Экс-футболист сборной Англии ушел из клуба после травли за пророссийские взгляды

Бывший футболист английского «Саутгемптона» Мэттью Ле Тиссье покинул пост посла клуба после травли в социальных сетях за пророссийские взгляды, в частности позицию по инсценировке в украинской Буче, сообщает Daily Mail.

Ле Тиссье, у которого более 570 тыс. подписчиков в Twitter, в своем микроблоге ретвитнул сообщение, в котором говорится, что события в Буче были сфальсифицированы СМИ так же, как новости об «оружии массового поражения», «коронавирусе» и «ноутбуке Хантера Байдена», сына президента США Джо Байдена, в котором могли находиться фотографии, подтверждающие его вовлеченность в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции, передает РИА «Новости».

«Всем поклонникам «Саутгемптона». Я решил отказаться от своей роли посла клуба. Мои взгляды остаются только моими и всегда ими были, и важно сделать этот шаг сегодня, чтобы избежать неразберихи. Я навсегда останусь фанатом и сторонником всего, что связано со «святыми». Однако я вижу, что в связи с недавними событиями важно отделить работу, в которую я верю, от моих отношений с клубом, который я поддерживал и в котором играл большую часть своей жизни», – написал после критики от подписчиков в свой адрес 53-летний Ле Тиссье.

Ле Тиссье почти всю карьеру провел в «Саутгемптоне», он сыграл за «святых» 443 матча и забил 161 мяч. Он стал первым полузащитником, забившим 100 голов в Английской премьер-лиге. Роль посла клуба он выполнял с января 2019 года. В 2020 году он был признан лучшим игроком в истории премьер-лиги по версии Eurosport, опередив таких футболистов, как Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Алан Ширер и Тьерри Анри.

Ранее Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.