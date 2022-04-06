Тбилиси потребовал от Киева опровержений «грязной лжи» о грузинской контрабанде в Россию

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что в Тбилиси ожидают от Украины «в кратчайшие сроки» подтверждений обвинений о том, что в Россию через территорию Грузии в обход санкций поставляется продукция, в том числе военного толка, о чем сообщило ГРУ МО Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ждем доказательств в кратчайшие сроки от правительства Украины и ее соответствующих структур подтверждений этой грязной лжи. В ином случае мы сделаем вывод о том, что имеем дело с ложным обвинением, мягко говоря», – сказала она.

В Тбилиси негативно восприняли и обвинение ГРУ минобороны Украины, и заявление министра иностранных дел этой страны Дмитрия Кулебы о том, что Грузия сама должна предоставить доказательства, что ее территория не используется для незаконных поставок в Россию.

Другой вице-премьер Грузии Леван Давиташвили заявил, что «пограничный и таможенный контроль в Грузии организован на высочайшем уровне, и Грузия открыта для того, чтобы любая страна убедилась в этом».

«От нашего стратегического партнера и друга (Украины) в этом случае требуется больше внимания и уважения (к Грузии). Если делают заявления, пусть предоставляют конкретные факты», – сказал он.

По его словам, «не только грузинское, но уже и международное сообщество ожидает (от Украины) конкретных доказательств».

Леван Давиташвили назвал обвинения ГРУ МО Украины «оскорбительными для грузинского государства и всего народа».