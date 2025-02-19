Большая игра в Арктике началась

Таких совпадений не бывает. Буквально в течение пары недель Трамп потребовал себе Гренландию (и Канаду), его верный теоретик Стив Бэннон в интервью заявил, что «Арктика – это большая игра», а на русские экраны выходит новый сериал «Челюскин. Первые».

Может быть, теперь широкие народные массы обратят внимание, что битва за Арктику уже началась, а главное – что она никогда не прекращалась.

И все дело в Северном морском пути. Просто уделите пару минут своего времени, чтобы посмотреть – каким образом в мире происходят главные морские перевозки. И поймете, что самых выгодных пути – по пальцам перечесть: Панамский канал, Суэцкий канал, путь вокруг Мыса Игольный (ЮАР) и Северный морской путь вдоль берегов российского арктического региона.

А теперь сделайте еще один финт – посмотрите на ваш глобус со стороны Северного полюса. Все еще удивительней – Арктика, где, в отличие от Антарктики, нет материка, это внутреннее море России, Канады, Гренландии и Америки. Ну, прямо скажем, прохладное море. Но нам ведь не купаться.

Северный морской путь застал меня на излете морского института – я попал на ремонт ледокола «Садко», чья основная профессия была – проводка советских субмарин Севморпутем. Рядом стоял точно такой же – той же серии – ледокол «Сусанин». Тут напрашивалась очевидная шутка – кто-то не видел оперы «Жизнь за царя» и даже не помнит про «Садко» с его походом на дно к царю морскому. Но дело было серьезное и не до шуток. Вдруг оказалось, что за мысом Дежнева и крохотным проливом между СССР и США лежит огромный мир – длинный путь, за который бились поколения русских исследователей. А потом – советских. Путь, который в какой-то момент был закрыт под страхом смерти русским царем, чтобы голландцы с англичанами не колонизовали наши северные земли. Никакой вам Мангазеи, басурмане. У наших не хватало средств для изучения самим – и правильно сделали, что закрыли.

Но лучшие умы размышляли на этим великим проходом по ледяному морю: Ломоносов, Менделеев (у которого, между прочим, 35 работ, посвященных региону). А самые отважные собирали экспедиции и шли ледяной пустыней сквозь торосы. И Дежнев, и Беринг – в своих походах так или иначе имели в виду открытие северного прохода для судов вместо длинного пути вокруг Европы. В исследованиях с героизмом отметился также адмирал Колчак. Тот самый, которого нам вбили в память только как врага советской власти. Но история – не дура совсем. Из нее строк не вычеркнешь. И герои Родины никуда не уходят.

Поэтому фильм-сериал «Челюскин. Первые» пришелся совершенно вовремя. Когда-то вся экспедиция, ее участники, история их спасения – это был целый эпос, и про челюскинцев знали буквально как про Гагарина и его полет в космос. И так было довольно долго. Но посмотрите сами: уже новое поколения (ЕГЭ-дети) они же Жоржа Дантеса от Эдмона Дантеса не отличают, какие «челюскинцы»? Что они там делали, да еще и с женщинами, и с детьми на льдине? «Нафига они ваще туда поперлись?».

Тут дело даже не в «ТикТоке», это все началось гораздо раньше – причем обществу старательно вешали лапшу на уши по двум направлениям. Для начала знаменитое перестроечное уничтожение советской истории – там ведь добрались и до «Челюскина» – потрясающие открытия новых «публицистов» про то, что «Челюскин» не шел один – за ним в кильватере шел точно такой же пароход, только забитый тысячами зеков – даже название сообщали: «Пижма» – и именно его кровавая гэбня затопила первым. А часть зэков спасли… американцы. Вот все это нам на полном серьезе вливали в уши с 1989 года. Кстати, до сих пор время от времени всплывает это информационное… ну в общем, удобрение.

Второе направление арктического нарратива: «Зачем России Арктика?». Ответ – «незачем». Можно как угодно относиться к Горби, но именно он еще в 1987-м выступил с Мурманской инициативой и там среди прочих пунктов было «Открытие Северного морского пути». И с 1987 года нам объясняют, что русские не доросли до владения своей частью Арктики, что русские все там испортят, что они недостаточно цивилизованы, чтобы владеть тамошними богатствами, а Северный морской путь вообще ничего не значит. То ли дело – Панама и Суэц.

Еще лет пять назад на русских телеканалах выступали эксперты, которые открыто промоутировали передачу русской Арктики под управление «международного консорциума». С начала СВО мы знаем уже цену этим международным «консорциумам», а также их цели задачи. Спасибо. И когда Путин говорил про важность Арктики и про то, зачем нам там вооруженные силы, ему в ответ на страницах «независимой прессы» летело «Отдайте эти деньги учителям и пенсионерам». Вот так это работает – как по методичке. Хотя, почему – «как»?

И вот теперь Трамп, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит – как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем. И где на нашей стороне – важнейший путь отправки как грузов, так и боевых кораблей (см. выше – «Садко» с «Сусаниным»). Регион, где, вообще-то, живет более двух миллионов россиян.

И отдельная тема – природные богатства русской Арктики. Не случайно же наши запустили строительство плавучих атомных электростанций (типа «Академик Ломоносов») – это мощный шаг в освоении бесконечных просторов. И то, как те или иные группы СМИ отреагировали на санкции против добывающего комплекса России с 2022-го, стало маркером «свой-чужой». Вот были те, кто радостно завопил, что примитивная, отсталая технологически, лапотная Россия, лишенная западной техники, теперь точно не вытянет добычу нефти и газа в Арктике без иностранных гигантов. Они же вещали в пакете «Навальный-ВСУ-Слава Украине». И все понятно – за что бьются эти люди на русском языке, теперь из-за границы.

У всех остальных шапкозакидательства, однако, не было, но и обстановка на Севере не стала катастрофической. Все шло по плану.

И тут Дональд Т. объяснил всем, что Арктика сегодня – это приоритет. И что тот, кто контролирует Арктику, тот контролирует будущее. Повторив, в общем, то, что давно говорит Путин.

А вчера Сергей Лавров, после приезда из Эр-Рияда пошел в Госдуму и сказал следующее: «Мы можем и в одиночку развивать свою арктическую территорию и территориальные воды». То есть вы поняли, о чем шла речь с трамповскими в Эр-Рияде. В том числе.

Можно как угодно относиться к продюсеру Ф. Бондарчуку, но как удивительно вовремя вышел сериал «Челюскин» – уму непостижимо.