В США оценили опасность ракет «Калибр» для НАТО

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29 апреля, пятница | Последнее обновление — 05:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Появились сведения о скором досрочном освобождении Улюкаева
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Мне кажется, самое важное слово сейчас – это слово «Освобождение». Оно описывает то, что происходит с Россией. Но не только. Оно описывает то, что Россия предлагает миру.
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В авангарде дехристианизации Демократическая партия США – большинство белых демократов больше не считают себя христианами. А среди тех, кто еще верит в Христа, в основном чернокожие и латиноамериканцы.
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Надо понять, что мировой рынок кончился, мировая банковская система кончилась, мировые резервные валюты кончились, финансового капитализма больше нет. Запад обнулил все это своими «санкциями» и экономической войной против России.
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Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США оценили опасность ракет «Калибр» для НАТО
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Российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы, выразил уверенность обозреватель The National Interest Крис Осборн.
«Россия модернизирует свою крылатую ракету «Калибр» корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить характеристики [изделия] для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет», – приводит мнение автора материала РИА «Новости».
При этом Осборн в своей статье высказал утверждение, что неизвестно, будет ли модернизация «Калибра» соответствовать последним разработкам ракеты «Томагавк». Как отмечает автор статьи, ракеты «Томагавк» Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.
По мнению обозревателя, вопрос состоит в том, насколько модернизированный «Калибр» будет похож на новые модификации «Томагавка». «Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что «Калибры» будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы», – резюмирует автор.
Напомним, в среду Минобороны России опубликовало видео удара крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря по объектам инфраструктуры ВС Украины. В понедельник гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил о старте работ по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр», которая будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками и повышенной боевой эффективностью.
Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок «Калибр-ПЛ» заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.
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Захарова раскритиковала идею Блинкена за идиотизм
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону.
«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», – сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры против России из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону. «А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм <...> для постановки глобального вопроса о действиях США и всех, кто к ним примкнул в международно-правовой плоскости? Пока вопрос так не стоял», – добавила дипломат.
«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», – подчеркнула Захарова, напомнив о поставках Вашингтоном оружия Афганистану, «умеренным» в Сирии. Она уточнила, что есть множество свидетельств попадания американского оружия в руки террористических организаций, поэтому «красивый заход» с точки зрения США о якобы финансировании Россией терроризма может обернуться для них самих издержками.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
Захарова в этой связи заявила, что в Москве считают пропагандистским ходом заявления Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.
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Азиатские СМИ: США поражены отказом Индии вводить санкции против России
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Соединенные Штаты удивились решением Индии не поддерживать антироссийские санкции из-за военной операции на Украине и перейти к торговле с Россией в рублях, пишет зарегистрированное в Гонконге англоязычное издание Asia Times.
По мнению автора статьи, разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражает региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая.
«Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине. Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватель Asia Times считает, что Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству «унизительным» отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис».
«С первой непростой проблемой трем азиатским державам придется иметь дело самим. Второе обстоятельство убедило Нью-Дели в том, что американская дружба схожа с пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент», – сообщается в публикации.
В начале апреля сообщалось, что Россия и Индия могут расширить торговлю в национальных валютах в ближайшем будущем, а индийцы могут занять те ниши, которые освободили западные компании. На первой же встрече в Мумбаи представители Банка России и Reserve Bank of India (RBI, Центробанк Индии) обсуждали оплату торговых сделок в рупиях и рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала три причины, по которым Индия поддерживает Россию.
Власти Швеции выступили против референдума о членстве страны в НАТО
Правительство Швеции выступило против проведения референдума по вопросу о членстве страны в НАТО, заявили премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде.
«Я думаю, это плохое предложение по ряду причин, я не думаю, что этот вопрос можно выносить на референдум. Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности. То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить», – передает ТАСС слова премьера.
При этом Андерссон добавила, что избиратели, которые четыре года назад голосовали на выборах за программу партии, где говорится о свободе от военных альянсов, уверены, что социал-демократы «делают все необходимое для блага Швеции в каждой конкретной ситуации».
«Это очень плохое предложение. Политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте, и этот конкретный вопрос редко выносится на референдум. У большинства стран НАТО его не было», – прокомментировала Линде вопрос о возможности референдума.
По мнению главы МИД, референдум поляризует население. «И в данном случае это выигрышная ситуация для тех, кто хочет распространить дезинформацию», – добавила Линде.
Ранее СМИ сообщали, что Швеция получила «конкретные обещания» со стороны США и Великобритании, которые касаются гарантий безопасности. Их предоставят на тот период, пока Стокгольм не вступит в состав НАТО.
Зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя назвал срок подачи заявки на членство республики в НАТО.
Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.
Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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Минобороны сообщило о сбитом Су-24 ВВС Украины и уничтоженных 300 националистах
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Вооруженные силы России уничтожили больше 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей, а также сбили украинский Су-24 над ЛНР, сообщает Минобороны.
Министерство сообщило в Telegram, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины, поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника». Кроме того, «уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», – говорится в сообщении.
Также «ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач, поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники».
Вместе с тем российскими средствами противовоздушной обороны над Николаевкой (ЛНР) сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
«В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (...) Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 431 единица специальной военной автомобильной техники», – сообщили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении 600 беспилотников ВСУ с начала спецоперации на Украине.
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Ярошенко: Мне не предлагали перевозить наркотики
Российский летчик Константин Ярошенко на телеканале «Россия 24» рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для осмотра самолета.
«Мне не предлагали перевозить никакие наркотики. Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу, перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того. Тем более я поехал в Либерию не для каких-то переговоров, а я приехал на осмотр самолета», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее в МИД России сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Позднее российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил благодарность турецкому коллеге Тайипу Эрдогану за состоявшийся в Турции обмен.
Американский президент Джо Байден заявлял, что Рид возвращается в страну из России. Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила признательность Турции за то, что она позволила осуществить обмен пленными между Россией и США на ее территории.
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В США запретили проводить «Бессмертный полк»
Соединенные Штаты наложили запрет на проведение «Бессмертного полка», сообщил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.
«Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» – и это запрещено», – цитирует Макарова ТАСС.
По его словам, власти Ирландии отозвали разрешение на проведение шествия «Бессмертного полка» в 2022 году. В Германии же шествие официально не запрещено на данный момент, но прорабатывается вопрос об альтернативном шествии.
В России «Бессмертный полк» в этом году пройдет в традиционном очном формате.
В ноябре Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Беспилотники будут следить за состоянием российских боевых роботов
Ученые Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации предложили новую систему диагностики наземных боевых роботов, которая будет осуществляться при помощи дрона, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.
Согласно реферату изобретения, в его состав входят переходное устройство с диагностической розеткой, расположенное на крыше моторно-трансмиссионного отделения робота, и коптер с прикрепленным к нему соединительным кабелем контрольно-проверочной аппаратуры и штекером, которые обеспечивают удаленное подключение к робототехническим комплексам сухопутных войск, передает РИА «Новости».
Создатели системы указывают, что цель разработки – снижение потерь личного состава группы технической разведки (TP) ремонтно-восстановительных органов при идентификации технического состояния робототехнических комплексов в случае выхода из строя или потери управления в условиях деструктивного воздействия противника.
После обнаружения вышедшего из строя робота группа ТР с безопасного расстояния запускает коптер с прикрепленным к нему соединительным кабелем. Беспилотник доставляет кабель до робота и осуществляет соединение с переходником, расположенным на крыше моторно-трансмиссионного отделения, методом посадки с последующей состыковкой разъемов и штекера.
Таким образом специалисты техразведки остаются в укрытии на безопасном расстоянии от средств поражения противника.
Напомним, в марте источник в ОПК сообщил, что Россия в апреле начнет испытания с боевой стрельбой тяжелого ударного робота «Штурм», создаваемого на базе Т-72.
Бывший командующий ВМС Австралии призвал отказаться от закупки британских фрегатов
Австралия планирует потратить более 45 млрд австралийских долларов (около 32 млрд долларов США) на закупку девяти британских фрегатов, однако бывший командующий военно-морскими силами страны призвал отказаться от этой затеи, сообщили СМИ.
Как сообщил телеканал ABC, бывший командующий вице-адмирал Дэвид Шеклтон считает, что фрегаты, предназначенные для боевых действий против подводных лодок, «недостаточно в этом сильны» и не подходят для Австралии, передает РИА «Новости». Вместо этого Шеклтон предлагает провести переговоры с США о строительстве в Австралии эскадренных миноносцев типа «Арли Берк», а если это будет невозможно, то как можно скорее заняться строительством трех-четырех миноносцев типа «Хобарт».
Четыре года назад Австралия выбрала британскую оборонную компанию BAE Systems для строительства девяти новых фрегатов на замену старых австралийских фрегатов класса «Анзак». Предполагалось, что британские корабли начнут строить в Аделаиде в конце 2022 года, но сроки сдвинулись как минимум на 18 месяцев.
«Ошибочный упор на оптимизацию для операций против подводных лодок привел к тому, что Австралия выбирает корабль, не пригодный для своих нужд, и необходимо сменить курс», – приводит телеканал ABC слова Шеклтона из его доклада, опубликованного Австралийским институтом стратегической политики (ASPI).
По данным телеканала, замминистра обороны Австралии Грегори Мориарти отправился на этой неделе в Великобританию для обсуждения проблем с отсрочкой строительства фрегатов, а также трехстороннего стратегического партнерства AUKUS с американцами и британцами.
Как передает ABC, изначально проект стоил 30 млрд австралийских долларов, однако к 2021 году стоимость возросла до 45,6 млрд.
Напомним, в сентябре премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки по сути можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.
Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.
В ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS) Пекин призвал Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон.
Ракета «Точка-У» попала во двор спортивной школы Херсона
Ракета «Точка-У» в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы.
Обстановка в районе спокойная, жилые постройки не задеты, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг сообщалось, что украинские войска выпустили по городу три ракеты «Точка-У», две из них были сбиты. Телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла, не получив видимых повреждений.
На месте падения ракеты нашли деталь с серийным номером.
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Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов
Этот пакет предложений создаст новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российскими бизнесменами, и «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины и еще больше укрепит соответствующие правоохранительные механизмы, говорится в письменном заявлении Белого дома.
В Белом доме добавили, что данное «предложение направлено на то, чтобы упростить процесс изъятия активов олигархов, расширить сферу охвата активов, подлежащих аресту, а также позволить доходам поступать на Украину», передает ТАСС.
Таким образом, поясняется в документе, речь идет о «новом, упрощенном административном процессе с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества в США, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями, и имеющего связь с определенными противоправными действиями». Кроме того, президент направляет в Конгресс в четверг и запрос на предоставление Киеву дополнительной военной помощи.
Ранее США поддержали намерение Киева «выдавить россиян» с востока Украины.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорит о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой».
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США поблагодарили Турцию за обмен американца Рида на летчика Ярошенко
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила признательность Турции за то, что она позволила осуществить обмен пленными между Россией и США на ее территории, сообщили турецкие СМИ.
Псаки на своей ежедневной пресс-конференции поделилась подробностями процесса освобождения Рида. Заявив, что они давно ведут переговоры с Россией об освобождении задержанного гражданина США Тревора Рида, Псаки сообщила, что за последние 24 часа задержанные как в США, так и в России были доставлены в Турцию.
«Мы очень благодарны Турции за то, что она позволила осуществить обмен в своей стране», – передает агентство «Анадолу» слова Псаки.
Она добавила, что обмен был произведен ранним утром по американскому времени. Псаки напомнила, что президент США Джо Байден сделал письменное заявление после того, как Рид был принят официальными лицами США в Турции.
Байден в своем заявлении относительно обмена Тревора Рида на гражданина России Константина Ярошенко назвал «трудным решением».
«Трудное решение», упомянутое Байденом в заявлении, заключалось в необходимости предоставления специального помилования гражданину России Константину Ярошенко.
Псаки подчеркнула, что США не давали каких-либо других обещаний в ответ на освобождение Рида.
Ранее в МИД России сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Американский президент Джо Байден заявлял, что Рид возвращается в страну из России.
США заявили о намерении изъять попавшие под санкции госактивы России
США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов, адвокаты занимаются этим вопросом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
«Это один из вопросов, к которому мы попросили присмотреться наших адвокатов: какие полномочия будут нужны потенциально для изъятия этих активов», – цитирует РИА «Новости» слова Блинкена.
Так он ответил на вопрос, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам, в том числе Центробанка, по той же модели, которую предлагается использовать для изъятия арестованного имущества российских бизнесменов. Блинкен ответил на этот вопрос утвердительно.
Ранее президент США Джо Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов, что «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины.
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Байден отправил запрос в Конгресс на выделение дополнительной помощи Украине
Президент США Джо Байден отправил запрос в Конгресс страны с просьбой рассмотреть выделение дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украине.
Новый запрос о финансировании будет включать порядка 20,4 млрд долларов на военную помощь, 8,5 млрд – на экономическую и 3 млрд – на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».
Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, новый запрос администрации США о дополнительной поддержке Украины уже в Конгрессе.
«Я рад, что дополнительный запрос сейчас перед вами. Это критически, чтобы поддерживать наши усилия по ряду направлений», – сказал Блинкен на слушаниях в комитете Сената.
По данным Блинкена, на оборонную помощь планируется 15,5 млрд долларов, а из 8,5 млрд экономической помощи 7,5 пойдет на прямую бюджетную поддержку Украины.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что грузы с оружием, поставляемые Украине, станут законной целью России.
Балтфлот провел учения с боевыми стрельбами
В акватории Балтийского моря прошли стрельбы группировки российских ракетных катеров и кораблей в рамках учений, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.
«В рамках проведения планового учения в акватории Балтийского моря экипажи ракетных катеров «Чувашия», «Заречный», малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийские удары по морской цели», – цитирует сообщение флота РИА «Новости».
Корабли отразили атаки условного противника с воздуха, также проведены стрельбы по малому морскому щиту. В роли воздушных целей выступали осветительные артиллерийские снаряды.
Упражнения проводились на разных высотах и дистанциях с применением корабельных артиллерийских установок АК-630. Все цели были уничтожены.
Также моряки провели стрельбы из артустановок АК-176 по малому морскому щиту, который имитировал корабль условного противника.
Появились свидетельства обучения украинских неонацистов канадскими военными
Канадский телеканал CTV сообщил о новых свидетельствах того, что канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов.
Телеканалу удалось найти в социальных сетях доказательства того, что боевики «Азова» тренировались с канадскими инструкторами. Речь идет о фотографии в социальной сети члена «Азова» Кирилла Беркаля, отметил телеканал, добавив, что в аккаунте представлена также «нацистская символика и другие экстремистские взгляды», передает РИА «Новости».
Радиостанция Radio-Canada со ссылкой на документы и фотографии сообщала, что Канада в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине обучала представителей нацистского полка «Азов» (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело). Как отмечалось, канадское военное ведомство отрицает, что занималось обучением бойцов «Азова», однако представитель министерства признавал, что сотрудники учебной миссии не контролируют отбор людей, проходящих обучение, ответственность за это лежит на Украине.
По сообщению телеканала, представитель «Азова» заявил, что полк не проходил подготовку в рамках UNIFIER. При этом на вопросы относительно прохождения такой подготовки отдельными членами «Азова» представитель полка не ответил.
В четверг официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин выразил мнение, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран, включая Канаду. В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
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