Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

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7 апреля, четверг | Последнее обновление — 13:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Москве отреагировали на призывы Польши «поставить Россию на колени»
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Сегодня Россия сражается не с Украиной или украинцами, а с идеологией «украинства». Что такое украинство? Это идея того, что в центре Европы существует народ, имеющий особые права. Этому народу все должны.
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После холодной войны Европа и США заняли для нас настолько доминирующее положение, что необходимые размеры дипломатического присутствия превысили любые разумные пределы.
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Жириновский оказался человеком с государственным мышлением, вполне взвешенным аналитиком, прагматиком политической жизни. Это было удивительно, поскольку слабо стыковалось с экранным образом.
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
«В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов», – цитирует БелТА Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что политики всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, но порой они жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.
Напомним, 2 апреля Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
Путин объяснил ухудшение на мировом энергетическом рынке давлением на Газпром
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Обстановка на мировом энергетическом рынке ухудшилась из-за нерыночных мер давления на российский Газпром, заявил президент России Владимир Путин.
«Ситуация в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию Газпром в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем их – наших партнеров – очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию», – заявил президент.
Видео выступления опубликовано в Telegram-канале «Смотри».
Также Путин прокомментировал ранее прозвучавшие призывы к национализации энергетических активов России на Западе. «Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», – приводит слова президента ТАСС.
Ранее корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.
СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
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Путин: Россия должна заместить импорт некоторых продуктов
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Президент России Владимир Путин поставил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения.
«Ключевая задача для правительства, руководителей регионов, предприятий – сохранить, поддержать деловую активность в российском АПК, чтобы наши аграрии, рыболовные хозяйства, производители продовольствия в целом открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места, увеличили выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы еще отчасти вынуждены закупать за границей», – указал Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса, сообщает ТАСС.
При этом он оговорился, что «естественно, бананы мы не производим, это отдельные статьи нашего импорта».
Ранее президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
Путин утвердил ответные визовые меры для «недружественных стран»
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Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств.
Также Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.
«Министерству иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия», – следует из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Кроме того, указ президента об ответных мерах визового характера предполагает отмену ряда пунктов об упрощенной выдаче виз гражданам ЕС.
Ранее глава МИД России сообщил, что в России готовят указ об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в страну для граждан «недружественных стран».
Путин: Жириновский всегда отстаивал интересы России
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Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
О смерти Жириновского ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.
«Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», – сказал он.
Лавров высказался об оскорблениях Байденом Путина
Слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине говорят о том, что у многих американских политиков с совестью «не все хорошо», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«У многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны, которые развалили Ливию, вторглись в Сирию, не все хорошо с совестью. Думаю, вы тоже слышали, как потом сотрудники администрации Байдена комментировали эти высказывания, объясняя, что он это не имел в виду», – цитирует РИА «Новости» слова Лаврова.
Министр подчеркнул, что «интересует, прежде всего, как смотрит на эту ситуацию российский народ, насколько он понимает задачи, которые решают наши Вооруженные силы. И он эти задачи понимает. И главное, он понимает, что речь совсем не об Украине».
«Речь о том, что коллективный Запад беспрекословно, сплотившись под крышей Вашингтона, являет ту модель однополярного мира, которую он хотел бы сохранить. Этому суверену дозволено все, а все остальные не могут даже заикаться, как им обеспечивать свою безопасность», – отметил глава российского МИД.
Ранее аналитик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative заявил, что президент США Джо Байден позволил себе скатиться до самых отвратительных оскорблений в адрес лидера России, с которой у Америки никогда не было прямого конфликта, и результаты этой дипломатии предстоит испытать всему миру.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.
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Путин заявил о возможности обеспечить в России цены на продукты ниже мировых
Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке, заявил президент Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса.
«Особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», – передает его слова ТАСС.
Путин также заявил, что внутренний рынок продовольствия обеспечен собственным производством.
Ранее правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин: Внутренний рынок продовольствия обеспечен собственным производством
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Российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством, заявил президент Владимир Путин.
«По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком», – сказал президент. За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в стране увеличился на 15%, продуктов питания – более чем на четверть.
Он отметил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
«Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан: увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год», – передает слова главы государства ТАСС.
Путин подчеркнул, что стратегически важно «сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок». «Причем по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», – отметил он.
Ранее правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин заявил о дефиците удобрений за рубежом
Запад продолжит покупать российские удобрения в любом случае, поскольку они являются дефицитом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
«У нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками. Это (удобрения – прим. ВЗГЛЯД) дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут. С голода никто не хочет умирать. Надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их, прежде всего, исходя из наших собственных интересов», – цитирует ТАСС Путина.
При этом потребности наших аграриев в удобрениях должны быть в приоритете, на первом месте, отметил глава государства.
Ранее ЕС собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз удобрений из России.
Президент России Владимир Путин призвал отнестись аккуратно к поставкам за рубеж во враждебно настроенные страны.
Путин: Россия будет рачительнее относиться к поставкам продовольствия за границу
К поставкам за рубеж во враждебно настроенные страны России в этом году стоит относиться аккуратно, учитывая образовавшийся дефицит продовольствия, сообщил президент Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
«Понятно, что в текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно – внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», – передает ТАСС слова главы государства.
Ранее президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
Тем временем правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин: Ситуация на мировом рынке продовольствия осложнилась из-за ошибок развитых стран
Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года осложнилось из-за ошибок развитых стран, заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК).
«Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад», – передает слова Путина ТАСС.
Отмечается, что происходит это в последние два года.
Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
«Что является тоже результатом их деятельности, на самом деле, наших партнеров на Западе», — отметил президент.
Он отметил, что ситуация в последние недели только усугубляется. Ранее президент России заявил, что ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается из-за давления на Газпром.
Лукашенко сделал предупреждение сомневающимся союзникам Минска и Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «пока еще сомневающихся союзников» поскорее сплотиться вокруг Минска и Москвы.
Лукашенко сделал предупреждение тем государствам, которые пока еще не определились, передает БелТА.
«Без скорейшего сплочения нашей «цивилизации», без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Не будет просто», – заявил он.
Лукашенко заявил, что механизм военной поддержки Союзного государства задействован правомерно.
«Если говорить о Беларуси, то наш выбор был очевиден. После обнаружения неоспоримых фактов о реальной угрозе национальной безопасности нами были приняты необходимые меры для защиты своей страны. Абсолютно правомерно задействован механизм военной поддержки в рамках нашего Союза Беларуси и России», – сказал президент.
По его словам, санкции Запада открывают новые окна возможностей для Белоруссии и России. Он выразил уверенность, что Запад ввел бы санкции в отношении Белоруссии в любом случае.
«С уходом западных компаний с рынка Союзного государства высвободились огромнейшие ниши, которые нам предстоит освоить. Вопрос в том, что нам мешало это делать раньше – лоббисты, конкуренция, коррупция?» – сказал он.
Ранее Лукашенко заявил о необходимости активнее создавать совместные предприятия с Россией. По его словам, экономическое сотрудничество само собой приведет страны к тому уровню союзнических отношений, который должен существовать.
В Кремле сочли оскорбления в адрес Путина со стороны Байдена недостойными президента
Личные оскорбления со стороны Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина неприемлемы и недостойны главы США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России – это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США», – передает его слова ТАСС.
Ранее Байден вновь заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником» и добавил, что это его личное мнение.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
Лавров: Саммит Путина и Зеленского может состояться, когда будет результат на переговорах
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после достижения результата на российско-украинских переговорах, чтобы его закрепить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.
«Про то, когда может состояться саммит президентов России и Украины, тоже президент Путин не раз говорил – как только будет результат. Для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван», – цитирует его ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.
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В Белоруссии заявили о переходе в расчетах за газ на российские рубли
Минск с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли, подписаны соответствующие документы с Газпромом, заявили в белорусском правительстве.
«Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер», – цитирует ТАСС сообщение правительства Белоруссии.
Уточняется, что «цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».
Ранее премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Белоруссия будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России.
В Кремле подчеркивали, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта, а также назвали осторожным переход к международным расчетам в рублях.
Президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Орбан пригласил Путина и Зеленского в Будапешт на мирные переговоры
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапешт на переговоры с целью урегулирования конфликта на Украине, сообщает правительство Венгрии со ссылкой на главу.
Орбан уточнил, что пригласил российского лидера на мирные переговоры, которые могут быть организованы с участием президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца, передает ТАСС.
Ранее Венгрия выразила готовность платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. 4 апреля глава правительства сообщил, что правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.
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