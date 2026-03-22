Словения ограничила суточный отпуск топлива из-за конфликта в Иране

Дарья Григоренко

Как пишет Reuters, теперь физические лица могут приобрести не более 50 литров бензина или дизеля в сутки, а юридические лица и частные предприниматели – до 200 литров. Ограничения вступили в силу и будут действовать до дальнейшего уведомления, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Словении Роберт Голоб подчеркнул, что в стране нет дефицита топлива. По его словам, возникли временные проблемы с доставкой топлива на автозаправочные станции, поэтому для помощи торговым компаниям к транспортировке будет привлечена армия.

Отмечается, что в крупнейшей в стране нефтераспределительной компании Petrol в последние дни наблюдается нехватка топлива и очереди на заправках. В воскресенье многие автозаправочные станции были закрыты, тогда как заправки венгерской компании MOL продолжали работать, хотя и также ввели ограничения на продажу топлива.

В стране 22 марта проходят выборы в Государственное собрание, право голоса имеют почти 1,7 млн граждан.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Евросоюзу уготовано гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

Накануне французская партия «Патриоты» инициировала петицию с требованием срочно принять энергетический план, предусматривающий снятие санкций с России ради удешевления углеводородов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо. Биржевые цены на топливо выросли на 35% после удара Ирана по энергообъектам в Катаре.