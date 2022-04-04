Тбилиси назвал «оскорблением» обвинения Киева в поставках санкционной продукции в Россию

Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Кахиани назвал «полным абсурдом» прозвучавшее в понедельник заявление украинской стороны о том, что Россия через территорию Грузии контрабандой получает санкционную продукцию, в том числе военного толка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это полный абсурд и оскорбительно для Грузии. Ложь, ничего общего с правдой», – сказал он.

Георгий Кахиани не исключил, что за этими обвинениями Киева стоит недавно назначенный на должность замначальника ГРУ МО Украины сторонник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Лорткипанидзе, который ранее работал в МВД Грузии на должности замминистра.

В свою очередь, Минфин Грузии также назвал «абсурдом» обвинения Украины.

В заявлении Минфина сказано, что «с первых дней введения международным сообществом санкций против России Грузия осуществляет жесточайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах страны, об этом в курсе международные партнеры».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в воскресенье рассказал о причинах решения не присоединяться к антироссийским санкциям и заверил в полной поддержке Украины на политическом уровне.

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