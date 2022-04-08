В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют встретиться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро», – цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. Он пообещал сообщить своевременно о месте и встрече двух президентов.

Песков также отказался пока анонсировать планы встречи Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «Мы своевременно сообщим об этом», – заверил он.

В четверг на заседании Совета безопасности Белоруссии в расширенном формате Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что политики всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, но порой они жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.