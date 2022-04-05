Тбилиси потребовал от Киева срочных доказательств грузинской контрабанды в Россию

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) призвала украинскую сторону «срочно предоставить доказательства» выдвинутых против Тбилиси обвинений со стороны ГРУ МО Украины о том, что Россия через территорию Грузии контрабандой получает санкционную продукцию, в том числе военного толка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это необходимо для «правового реагирования на них», так как речь идет об «особо тяжких преступлениях по грузинскому законодательству», отмечает в заявлении 5 апреля СГБ.

«Власти Грузии будут бескомпромиссными в случае всех возможных таких преступлений», – заявили в СГБ.

При этом отмечается, что 4 апреля в СГБ состоялась встреча с представителем посольства Украины, во время которой грузинская сторона «поинтересовалась основаниями распространения подобной информации и затребовала представление детальной информации по данному вопросу».

Со своей стороны, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал обвинения «очень тяжелыми» и выразил сожаление тем, что между властями Грузии и Украины сейчас «односторонняя дружба, которую Тбилиси готов продолжать».

Он призвал Украину предоставить подтверждения обвинений и отметил, что, если бы не сложное положение, в котором находится сейчас украинская сторона, Тбилиси бы предпринял демарш. Действия Киева по отношению к Тбилиси глава правящей партии Грузии назвал «не поддающимися логике» и не исключил, что за ними стоят нашедшие приют на Украине сторонники экс-президента Михаила Саакашвили.

СГБ Грузии также отметила, что, если Украина не предоставит доказательств, обвинения будут расцениваться как «заранее подготовленная дезинформация, крайне недружественная, как шаг, который направлен на провоцирование в Грузии внутренних беспорядков, что волей или неволей отвечает интересам только враждебно настроенных к Грузии сил».