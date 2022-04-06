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Экс-футболист сборной Англии ушел из клуба после травли за пророссийские взгляды
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Бывший футболист английского «Саутгемптона» Мэттью Ле Тиссье покинул пост посла клуба после травли в социальных сетях за пророссийские взгляды, в частности позицию по инсценировке в украинской Буче, сообщает Daily Mail.
Ле Тиссье, у которого более 570 тыс. подписчиков в Twitter, в своем микроблоге ретвитнул сообщение, в котором говорится, что события в Буче были сфальсифицированы СМИ так же, как новости об «оружии массового поражения», «коронавирусе» и «ноутбуке Хантера Байдена», сына президента США Джо Байдена, в котором могли находиться фотографии, подтверждающие его вовлеченность в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции, передает РИА «Новости».
«Всем поклонникам «Саутгемптона». Я решил отказаться от своей роли посла клуба. Мои взгляды остаются только моими и всегда ими были, и важно сделать этот шаг сегодня, чтобы избежать неразберихи. Я навсегда останусь фанатом и сторонником всего, что связано со «святыми». Однако я вижу, что в связи с недавними событиями важно отделить работу, в которую я верю, от моих отношений с клубом, который я поддерживал и в котором играл большую часть своей жизни», – написал после критики от подписчиков в свой адрес 53-летний Ле Тиссье.
Ле Тиссье почти всю карьеру провел в «Саутгемптоне», он сыграл за «святых» 443 матча и забил 161 мяч. Он стал первым полузащитником, забившим 100 голов в Английской премьер-лиге. Роль посла клуба он выполнял с января 2019 года. В 2020 году он был признан лучшим игроком в истории премьер-лиги по версии Eurosport, опередив таких футболистов, как Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Алан Ширер и Тьерри Анри.
Ранее Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
В Кремле назвали условие для окончания спецоперации на Украине
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Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
«Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции», – передает его слова РИА «Новости».
Также Песков заявил, что отвод войск из Киевской области был жестом доброй воли.
«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент (Владимир) Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области)», – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.
Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией.
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Лавров: Настораживают требования Украины провести референдум после договора с Россией
Москва обеспокоена заявлением Киева о проведении референдума после заключения договора с Россией, существует вероятность того, что, когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские Вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И очень большая вероятность существует того, что, когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Мы еще раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройство, за обеспечение на практике следования всем принципам Устава ООН. Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем, иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей. Мы на это никогда не пойдем», – сказал Лавров.
«Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей, и не можем допустить такого повторения», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «вопрос» Крыма и Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.
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Британия пообещала не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам других стран
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Британия намерена впредь не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам стран-членов, заявила постпред страны Барбара Вудворд, отвечая на заявленный российским постпредом Василием Небензей протест в связи с отказом провести запрошенную Москвой в понедельник встречу по ситуации в Буче.
«Председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем», – цитирует Вудворд ТАСС.
При этом Вудворд заявила, что решение не проводить запрошенную Россией встречу соответствовало процедуре ООН.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Небензя заявлял, что представляемая Украиной картина событий в Буче является постановкой, очередной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что Запад «закрыл глаза и уши шорами» и не хочет слушать позицию России, которую ранее «достаточно системно излагал» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также Минобороны.
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ВКС сбили два направленных для эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя вертолета
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Два вертолета Ми-8, направленных для эвакуации главарей «Азова», сбили под Мариуполем ВКС России. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что выжившие из сбитого российскими военными вертолета под Мариуполем рассказали, что Ми-8 перевозил боеприпасы и бойцов «Азова».
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов».
Еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, направленных через два дня, тоже сбили ВС России. Один народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Диверсантам ВСУ приказали устроить в Херсонской области кровавую провокацию
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Украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом России, сообщил источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.
«Диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление», – приводит слова источника РИА «Новости».
Задачами группы, по имеющимся у информатора данным, является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
По данным источника, диверсанты рассматривали в качестве своих целей школы. Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных, сказал он.
«Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР», – заявил источник.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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Эксперты оценили планы США добиться истощения резервов России
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«Мы оказались в уникальной ситуации, когда дефолт может произойти из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Белый дом запретил выплачивать госдолг РФ с американских счетов и сообщил, что пытается поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением резервов.
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал политолог и экономист Иван Лизан. По его словам, ситуацию осложняет и тот факт, что уже порядка 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов заблокированы за рубежом.
«Это фактически кража. Если эти деньги будут еще и национализированы, то кража будет неприкрытой. В таком случае Москва сможет пойти на ответный шаг и национализировать, например, американский бизнес», – добавил собеседник.
Лизан также отметил, что на фоне непрекращающегося поступления финансов от продажи газа, нефти, угля и энергоресурсов – сложно говорить о некоем истощении внутренних резервов России.
«Мы окажемся в уникальной ситуации, когда будет обеспечен большой приток валюты в страну. Сырье и энергоносители в последнее время серьезно подорожали, кроме того, с «недружественными странами» за газ будут производиться расчеты в рублях по специальной схеме. Соответственно, Газпрому все 100% валютной выручки придется продавать на бирже. Не знаю, на что здесь надеются в Белом доме», – пояснил собеседник.
В свою очередь экономист Антон Любич отмечает, что до сих пор не понятно, чего на самом деле пытаются добиться США. «Очевидно, чего ждать от России – она заплатит по долгам рублями на специальные счета, вывод средств с которых для жителей недружественных стран ограничен. По итогам средства американских инвесторов будут заморожены в России против аналогичной суммы российских резервов, заблокированной в США», – поясняет эксперт.
«В результате Россия потеряет деньги, которые и так были бы заплачены третьим лицам. А вот американские инвесторы реально не получат своих денег и не смогут ими распоряжаться. Причем эти деньги будет съедать рублевая инфляция», – подчеркнул Любич.
Экономист уточнил, что дефолт если и будет объявлен, то чисто технический. Однако с учетом уже введенных против страны санкций, это никак не отразится на нынешней ситуации в экономике в частности и государстве в целом.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <...> или объявить дефолт», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС. Джен Псаки уточнила, что не знает, в какие сроки можно ожидать дефолта в России.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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ЕС заявил о запрете захода российским судам в европейские порты
Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС в среду обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
Член СПЧ: В Совбезе ООН раскрылись все несостыковки версии Запада о событиях в Буче
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«Сейчас Запад пытается использовать фейк про Бучу как свой главный инструмент против России, и ООН ему в этом будет помогать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, член президентского Совета по правам человека Александр Точенов. На прошедшем во вторник заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя указал на несостыковки в утверждениях Запада о «расправе российских военных над украинцами».
«Запад пытается фейком о событиях в городе Буче поставить Россию в жесткие рамки, очерченные самим же Западом. Или даже сделать Россию изгоем, исключив из международных организаций и сообществ», – полагает ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ), президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.
Собеседник отметил: уже давно вошло в практику использование Западом фейковых вбросов в целях политического давления или даже для развязывания боевых действий. «Мы помним фальсификации «Белых касок» в Сирии. Теперь наблюдаем нагнетание истерии вокруг Бучи, – напоминает Точенов. – В организации этой провокации подозревают советника офиса Зеленского Алексея Арестовича, но такое впечатление, что сценарий писали непосредственно западные специалисты».
По его словам, очевидная фейковость истории с Бучей, может, и не ясна простым западным обывателям, но это лишь в силу того, что они мало пользуются альтернативными источниками информации. «Но после обсуждения на высшем международном уровне обилие несостыковок в западной версии уже невозможно будет утаить», – говорит Точенов. Опровергнуть тиражируемые Западом фейки помогут и свидетельства местных жителей, которые не подтверждают домыслы о «расправе российских военных над гражданскими лицами». «Все это не позволит использовать инцидент в Буче в качестве «козыря» против России на уровне ООН», – полагает политолог.
«Но если история с Бучей «обрушится» за неимением доказательств, то ООН всегда будет готова к рассмотрению новых фейков Запада и к отклонению российских запросов», – считает Точенов.
Напомним, что в минувшие выходные украинские и западные СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче Киевской области – накануне отвода наших войск из этого населенного пункта.
Подразделения ВС России покинули город 30 марта, на следующий день мэр Бучи в своем видеообращении не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Это не единственная несостыковка в утверждениях Украины и Запада, на которую обратили внимание эксперты.
Россия призвала созвать экстренное заседание Совбеза ООН, но Великобритания, председательствующая в СБ, несколько раз блокировала запрос Москвы. Во вторник постпред Британии ООН Барбара Вудворд, отвечая на протест российского представителя Василия Небензи, заверила, что ее страна не намерена впредь препятствовать заседаниям Совбеза по запросам стран-членов СБ. При этом Вудворд заявила, что решение не проводить запрошенную Россией встречу якобы соответствовало процедуре ООН.
На заседании СБ ООН во вторник вновь прозвучало огромное количество лжи о российских военнослужащих, констатировал Небензя. «У нас есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, которые готовы дать показания о жестокостях украинских националистов», – добавил российский постпред в ООН и зачитал несколько таких показаний.
«Необходимо вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину», – заявил Небензя. Россия проводит спецоперацию на Украине «не из-за украинских земель, мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс», – подчеркнул российский представитель, обращаясь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Постпред России также призвал украинского руководителя не помогать Западу сражаться «до последнего украинца».
Добавим, что постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека продолжает обрабатывать сообщения о преступлениях вооруженных сил Украины и нацбатальонов против мирных жителей Донбасса и Украины. В связи с этим президентский Совет по правам человека направляет за рубеж уже третью часть обобщенных материалов с приложенными фото- и видеодоказательствами.
«Вопиющими примерами стали растиражированные на Западе сообщения о мнимой бомбардировке роддома в Мариуполе и якобы имевшем место расстреле мирных жителей города Бучи», – отмечается в сообщении в Telegram-канале Совета по правам человека. «Все «свидетельства преступлений» в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского ТВ», – в частности, говорится в материалах, представленных СПЧ. Как и ранее, документы направляются в международные организации (ООН, Совет Европы, Европарламент и др.), в посольства зарубежных стран, в ведущие зарубежные издания, в международные некоммерческие организации и западным деятелям персонально.
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Чехия поставила Украине танки Т-72 и БМП
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Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72, заявил глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик.
«Были зафиксированы поставки (Украине) чешских БМП и танков T-72. Министр обороны Яна Чернохова заслуживает большой похвалы, это то, в чем сейчас действительно нуждается тяжело сражающаяся украинская армия. Я верю, что можно будет продолжить эти поставки», – передает РИА «Новости» сообщение Бенешика.
В свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова поставки танков и БМП не подтвердила, отметив, что Чехия отправляет Украине основные военные материалы.
«Любопытство свойственно людям, и я понимаю тех, кто хочет узнать, что мы поставляем на Украину. Извините, больше я ничего не могу сказать... Поверьте мне, мы отправляем основные военные материалы нашим украинским друзьям. И мы будем продолжать это делать», – сообщила она.
Как уточнило чешское ТВ, Чехия направила на Украину неиспользуемые своей армией танки и БМП. Речь идет о даре со стороны чешской армии, о котором союзники договорились в рамках НАТО.
По данным ТВ, на Украину направляются по железной дороге немодернизированные танки Т-72 старших типов. Чешская армия располагала на складах примерно 90 экземплярами этих танков, в действии находятся еще 30 модернизированных танков. На Украину также были направлены боевые машины пехоты старых типов.
Действия Праги были согласованы с другими странами НАТО, отметила газета Mladá fronta Dnes. По ее данным, на Украину направлено 40 танков Т-72. В случае с БМП-1 их количество определено не более 50, передает ТАСС.
В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Чехии Марек Вала сообщил журналистам, что ведомство уже оказало помощь украинской армии на сумму около одного миллиарда крон (около 45 млн долларов).
В годы социализма танки Т-72 и БМП выпускались по советской лицензии на оборонных предприятиях Чехословакии.
Ранее чешский кабмин одобрил поставки оружия Украине на 731 тыс. долларов.
Эксперт: В пытках российских пленных на Украине принимают участие приближенные Саакашвили
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«Не вызывает сомнения, что расправа украинских военных над российскими десантниками в Киевской области – деяние, прямо запрещенное Женевской конвенцией ООН по обращению с военнопленными. Это военное преступление», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Во вторник были названы предполагаемые участники пыток и убийства российских десантников, попавших в украинский плен.
«Не исключаю, что убийство раненых было не сиюминутным решением, что называется, «на месте» – такая манера обращения с ранеными была санкционирована руководством Украины. Именно украинские власти и являются главным военным преступником. И должны будут предстать перед международным трибуналом», – сказал член Общественной палаты России Максим Григорьев, который занимается сбором свидетельств о военных преступлениях украинских нацбатов.
Он назвал неудивительным фактом участие в расправе над россиянами одного из охранников Михаила Саакашвили – боевика «Грузинского легиона» Теймураза Хизанишвили. «Еще в 2016 году мы беседовали с бойцами ДНР и ЛНР, и они рассказывали, что в пытках пленных на стороне ВСУ принимают активное участие как грузинские спецслужбы, так и приближенные бывшего президента Грузии», – заметил аналитик.
Во вторник появились сообщения о том, что установлены, как минимум, два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. По данным общественного проекта «Трибунал», один из солдат, причастных к издевательствам, – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона». Портал Politicus и Telegram-канал «Милитарист» приводят фотографию, на которой Хизанишвили запечатлен в качестве охранника экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева.
Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области – соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. «В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК поручил установить точное место и время видеосъемки, провести «тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению».
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Позиции российских пограничников обстреляли в Курской области
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Во вторник была зафиксирована попытка обстрелять позиции пограничников из минометов в Суджанском районе Курской области, ответным огнем огневые точки были подавлены, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что «вчера в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников, ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены».
Жертв и разрушений нет, «ночь прошла спокойно, без происшествий».
«С погрануправлением по Курской области и Минобороны России находимся в круглосуточном режиме на связи и координируем все наши действия. Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие», – подчеркнул Старовойт.
Отметим, что в конце марта со стороны Украины обстреляли КПП в поселке Теткино – на границе в Курской области.
Также сообщалось, что во вторник украинские войска обстреляли Донецк из минометов.
Власти Белгородской области объяснили земляные работы у границы с Украиной
Глава расположенного на границе с Украиной Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов заявил, что земляные работы на территории округа организованы ради безопасности жителей.
«Понимаю, что сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Я, как человек военный, всегда перестраховываюсь. И сегодня я вас уверяю, что безопасности нашей территории, как и прежде, ничего не угрожает. Давайте мы это примем как должное и вместе с вами сохраним спокойствие», – передает РИА «Новости» слова Жданова.
Ранее в Томаровке Белгородской области произошел взрыв с последующим падением обломков. В прошлую пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров. Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о том, отдавал ли приказ наносить удар по нефтебазе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Минобороны заявили о скором освобождении Мариуполя от нацистов
С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь от националистов будет освобожден ВС России и ДНР, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он напомнил, что Москва неоднократно сообщала Киеву о возможности выхода добровольно сложивших оружие украинских военных из Мариуполя, такое предложение было сделано и во вторник утром.
«Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооруженных сил и Донецкой народной республики», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Ранее российские ВКС сорвали еще одну попытку эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему боевикам «Азова» в Мариуполе дали шанс на спасение.
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МО: ВС России уничтожили высокоточным оружием командный пункт теробороны под Харьковом
Российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в Харьковской области командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники», – передает слова Конашенккова ТАСС.
Ранее сообщалось, что под Мариуполем были сбиты два вертолета Ми-8, направлявшиеся для эвакуации главарей «Азова».
Путин напомнил Западу об «обоюдоостром» характере национализации активов
Национализация российских активов, о которой говорят на Западе, – это обоюдоострое оружие, предупредил президент России Владимир Путин.
«Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Ну, так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», – заявил глава государства.
Видеозапись с выступлением президента опубликована в Telegram-канале RIA Kremlinpool.
СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.