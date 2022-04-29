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Лавров: РФ продолжит расследование работы биолабораторий США на Украине
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Деятельность биологических лабораторий США на Украине должна быть расследована, Москва будет работать в этом направлении, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам политика, в лабораториях найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
«Это опасные вещества, поэтому у нас нет никаких сомнений в том, что должно быть расследование. Будем продолжать это делать», – подчеркнул Лавров.
Лавров отметил, что биолаборатории демонстрируют, почему Вашингтон блокирует предложения Москвы в части биологического оружия. Он добавил, что у США сейчас есть множество военных биолабораторий в разных частях света.
«Они создают лаборатории вокруг территории России и Китая. Они даже пытались втянуть Монголию в эту «игру», – указал Лавров.
17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
В США оценили опасность ракет «Калибр» для НАТО
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Российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы, выразил уверенность обозреватель The National Interest Крис Осборн.
«Россия модернизирует свою крылатую ракету «Калибр» корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить характеристики [изделия] для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет», – приводит мнение автора материала РИА «Новости».
При этом Осборн в своей статье высказал утверждение, что неизвестно, будет ли модернизация «Калибра» соответствовать последним разработкам ракеты «Томагавк». Как отмечает автор статьи, ракеты «Томагавк» Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.
По мнению обозревателя, вопрос состоит в том, насколько модернизированный «Калибр» будет похож на новые модификации «Томагавка». «Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что «Калибры» будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы», – резюмирует автор.
Напомним, в среду Минобороны России опубликовало видео удара крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря по объектам инфраструктуры ВС Украины. В понедельник гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил о старте работ по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр», которая будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками и повышенной боевой эффективностью.
Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок «Калибр-ПЛ» заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.
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Зеленский захотел использовать ООН для деблокирования «Азовстали»
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь».
«На переговорах (с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем) много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям. Мы сегодня уделили этому вопросу много времени. И я буду верить, как и, прежде всего, все те близкие тех людей, которые там заблокированы, что генеральному секретарю и нам всем удастся получить желаемый результат», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В Германии придумали новый способ запуска «Северного потока – 2»
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ФРГ должна запустить «Северный поток – 2», и если страна пойдет на это в обмен на согласие России вновь принимать евро за газ, то такая сделка могла бы стать хорошей идеей, заявил член комитета немецкого Бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла считает, что Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока – 2», передает «Прайм».
«Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», – сказал он.
При этом Крупалла выразил опасение, что речь в данный момент идет «вовсе не о таких подробностях», так как есть «опасность того, что клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».
«Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента», – добавил он.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
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Нидерланды не смогли запретить заход в порт Роттердама судну с российской нефтью
Кабинет министров Нидерландов не может запретить заход в порт Роттердама судну Sunny Liger с российской нефтью, сообщил глава нидерландского МИД Вопке Хукстра.
По словам министра, судно ходит не под российским флагом, а под флагом Маршалловых Островов, поэтому не подпадает под санкции Евросоюза в отношении России. «Соответственно, юридические основания для того, чтобы запретить его заход в нидерландский порт, отсутствуют», – передает ТАСС его слова со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.
Уточняется, что в настоящее время правительство изучает, кто является покупателем данной нефти. Кабинет министров хочет переговорить с этой компанией в свете того, что власти хотят по максимуму ограничить импорт нефти, угля и газа из России.
Ранее министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна намерена стать независимой от российского газа, нефти и угля к концу 2022 года.
До этого Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти.
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Популярность Шольца в Германии рекордно упала
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Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца упал до самого низкого уровня с момента вступления в должность.
Политикой Шольца довольны только 39% жителей страны, свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap, пишет «Коммерсант». Таким образом рейтинг популярности канцлера снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность в декабре 2021 года.
Как показал опрос, 64% респондентов считают политику Шольца «осторожной». При этом только 37% уверены, что он может успешно провести страну через кризисный период. 33% назвали его позицию по ситуации на Украине «убедительной».
Большей популярностью пользуются глава МИД ФРГ Анналена Бербок и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Работой Бербок и Хабека удовлетворены по 56% респондентов. В целом деятельностью правительства Германии довольны 41% граждан.
Мнения опрошенных по вопросу поставок тяжелых вооружений Украине разделились поровну. 45% респондентов выступают за передачу такого оружия Киеву, столько же опрошенных высказались против.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, стремительно теряющему популярность Олафу Шольцу может грозить позорная отставка. На это намекают германские политики и журналисты, критикуя канцлера за нерешительность по двум вопросам – по вопросу ссоры с Россией и по вопросу поддержки Украины.
Минобороны заявило об уничтожении завода по производству ракет в Киеве
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ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве, сообщает Минобороны.
В сообщении Минобороны в Telegram говорится также, что ракетами «Калибр» «уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное».
Кроме того, «нанесено поражение десяти военным объектам Украины, среди них: девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское», – говорится в сообщении.
Также в течение ночи «поражены 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У»», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
Кроме того, «нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены три артиллерийских батареи ВСУ и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ».
Также «артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач», поражены «21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии, в результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей».
Вместе с тем «российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе «Байрактар-ТБ2» на российско-украинской границе в районе Нововодянное». Также в районе Каменки «сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч».
Всего с начала спецоперации уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппарата, 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.
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В Госдуме оценили вероятность ядерной войны
Вероятность начала ядерной войны – нулевая, к нулю стремится и возможность локальных событий подобного рода, считает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.
Делягин стал гостем выпуска на YouTube-канале «Дайте сказать!». Касаясь вопроса ядерной угрозы, он выразил мнение, что вероятность обмена ударами межконтинентальными баллистическими ракетами равна нулю. Близится к нулю и «возможность разного рода локальных событий», так как это «крайне неэффективно с сугубо военной точки зрения».
При этом он отметил, что в Европе «довольно много американского тактического ядерного оружия, и (кто угодно может) долбануть этим оружием по пригороду Берлина, а потом сказать, что это (якобы приказал сделать президент России Владимир) Путин, учитывая уровень сегодняшних американских управленцев».
Реальную угрозу, по его мнению, представляет ситуация с украинскими атомными электростанциями, потому что если на одной или нескольких из них произойдет взрыв, то, «что называется, на кого бог пошлет это (радиоактивное) облако».
Кроме того, в ходе интервью был затронут вопрос импортозамещения на фоне западных санкций. Делягин выразил мнение, что в стране будет расти число производств, даже при невыгодных кредитах.
«У нас у среднего бизнеса дикое количество высококлассного оборудования, вместе с рабочими, которое загружено на 5-15%. Потому что большие корпорации предпочитали импортировать. Это производство, эти станки сейчас будут загружаться (...) Это будет реальное импортозамещение, даже без новых заводов (...) У нас много пустующих производственных площадей, не все застроены, они будут восстанавливаться быстро», – добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос, будет ли Россия применять на Украине ядерное оружие, что Москва на данной стадии спецоперации рассматривает только опцию использования обычных вооружений.
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В Германии заявили об «очевидности» следующей оплаты российского газа в рублях
Очевидно, что немецкому импортеру газа Uniper со следующим счетом придется заплатить за российский газ в рублях, заявил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Крупалла заявил, что, по мере приближения мая, «становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях», передает РИА «Новости».
«В настоящее время ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи «Газпрому» в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций», – добавил депутат.
При этом, по его словам, на долгосрочную перспективу такой баланс будет сохранить невозможно: «Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями. Эпоха нефтедоллара подходит к концу».
Также Крупалла выразил мнение, что при возобновлении экономических связей с Москвой «уж точно будет легче договориться об условиях оплаты».
«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях», – добавил он.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Затем стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии, а болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями.
Вместе с тем австрийская OMV опровергла планы открыть в Швейцарии счет для оплаты газа из России.
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Европа начала перераспределять потоки газа из России
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После приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям, пишет Financial Times со ссылкой на данные газовых операторов двух европейских стран.
Издание обратило внимание на рост объемов бронирования мощностей на прокачку газа в точке приема-сдачи Кулата-Сидирокастро, расположенной между Грецией и Болгарией, а также на рост объемов прокачки через пункт пропуска Малнов между Германией и Польшей, пишет Прайм.
Данные газотранспортных систем показывают, что заявки на транзит газа России через Украину и реверсные поставки по магистрали «Ямал – Европа» из ФРГ в польский участок 29 апреля держатся на уровне предыдущих двух дней, то есть выше объемов до приостановки экспорта Газпрома в Польшу и Болгарию. Это, в свою очередь, свидетельствует о перераспределении потоков газа из России в Европе.
Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формируются на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 млн кубометров, что в целом соответствует прокачке за 27 апреля и заявкам на 28 апреля. Но за день до приостановки Газпромом поставок в Польшу и Болгарию, 26 апреля, транзит по украинскому маршруту был примерно на 15% ниже (56,23 млн кубов).
При этом увеличилась прокачка через ГИС «Ужгород» на границе Украины и Словакии. Если 26 апреля она составляла примерно 38,7 млн кубометров, то 27 апреля – уже около 57 млн, свидетельствуют данные словацкого оператора Eustream.
Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по «Ямалу – Европе» держатся на уровне около 30 млн кубометров в сутки, что более чем в пять раз выше уровня 26 апреля, до приостановки Газпромом поставок газа в Польшу. В компании отметили, что накануне Варшава торжественно объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в Германии и объем реверса по «Ямалу – Европе» почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Затем стало известно, что Польша начала закупать российский газ реверсом из Германии, а болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями.
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Эксперт объяснил потерю интереса простых американцев к Украине
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«Украинская повестка перестала быть актуальной для американского общества еще в начале апреля», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее телеканал Fox News зафиксировал резкую потерю интереса к Украине со стороны американцев на фоне растущих проблем в экономике.
«На первом месте для американцев стоят вопросы экономики, потом борьба с преступностью, миграция и так далее. Украина даже в пятерку проблем периодически не попадает», – отметил эксперт. «Для американского общества проблемы за 10 тыс. километров от границ США довольно абстрактны», – добавил он.
«Совсем другое отношение к этому вопросу у вашингтонского политического класса. Они инвестировали очень много политического капитала в Украину», – рассказал собеседник. «С большой долей вероятности можно говорить, что истеблишмент будет повышать ставки до того момента, пока они не убедятся в своем тотальном поражении», – продолжил политолог.
Дудаков подчеркнул, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса довольно значительную сумму для помощи Украине – порядка 33 млрд долларов. «Такую большую сумму он запросил специально для того, чтобы хватило на весь год. И, скорее всего, он эти деньги получит», – заметил он.
«Скоро выборы в Конгресс США. Уже летом законодатели разъедутся по своим штатам, чтобы участвовать в праймериз, им будет совсем не до Украины. Поэтому Байден пытается этот вопрос закрыть до конца года», – добавил собеседник.
Политолог рассказал, что у Вашингтона есть достаточно серьезные просчеты в оценке взаимоотношения российской власти и олигархов. «В американском истеблишменте придерживаются точки зрения, что если надавить на русских олигархов, то они устроят «дворцовый переворот» в России и изменят внешнюю политику нашей страны», – отметил он.
«Я думаю, что заявления об аресте имущества российских олигархов связанны именно с желанием оказать давление на систему, а не жажды наживы. Суммы там приличные, но не критические для американского бюджета», – резюмировал эксперт.
В среду телеканал Fox News опубликовал результаты опроса, согласно которому проблемы миграции беспокоят американцев больше, чем проблемы Украины. Кроме того, опрос, проведенный университетом Квиннипиак, показал, что инфляция на сегодняшний день является самой актуальным вопросом для американцев – 31% опрошенных заявили, что это их самая насущная проблема. На втором месте миграция (10%), затем избирательные законы (8%), и лишь затем Украина (7%).
В аналогичном опросе месяц назад инфляция была главной проблемой для 30% американцев, за ней следовали Украина (14%), а затем иммиграция с 9%.
Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос о выделении дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украине. Из этих средств порядка 20,4 млрд долларов пойдут на военную помощь, 8,5 млрд – на экономическую и 3 млрд – на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.
В США также заявили о намерении изъять активы российских олигархов и направить вырученные средства на помощь Украине. Соответствующие законодательные предложения направил в Конгресс американский президент.
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У администрации США закончились деньги на Украину
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 млн долларов, для возможности расширения поставок Конгресс США должен санкционировать дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Как вы знаете, мы выделили 3,5 млрд долларов на военную помощь. У нас из этого осталось 250 млн... Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», – передает РИА «Новости» слова Псаки.
США передают украинским силам оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. В поставках участвуют еще три десятка стран.
Запрошенное Байденом финансирование также включает 8,5 млрд долларов экономического содействия и 3 млрд долларов гуманитарной и продовольственной помощи.
Накануне Байден запросил у американских законодателей для Украины 33 млрд долларов, в том числе 20,4 млрд в качестве военной помощи.
Ранее в пятницу палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.
Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.
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В Кремле напомнили слова Путина о порядке выхода с «Азовстали»
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Президент России Владимир Путин вполне ясно сказал, что гражданские лица могут выйти с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и пойти в любую сторону, а военные должны сложить оружие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент [Путин] сказал вполне ясно – гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», – приводит слова Пескова ТАСС.
«Что может быть темой для переговоров в этом случае?» – добавил пресс-секретарь президента России, комментируя утверждение украинского лидера Владимира Зеленского, сделанное после переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, о том, что Киев якобы готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали».
Ранее в четверг Гутерриш сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В ЛНР анонсировали новые котлы для ВСУ
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«В Попасной идут очень жесткие боевые действия. Все прекрасно понимают, что со взятием Попасной по сути дела захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя военную обстановку в республике и ход боевых действий в отношении ВС Украины.
«Мы уже освободили Кременную и Рубежное. Это та часть районов, которая подвергалась наиболее жестким обстрелам. Сейчас в Рубежном остаются группы боевиков только на самой окраине – это территории заводов «Заря» и «Южный». Противник активно перемещается по промзоне. Правда, в последнее время они даже не стреляют оттуда, но при этом ствольной артиллерией ведется обстрел из других точек», – пояснил Мирошник.
«В Северодонецке идут бои идут на окраине. Там очень много бандформирований. Нами пройдено только несколько улиц и кварталов. С нашей стороны сейчас избрана тактика активной артподготовки, которая проводится до того, как зайти на позиции украинской стороны. Мы очень щепетильно относимся к вопросу ненужного кровопролития с нашей стороны», – уточнил собеседник.
«Зная, что ВСУ создали мощнейшие укрепрайоны, сначала разбиваются именно они, а затем заходит наша пехота. Киев уже понял эту тактику, так что из Северодонецка выходят большие колонны грузовиков, которые везут в сторону Лисичанска какое-то барахло. Там очень много теробороны, нацбатов, а также заградотрядов», – добавил Мирошник.
«Что касается Лисичанска – там сконцентрировано большое количество бойцов ВСУ. И там же происходят массовые провокации. Мы видим, что как только наносятся наши удары по позициям ВСУ, враг тут же обстреливает близлежащие дома, а на место событий подтягиваются иностранные СМИ», – отметил собеседник.
«В Попасной идут очень жесткие боевые действия. Попасная – это один из пунктов укрепленной «стены», которая шла вдоль всей линии соприкосновения. Местные железнодорожная станция и вагоноремонтное депо по сути превращены в крепость. Там установлено мощное тяжелое вооружение, так что нам приходится в буквальном смысле разбивать укрепления из метрового железобетона. Все прекрасно понимают, что со взятием Попасной по сути дела захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск», – заключил Мирошник.
Ранее российские следователи возбудили уголовное дело в отношении командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Поступальского, который, по версии следствия, отдавал приказы об обстреле Рубежного, Первомайска, Старобельска, Ирмино, Калиново и Березовского (ЛНР).
На этом фоне в ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески. Напомним, число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах. Москва уделяет особое внимание эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, несмотря на препятствия со стороны Вооруженных сил Украины.
Также в пятницу стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Госдуме призвали генсека ООН не пытаться спасти боевиков с «Азовстали»
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«Под прикрытием разговоров о мирных жителях Зеленский хочет использовать ООН для эвакуации с «Азовстали» террористов и бандитов. Поэтому ООН следует определиться: они выступают за эвакуацию мирных жителей или все-таки боевиков?» – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее президент Украины выразил мнение, что с помощью ООН возможно разблокировать «Азовсталь».
«Зеленский создает некий миф вокруг этой ситуации, суть которого в том, что Россия и российские войска якобы препятствуют выходу из заводских подземелий прежде всего мирных жителей. За этим стоит торг», – рассказал российский парламентарий Олег Морозов.
«На этот счет с нашей стороны был ясный ответ: мы не препятствуем выходу мирных людей, а военные должны выйти с поднятыми руками и без оружия. Мирные граждане могут в любой момент воспользоваться гуманитарными коридорами», – добавил он.
«Зеленский же, напротив, продолжает распространять свою мифологию, чтобы использовать ООН и западных покровителей как инструмент давления на Москву», – подчеркнул депутат.
Собеседник также отметил, что в данной ситуации уже не идет речь о политических рисках для украинского президента. «Их столько, что они перестают иметь значение. Совершенно понятно, что Мариуполь Зеленским уже проигран и весь вопрос в том, через сколько дней бандиты, находящиеся в катакомбах, сдадутся», – сказал Морозов.
«Если бы у Зеленского не было заинтересованности в конкретных персонажах, находящихся на «Азовстали», он бы уже давно объявил их погибшими, как ранее делал неоднократно. Но там по-видимому идет борьба за конкретных персонажей, которых хотят вытащить и попытаться укрыть от правосудия», – заметил парламентарий.
«Генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет, что ООН могла бы выступить в качестве гаранта, чтобы вывести всех с «Азовстали». А кого выводить? ООН должна определиться. Если мирных жителей – так пожалуйста. Мы готовы выпустить их по гуманитарным коридорам. Если речь идет о боевиках, то это совсем не задача ООН», – рассказал собеседник.
«Поэтому Гутерриш может сейчас только давить на Зеленского, чтобы тот приказал своим бандитам выпустить мирных граждан, если они там есть. Это как раз задача Гутерриша и всех международных организаций – оказать содействие России, чтобы спасти мирное население», – продолжил он.
«Никакой другой миссии у ООН тут нет и быть не может. А если генсек организации хочет спасать боевиков, то это уже не гуманитарная миссия, а работа по поддержке терроризма. Я думаю, это не в интересах ООН», – резюмировал депутат.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь». «На переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Назван источник данных главы СВР о польских «миротворцах» на западе Украине
Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на Западной Украине основано на данных разведки, заявили в пресс-бюро СВР.
«Сделанное директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным 28 апреля заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский «миротворческий контингент» является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Между тем зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что Польша может под прикрытием миротворческой деятельности зайти на территорию Украины и в дальнейшем попытаться интегрировать некоторые регионы в состав своей страны.
«Я думаю, что те данные, которые предоставила Служба внешней разведки о том, что поляки под прикрытием миротворческой деятельности могут зайти на территорию ряда регионов Украины и в дальнейшем попытаться их включить в свою зону интересов с последующей интеграцией, это вполне реальный сценарий», – сказал депутат.
Туров рассказал, что в ряде поездов, курсирующих на территории Польши, есть карты, где часть украинской территории уже находится в составе страны.
«Те учения, которые сейчас анонсированы и стартуют, могут как раз и быть тем самым шагом к вводу на территорию регионов Украины тех или иных подразделений польской армии», –резюмировал он.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.
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