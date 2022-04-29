Летчик Ярошенко рассказал о пытках в Либерии

Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после заключения в США, рассказал подробности о пережитых на протяжении трех суток пытках на территории Либерии.

«В отношении меня проводили пытки на территории Либерии. Это было самое тяжелое время, честно говоря, жить не хотелось. Поломали кости, отбили внутренние органы, били по пяткам, заковали в кандалы. Не давали спать 24 часа в сутки, не давали пить», – передает РИА «Новости» слова Ярошенко в интервью каналу «Россия 1».

Ярошенко рассказал также, что американские власти игнорировали все обращения МИД и посольства России в США с жалобами на условия его содержания в тюрьме и отсутствие медпомощи.

«Когда я уже оказался на территории Соединенных Штатов, со мной обращались самым худшим образом, без какой-либо медицинский помощи, невзирая на мои обращения, на обращения – десяток, может быть, сотни обращений нашего посольства и нашего МИД», – рассказал Ярошенко.

«Американские власти просто игнорировали, на все обращения», – объяснил он.

Ранее в МИД России сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.