Въездную стелу «Новоайдарский район» покрасили в цвета флагов России и ЛНР

Жители Новоайдара и активисты Общественного движения «Мир Луганщине» перекрасили въездную стелу в город в цвета российского флага, а в Новоайдарском районе ЛНР привели в порядок братскую могилу советских воинов.

По словам и.о главы администрации Новоайдарского района Владимира Подольского, жители вышли на субботник, чтобы привести в порядок стелу к праздникам, и очень рады, что в городе наконец наступило затишье, передает Telegram-канал «Луганск 24».

Кроме того, в селе Гречишкино Новоайдарского района провели субботник у братской могилы советских воинов. Жители покрасили памятник, мемориальные плиты и высадили цветы.

По словам и.о. начальника по жизнеобеспечению сел Муратово, Капитаново, Путилино, Гречишконо, Дубовое, Окнино Павла Гречишкина, памятник советским воинам был очень сильно разрушен. Жители самостоятельно восстановили автомат и другие части скульптуры советского воина.

«Памятник стоит с 1956 года и его состояние не очень хорошее, его нужно заменить. Жители нашего села при любой власти относились к истории хорошо, и мы ухаживали за памятными местами. Если бы эти восемь лет мы за памятником не ухаживали, то его бы сейчас просто не было. Ребята на энтузиазме, без оплаты приходили и сами старались навести порядок», – приводит «Мир Луганщине» слова Гречишкина.

В братской могиле похоронены 18 солдат, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году линия фронта проходила по реке Северский Донец и возле села Гречишкино находились части 59-й гвардейской и 259-й стрелковой дивизий, а в самом селе находился военный госпиталь.