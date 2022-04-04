В Думу внесли закон об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций

Исполнение иностранных санкций в России руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций повлечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, законопроект внесен в Госдуму.

«Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов вносит поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории России», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Крашенинникова.

Проектом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», предусматривающую уголовную ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.

Так, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций деяния будут наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в ГД в понедельник внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России.

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.