альянс – военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, – привел Мамонов данные исследования ВЦИОМ. – Усиливается и негативное отношение к США. Оно достигло пикового значения – 71%».
Одновременно исследователи зафиксировали очень высокий уровень одобрения работы Владимира Путина. «78% опрошенных одобряют деятельность главы государства и 74% опрошенных поддерживают решение провести специальную военную операцию на территории Украины», – констатировал Мамонов.
«Соцопросы подтверждают наши выводы, – резюмировал модератор круглого стола, политолог Данилин. – Украинская пропаганда в последнее время слишком навязчива, и у россиян выработался иммунитет к ее действиям. У большинства россиян украинская пропаганда автоматически маркируется как фейк. Антироссийские санкции тоже имеют обратный эффект. Они показывают, что информационная война направлена против всего российского народа, а не против представителей политической элиты».
СМИ: Shell изменила название российской нефти, чтобы продолжать покупать ее
|
|
Британская нефтегазовая компания Shell ввела новое определение для нефти и нефтепродуктов российского происхождения, чтобы сократить связанные с их приобретением репутационные издержки и продолжать покупать их, сообщило Bloomberg.
«[Приобретаемые] товары следует считать товарами российского происхождения, если они произведены в России или если более 50% их состава (по объему) приходится на произведенную в России продукцию», – говорится в обновленных условиях контрактов Shell, передает ТАСС.
Bloomberg указывает, что европейские компании и трейдеры все чаще покупают российский дизель и другие нефтепродукты в смеси с той же продукцией иностранного происхождения. Неофициально их называют «латвийской смесью», которая, среди прочего, производится в латвийском Вентспилсе, куда российские нефтепродукты доставляют из Приморска. На российские нефтепродукты в составе смеси приходится 49,9%, что позволяет ряду европейских компаний, включая Shell, не считать страной их происхождения России. Как отмечается в материале Bloomberg, это дает им возможность заявлять о постепенном отказе от российских нефтепродуктов.
Bloomberg напоминает, что похожая юридическая лазейка использовалась при торговле сырой нефтью из Ирана и Венесуэлы в обход санкций. Европейские рестриктивные меры напрямую не препятствуют компаниям покупать нефть и нефтепродукты из России, однако для многих из них это связано с существенными репутационными потерями.
Ранее нефтегазовая компания Shell объявила о планах отказаться от российской нефти и газа; в качестве первого шага прекратит все спотовые закупки российской нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков объяснил слова о «значительных» потерях России на Украине
|
|
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что, говоря о потерях среди российских военных в ходе спецоперации на Украине в эфире канала Sky News, он опирался на данные Министерства обороны России.
«Конечно, на эту цифру и опирался. Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра», – приводит его слова ТАСС.
Накануне в эфире Sky News представитель Кремля отметил, что Россия понесла «значительные потери» в ходе спецоперации и назвал это огромной трагедией.
25 марта Минобороны России сообщало, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя
|
|
Попытка эвакуации руководства украинского неонацистского полка «Азов» из Мариуполя провалилась из-за плохой организации, заявил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков.
Бурлаков был офицером 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса украинских сухопутных войск (войсковая часть А-2595), базирующейся в городе Броды Львовской области. Бурлаков входил в состав экипажа вертолета, который летел на помощь «азовцам», чей Ми-8 уже оказался сбит к тому моменту, передает РИА «Новости».
«Пятого числа, апреля, в четыре с чем-то, в начале пятого утра, нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения», – сказал Бурлаков. По словам борттехника, от экипажа вертолета требовалось «перелететь в эту точку, и там сидеть и ждать дальнейшей команды». «Мы – ПСС, поисково-спасательной службой должны были быть, дежурили. Потому что перед нами два вертолета Ми-8 улетели на задачу в Мариуполь. И мы под них должны были дежурить ПСС», – пояснил Бурлаков. «Командир экипажа – подполковник Вороной Вячеслав Алексеевич, штурман – лейтенант, фамилию не знаю, он только осенью пришел в часть, Богдан зовут», – добавил борттехник.
«Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около 5 утра командиру экипажа на телефон пришла команда: «Запускайтесь», – вспоминает борттехник. По его словам, уже в полете экипажу пришло сообщение, что сбит вертолет Ми-8, и что надо лететь на место падения с конкретными координатами. Место падения аппарата, к которому они летели на помощь, находилось в четырех километрах глубже за линию разграничения, добавил Бурлаков. «Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле», – вспоминает борттехник, который находится в российском военном госпитале в Мелитополе.
По словам Бурлакова, их вертолет был еще советского производства, 1989 года выпуска. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения, добавил он.
«Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», – признал Бурлаков.
По его словам, никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны имена проваливших эвакуацию главарей «Азова» украинских силовиков
|
|
Стрелок ВСУ Иван Гавриленко, входивший в число украинских силовиков, которым поручили вертолетом Ми-8 эвакуировать из Мариуполя главарей украинского неонацистского полка «Азов», назвал имена других участников группы.
Гавриленко входил в состав группы, вылетевшей 5 апреля из Днепропетровска в направлении Мариуполя для эвакуации главарей украинского неонацистского полка «Азов». Вертолет Ми-8, в котором находилась группа, был сбит. Гавриленко выжил и был доставлен в российский военный госпиталь в Мелитополе, передает РИА «Новости».
«Нас было четверо», – рассказал Гавриленко, уточнив, что командиром группы был офицер Назар Боровицкий. По словам Гавриленко, в состав группы также входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский. «Ну, и плюс экипаж летчиков», – сказал он.
В составе экипажа были его командир подполковник Вячеслав Вороной, борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и штурман по имени Богдан – об этом рассказал Бурлаков, тоже выживший в сбитом Ми-8 и лежащий в российском военном госпитале в Мелитополе.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку Киева эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя. Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей «Азова» плохой организацией.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Грузии раскритиковали визит грузинских оппозиционеров в Москву
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подверг критике визит в Москву делегации грузинского оппозиционного «Альянса патриотов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он заявил, что ему «даже неинтересно» комментировать этот «несвоевременный» визит.
В свою очередь, спецпред премьер-министра по РФ Зураб Абашидзе также назвал этот визит «и несвоевременным, и нецелесообразным».
На выборах в парламент Грузии в 2020 году «Альянс патриотов», выступающий за нормализацию отношений с Россией, получил четыре мандата из 150.
Делегация партии во главе с экс-вице-спикером парламента Ирмой Инашвили проводит сейчас встречи в Москве с российскими политиками.
Погибший на Украине лейтенант Росгвардии удостоен звания Героя России
|
|
Лейтенант Максим Концов посмертно награжден званием Героя России за самопожертвование в бою на Украине ради спасения товарищей, сообщили в Росгвардии.
«Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации удостоен офицер Росгвардии лейтенант Максим Андреевич Концов (посмертно)», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Концов, узнав о расположении диверсионной разведывательной группы националистов, выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения спецмероприятия. Он обнаружил противника, и группа вступила в бой.
«Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению ДРГ. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей», – указали в Росгвардии.
Диверсионную группу ликвидировали, нескольких из диверсантов взяли в плен, также был захвачен и ликвидирован крупный схрон оружия.
Ранее летчиков Черниговского 319-го отдельного вертолетного полка в Приморье майора Романа Кобца и капитана Ивана Болдырева представили к званиям Героев России за действия в ходе военной операции на Украине.
Американцы закрыли российским журналистам доступ к спутниковым снимкам Бучи
|
|
Американская компания ESRI CIS, производящая геоинформационные системы, закрыла доступ для российских и белорусских СМИ к своим спутниковым снимкам. Западные СМИ указывали снимки в качестве доказательств причастности российских военных к смерти мирных жителей Бучи.
«Мы заблокировали возможность приобретать продукты и услуги пользователям из России и Белоруссии», – говорится в уведомлении на сайте компании.
«ООО «Эсри СНГ» продолжит поддерживать наших существующих клиентов. Вы можете связаться с нами по обычным каналам связи», – сообщается на русскоязычной версии сайта.
Напомним, New York Times ссылалась на снимки этой компании в качестве доказательства якобы причастности российских военных к смерти мирных жителей в украинском городе Буче.
Напомним, после появления сообщений украинской стороны об обнаружении тел убитых мирных жителей в Буче через несколько дней после отвода российских войск газета The New York Times заявила, что не менее 12 мертвых тел якобы лежали на улицах Бучи с 11 марта. Тем самым западные журналисты пытались возложить ответственность на российскую сторону.
В Минобороны России распространяемые украинскими властями кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ» и указали на нестыковки в украинской версии произошедшего.
Директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России Игорь Макаров указывал, что тела убитых в Буче мирных жителей не могли лежать на улице с 11 марта, на это указывает ряд признаков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров заявил об освобождении Мариуполя на 98%
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который нацисты переоборудовали в «настоящую крепость».
«О завершающей фазе спецоперации в Мариуполе говорили и на оперативном совещании с командирами всех задействованных отрядов. Дорогой БРАТ, депутат Госдумы Адам Делимханов, и командующий 8-й армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму бандитских укрытий. В режиме видеосвязи я пообщался с нашими БРАТЬЯМИ, внес свои предложения в план действий, пожелал удачи и успехов бойцам», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
«Отребье Бандеры, как мы убеждаемся, время даром все эти годы не теряло. Рыли, как суслики, себе норы на случай, если будет очень худо. Но мы гораздо выразительнее шипящих крыс вытаскивали из более глубоких тоннелей в густых лесах Чеченской Республики, а с этими и подавно справимся. В конце-то концов и Гитлер закончил путь в бункере, а значит, и его страстных фанатов в этих же подземках и уничтожим», – подчеркнул глава Чечни.
Накануне сообщалось, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тыс. боевиков. Бои в центральной части города завершены. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД