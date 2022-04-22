Лавров: Заявления президента Украины говорят, что ему переговоры с Россией не нужны

Кадр из фильма «След» на Украине выдали за убийство в Бородянке

Российская актриса Светлана Васильева подтвердила, что растиражированное фото жертвы, брошенной в коллектор, сделанное якобы в Бородянке на Украине, на самом деле кадр из сериала «След» с ее участием.

«Абсолютно точно. Это я, актриса Васильева Светлана. Снималась в сериале «След». Серия называлась «Неформалка». Все желающие могут просто посмотреть. Эти кадры как раз из начала серии», – заявила Васильева «Известиям».

По ее словам, она была удивлена, с какой уверенностью в Telegram-каналах пишут, что на фото убитая украинка.

«Ужасно. Так не должно быть. Если твое изображение использует кто-то, да еще в таких целях – это правда ужасно. Честно говоря, я увидела этот Telegram-канал, я посмотрела, что там пишут, этот скрин увидела. С такой уверенностью пишут, что это украинская дивчина. Как-то это все настолько низко. Неприятно», – отметила актриса.

По ее словам, вбросов сегодня очень много. Целью подобного фейка, по ее мнению, является попытка сыграть на эмоциях людей.

«Они, наверное, исходят из того, что есть такой тезис – «на войне все средства хороши». Но я держусь от этого в стороне. Очень много вбросов, ложной информации. Когда все закончится, тогда откроется правда. Мне очень жаль тех людей, которые сидят в этих каналах и верят в то, что там публикуют», – подчеркнула актриса.

Светлана Васильева рассказала, кадры для сериала сняли в промзоне в Москве. «Это был настоящий люк, правда, давно не действующий. Он был засыпан наполовину. Там, естественно, все аккуратно выложили, подстилочку сделали. Меня аккуратно туда уложили. Потом все это начали снимать. Я там лежала, наверное, минут пять, потому что сняли пару дублей. Вот и все», – вспоминает она.

Актриса уверена, что необходимо сделать опровержение, показать всем реальный источник данного кадра.

«То, что это фейк, я надеюсь, что будет опровержение этой информации. Просто нужно показать, откуда этот кадр. Если человек увидит, что это не убитая девушка, а живая актриса – из другой страны и другого города, то у человека закрадется сомнение и он критичнее будет относиться ко всем подобным публикациям», – отметила Светлана.

Ранее сообщалось, что на растиражированном в украинских пабликах фото –актриса Васильева, сыгравшая роль бухгалтера Ирины Черновской. Серия называется «Неформалка». Ее можно посмотреть на YouTube.

Напомним, ранее западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сообщения о «зверствах» армии России в Буче – это ложь, и зачем она понадобилась.