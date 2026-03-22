В Рыльске двое пострадали из-за атаки ВСУ
В результате обстрела города Рыльск Курской области пострадали мужчина и женщина, которым была оперативно оказана медицинская помощь.
В результате атаки со стороны ВСУ на город Рыльск Курской области пострадали мужчина и женщина, передает РИА «Новости». Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что пострадавшим была оперативно оказана первая медицинская помощь.
По его словам, мужчину направляют в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения. Хинштейн добавил: «Враг атаковал город Рыльск. К сожалению, ранены мужчина и женщина. Им оказана первая медпомощь. Мужчину направляем в Курскую областную больницу».
По предварительным данным, в результате атаки повреждены легковой автомобиль и хозяйственная постройка. На месте инцидента работают все необходимые оперативные службы, проводится оценка ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар дроном по Кореневскому району Курской области, в результате чего трое мирных жителей получили ранения.
Один из пострадавших жителей Курска, который получил тяжелые ранения во время удара по автосервису, скончался в больнице спустя более двух недель.