Задержанный в Новой Москве за нападение на ДПС признал вину

Задержанный в Новой Москве за нападение на экипаж ДПС мужчина признал вину

Tекст: Вера Басилая

Как следует из видео в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк, мужчина, задержанный за нападение на экипаж ДПС в Новой Москве, признал свою вину и выразил раскаяние. В опубликованном видео он заявил, что сожалеет о содеянном.

Кроме того, он признался в краже трех мотоциклов, совершенной 18 февраля. Задержанный уточнил, что во время задержания оказал сопротивление сотрудникам ГАИ.

Инцидент произошел вечером в среду, когда сотрудники московской Госавтоинспекции остановили на улице Александры Монаховой автомобиль Nissan Almera, в котором могли находиться подозреваемые в краже. Двое мужчин в салоне оказали сопротивление: один напал на полицейского и нанес ему многочисленные удары, а другой оттолкнул инспектора и пытался скрыться.

Полицейские были вынуждены применить оружие, вследствие чего нападавший был задержан и доставлен в полицию. Ведется розыск его сообщника. По факту кражи мотоциклов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, а также начато расследование по факту нападения на представителя власти.

Ранее в Новой Москве задержали одного из мужчин, напавших на сотрудников ДПС, и Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело.