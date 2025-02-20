Маск раскритиковал Зеленского за фотосессию в Vogue

Tекст: Александра Юдина

Американский предприниматель резко критиковал Зеленского за участие в фотосессии для журнала Vogue летом 2022 года, в разгар конфликта на Украине, передает ТАСС.

В комментарии предприниматель отметил, что считает позирование на фоне продолжающихся боевых действий неуместным.

«Он сделал это, пока молодые ребята гибли в окопах на фронте», – отметил Маск в соцсети X.

Фотосессия, о которой идет речь, была опубликована в летнем номере Vogue за 2022 год. На сним

ках Владимир и Елена Зеленские позировали в различных местах, в том числе на фоне военных объектов, что вызвало неоднозначную реакцию как в Украине, так и за ее пределами.

В январе 2023 года читателей британского издания Daily Mail возмутила новость о том, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена, ведя роскошный образ жизни, собирается посетить Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).