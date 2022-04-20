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Депутат: Антироссийскими санкциями США стирают Германию с экономической карты мира
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«Коллективный Запад, конечно, понимает, что санкции против России – это обоюдоострый инструмент, но цели его использования у США и Европы разнятся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин.
«Запад совершенно не един в плане экономического давления на нашу страну. США прекрасно понимают, что санкции – это очень болезненно, очень плохо, но, прежде всего, не для них самих, а для континентальной Европы. Европу, а главным образом Германию, Вашингтон и пытается вообще стереть с экономической карты мира как своего конкурента», – пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«С помощью санкций Вашингтон решает задачу разрыва нашего партнерства с Европой, чтобы не допустить возникновения нового геополитического субъекта. Ведь сращивание европейских, в первую очередь – немецких – технологий, российских ресурсов и китайских возможностей крайне невыгодно для США», – детализировал политик.
Что касается российской экономики, то она довольно быстро адаптируется к режиму санкций, добавил аналитик. «Первый удар мы выдержали, выстояли. Шок прошел, снижается инфляция. Мы видим, как восстанавливается финансовая система. Не везде и не у всех отделений банков есть наличная валюта, но это уже не черный рынок, каким он был еще в воскресенье. Наша валюта укрепилась – за доллар дают уже не 126, а 83 рубля. Из последнего выступления в Госдуме главы Центробанка Набиуллиной я понял: бурного роста финансовой системы не обещается, но стабилизацию мы уже видим», – сказал политик.
«Что касается потребительского рынка, то уверен: урожая на нас хватит, и даже хватит на Украину. А про весь остальной мир сказать ничего не могу. Кроме того, правительство заявило о создании оптовых рынков продовольствия, чтобы производители могли обходить тотальный произвол монополии сетевиков. То есть кабмин не стал воевать с существующей системой, он просто создает параллельную. Благодаря этому в розничной торговле уже заметно оживление», – пояснил депутат.
В реальном секторе тоже все стабилизируется, хоть иногда и «со скрипом», отметил Делягин. «В России было много невостребованных мощностей среднего и даже малого бизнеса, поскольку все ориентировались на оптовые закупки. К примеру, спикер Совфеда Матвиенко жаловалась, что у нас не производятся гвозди. Так вот теперь можно посмотреть, у кого есть эти мощности, и договориться о производстве – пусть и на новых условиях, с неотстроенной пока логистикой. Но все у нас в руках», – подчеркнул парламентарий.
В среду Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов на фоне внешнего санкционного давления. Закон разрешает предоставление из федерального бюджета субъектам РФ кредитов в общем объеме до 390,7 млрд рублей – с целью погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, передает РИА «Новости».
Днем ранее лидеры западных стран, ЕС и НАТО обсудили необходимость увеличить давление на Россию путем введения новых санкций. При этом, главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша признал: России удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
Ранее Путин указывал на восстановление ситуации в российской экономике, а также подчеркивал, что западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась.
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Рогозин «перевел на русский» слова Харрис о противоспутниковом оружии США
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия.
«Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Напомним, Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, заявила, что «США берут на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к ним». Она объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как «эти тесты опасны». По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
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Госдеп выступил с угрозами в адрес Китая
Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь России обойти санкции, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс заявил, что американцы намерены «отслеживать уровень поддержки России» Китаем. В Госдепе подчеркнули, что Пекин будут ждать «серьезные последствия» как со стороны США, так и со стороны их «союзников и партнеров», если «Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции», передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Ппремьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин намерен придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине.
Стала известна позиция Италии по вопросу оплаты за российский газ
Италия не станет выполнять российские условия по оплате за газ, если ЕС сочтет их нарушением санкций, сообщают источники.
Как сообщает Bloomberg, «Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции». По данным агентства, ЕС в рамках предварительной оценки счел требования Москвы нарушением санкций. Власти Италии ждут, когда ЕС закончит юридический анализ, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В Москве ответили на желание Шольца не допустить победы России на Украине
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«Деды и прадеды многих европейских политиков когда-то уже проиграли в войне с Россией. Сейчас они пытаются взять реванш, но делают это руками украинцев. Ведется война на уничтожение. Что ж, России есть чем ответить», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы России на Украине.
«Такое заявление требует особого внимания. Его озвучил не обыватель, а крупный европейский политик, руководитель крупнейшей экономики ЕС и один из лидеров блока НАТО. Выходит, Германия сделает все для того, чтобы Россия не победила. Именно так и надо читать заявление Шольца», – считает депутат Госдумы Олег Морозов.
«Это означает и военную помощь Украине, и продолжение санкционной политики в отношении России, и все остальное. Москва отреагирует на это, возможно, с помощью давления по вопросам газа, нефти и удобрений. Санкции – это не одностороннее оружие. Им есть что терять. Поэтому наши действия будут зависеть от последующих действий канцлера Шольца», – отметил депутат.
В свою очередь политолог Евгений Сатановский напомнил, что деды и прадеды многих современных европейских политиков воевали на стороне Германии во Второй мировой войне. «И сейчас все эти люди пытаются взять реванш. Только вот действуют они руками украинцев», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский.
По словам собеседника, «важно понимать, что на самом деле Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО». «И страны, которые помогают ВСУ – это не «недружественные государства», а военные противники и враги. Враги, которые засыпали Украину оружием, оголив собственные склады. И если они говорят, что ведут войну на уничтожение – значит, и Россия может ответить тем же», – добавил Сатановский.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы российской армии на Украине, заявив об этом на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран. «Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», – подчеркнул Шольц.
При этом посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление Шольца касательно дальнейших поставок вооружений Киеву, отметив, что слова Шольца были встречены с разочарованием.
Напомним, Шольц во вторник заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок. Мельник раскритиковал заявление Шольца, напомнив, что в распоряжении ВС Германии есть более 400 боевых машин пехоты «Мардер», из которых 100 используются для обучения и, как считает посол, могут быть немедленно переданы Украине.
Популярность канцлера Германии Олафа Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.
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В России объяснили, почему принц Саудовской Аравии накричал на советника Байдена
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«Отношения США и Аравии испортились из-за позиций Джо Байдена по ряду ключевых вопросов. И если конфликт на Украине закончится поражением Вашингтона, то дипломатические отношения саудитов с американцами могут быть сведены на нет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее наследный принц Саудовской Аравии накричал на советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и отказался наращивать добычу нефти.
«Есть несколько причин, почему отношения были испорчены. Во-первых, Джо Байден в вопросе йеменского конфликта вел себя значительно жестче, чем в свое время Дональд Трамп. Во-вторых, Байден раскритиковал убийство журналиста Хашогги, чего опять же не позволял себе Трамп. Ну и, в-третьих, Байден рассекретил документы о терактах 11 сентября 2001 года, согласно которым Саудовская Аравия была к ним причастна. Но последней каплей в чаше терпения саудитов стал афганский кризис», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам собеседника, после того, как «американцы бросили своих союзников», для всех стран Персидского залива стало очевидным, что «как только запахнет жареным, США их кинут». «Сейчас весь Залив переоценивает свои риски. И Саудовская Аравия, очевидно, усиливает контакты с Россией и Китаем», – уверен Дудаков.
Эксперт также утверждает, что вопрос о дальнейшем сотрудничестве США и Саудовской Аравии будет решаться по итогам спецоперации на Украине. «Если конфликт закончится очевидным поражением Байдена, то я допускаю, что Эр-Рияд придет к выводу, что им больше не о чем разговаривать с Вашингтоном. Они перестанут приглашать их на встречи, отвечать на звонки и прочее. Более того, не исключаю, что они могут просто забыть о дипломатических отношениях», – говорит Дудаков.
«Нынешнее положение дел, разумеется, выгодно для России. Чем меньше стран Персидского залива будут сотрудничать с США, тем больше шансов на то, что Вашингтон не сможет оказывать давление на ОПЕК в вопросах добычи нефти», – рассуждает Дудаков. «И если Москве удастся договориться с Эр-Риядом о торговле в обход долларов, то это постепенно приведет к дедолларизации мирового порядка», – заключил собеседник.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что отношения США и Саудовской Аравии «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» из-за убийства в 2019 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Тогда Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя».
В 2022 году, в разгар украинского кризиса, США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Эр-Рияд не отреагировал на этот запрос.
Wall Street Journal добавляет, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве» Хашогги. Принц «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Кроме того, Саудовская Аравия отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина, причем в тот же вечер в Эр-Рияде приняли «одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США».
Напомним, обозреватель Халид аль-Джауси заявил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему санкции против России напугали союзников США, включая Саудовскую Аравию.
В России раскрыли подоплеку конфликта между Киевом и Берлином
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«Резкие высказывания и действия Киева в отношении президента ФРГ Штайнмайера связаны с неограниченной поддержкой со стороны США и Британии, которую чувствует Зеленский и его команда», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Можегов. Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теории заговора.
«Украинский президент и его посол бросаются такими заявлениями в немцев, которые, по их мнению, мало помогают Украине, поскольку чувствуют себя слишком уверенно. Безусловно, какие-то общие позиции Зеленский согласовывает с Госдепом. Отношение Америки, в частности Демократической партии, к этому конфликту понятно. Штаты готовы воевать не только до последнего украинца, но и до последнего русского и последнего европейца», – заявил Владимир Можегов.
«Конечно, Зеленский чувствует атмосферу американского отношения и в ней работает. При этом когда президент Украины заявляет, что они могут воевать с Россией хоть 10 лет, становится ясно, что в голове у этого человека. На этом дальнейшие вопросы снимаются», – отметил политолог.
«Украинцы довольно заносчивы, поливая европейцев грязью и ожидая, что в Вашингтоне и Лондоне будут благожелательно к этому относиться», – продолжил политолог-американист Малек Дудаков. «Очевидно, что Украина ориентируется в своей поддержке на Британию и США – страны, которые первыми поставляют вооружение киевской власти. Что же касается Европы, то она хоть и вводит санкции против России, но менее охотно передает Украине оружие», – отметил Дудаков.
Эксперт считает, что киевское руководство называет «пророссийскими» те страны, которые не готовы поставлять Украине желаемое количество вооружения. Это касается и Германии. «На прошлой неделе бундесвер озвучил официальную позицию. Она заключается в том, что Германия поставила Украине все, что только могла, и если они будут поставлять еще больше оружия – это будет угрожать безопасности самой Германии», – рассказал Дудаков.
Политолог убежден, что руководство Украины продолжит заискивать перед США и Великобританией. «Комментарии Киева адресованы к тем странам, которые не приоритетны для Украины сейчас. Это ударяет в какой-то степени по репутации этих стран и, в частности Германии, в глазах некоторой части западного общества», – считает он.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД утверждает, что украинский посол обвинил президента Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
Экс-глава МИД Германии считает, что отказ Киева принять главу германского государства является неслыханным и сбивает с толку. Габриэль призвал подумать о будущем отношений России и Украины, так как придет время, когда конфликт прекратится. «Нужны идеи, как, собственно говоря, может выглядеть как минимум «холодный мир» между Россией и Украиной», – заключил он.
В Германии создали петицию с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины.
Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
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Французский экономист спрогнозировал бунты в Европе из-за санкций против России
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Введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду», выразил свое мнение французский политолог и экономист Александр дель Валль в журнале Valeurs actuelles.
Эксперт предположил, что намерение ЕС запретить поставки голубого топлива из России «разорит Европу». «Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того, как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадет их покупательная способность, повсюду начнутся бунты», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению экономиста, европейские страны допустят ошибку, если лишат себя самого безопасного и дешевого газа, а также российского экспорта и импорта.
«Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу. Стоимость продуктов питания резко возрастет из-за глобальной нехватки зерновых, подсолнечного масла и удобрений», – отметил автор публикации.
Кроме того, Дель Валль предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы.
Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
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США сообщили о передаче Украине военных самолетов
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Украина получила в рамках военной помощи дополнительные самолеты, но не от США, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Кирби сказал, что Киеву были переданы «самолеты и запчасти к ним». Он отметил, что самолеты передали Украине не США, но не назвал страну, которая это сделала. Вашингтон, по его словам, «содействовал отправке дополнительных запчастей, что помогло с точки зрения их потребности в авиации», передает ТАСС.
Кроме того, по его словам, американские гаубицы будут доставлены на Украину уже в ближайшие дни, «то же самое касается боеприпасов». По его мнению, если у Киева «в будущем возникнет потребность в дополнительных снарядах для 155-миллиметровых гаубиц, США будут в первых рядах, делая все возможное, чтобы доставить их». Отвечая на вопрос об обучении украинских военных применению американских артиллерийских вооружений, в частности гаубиц, Кирби сказал, что этот процесс пока не начался.
США не исключают, что Украина в будущем может запросить дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, США «будут поддерживать контакты на этот счет и сделают все возможное для того, чтобы удовлетворить запросы» Киева, передает РИА «Новости».
При этом Кирби вновь заявил, что Пентагон не располагает информацией об уничтожении на Украине Вооруженными силами России партий оружия и военной техники, переданных Киеву Западом. «Что касается ударов во Львове, то, опять-таки, мы не знаем, в чем тут заключается логика выбора целей Россией», – сказал он. Кирби не исключил, что российские удары по объекту в районе Львова «были призваны повлиять на уровни запасов оружия и военной техники, имевшихся у украинцев».
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Пентагон считает, что санкции против России повлияют на возможности Москвы закупать некоторые компоненты для вооружений, в том числе для высокоточного оружия. При этом Кирби отметил: «Однако я не хотел бы сейчас переоценивать это». По его словам, у России «достаточно много боевых возможностей» и большой арсенал.
Он заявил, что США на регулярной основе отслеживают угрозу со стороны ядерного арсенала России, однако не видят на данный момент оснований для того, чтобы менять статус готовности своих стратегических сил.
Напомним, относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу, на Украине началась следующая стадия военной операции России. Минобороны сообщило, что только за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам ВСУ.
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Германия озвучила график отказа от поставок энергоресурсов из России
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Немецкие власти планируют отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра», заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.
«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра», – цитирует Бербок РИА «Новости».
Германия допускала в прошлом ошибки в энергетическом сотрудничестве с Россией, но сейчас необходимо «завершить импорт энергоносителей из России».
Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», указала Бербок.
Отказ от газа пройдет в рамках «общей европейской дорожной карты», сказала министр.
Ранее МВФ спрогнозировал, что стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявлял, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.
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США решили направить делегацию в пять стран убедить «изолировать Россию»
Американские сенаторы отправятся в пять стран, чтобы убедить власти осудить происходящее на Украине, сообщили СМИ.
Как пишет The Hill , четыре сенатора и член палаты представителей США собрались в Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Уточняется, что американские представители посетят данные страны в течение девяти дней, передает RT.
Как пишет газета, по мнению американской стороны, страны, в которые собираются сенаторы, не в достаточной степени поддерживают попытки Запада «изолировать Россию».
Напомним, российский лидер Владимир Путин по итогам пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме Восточный заявил, что Россия и Белоруссия должны углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут вместе противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики.
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Псаки анонсировала новые санкции США против России
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Администрация США может в очередной раз ужесточить режим односторонних санкций в отношении России на текущей неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
На регулярном брифинге для журналистов у нее поинтересовались, следует ли ждать «новых санкций в отношении России на этой неделе». «[Таковые] могут быть», – ответила официальный представитель президента США, сообщает ТАСС.
«Мы все еще рассматриваем [этот вопрос], идет процесс, касающийся дополнительных санкций. Некоторые [из них] изучаются [исполнительной ветвью власти США]», – заявила Псаки. Она не уточнила, о каких именно ограничительных мерах может идти речь.
Ранее СМИ писали, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе.
Байден отказался ехать на Украину и отправлять туда войска США
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Глава американского государства Джо Байден не собирается отправлять войска США на Украину и не планирует ехать туда сам, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки сказала, что «планов поездки президента» на Украину «нет». При этом она заявила, что в интересах безопасности Белый дом или правительство США «не будет заявлять, кто и когда» посетит Украину в текущей ситуации, передает РИА «Новости».
США продолжают оказывать «беспрецедентный» объем помощи Киеву и не исключают дальнейших санкций в отношении Москвы, сказала она, добавив, что у «президента и его администрации по-прежнему нет планов оправки военных для ведения войны с Россией». Байден «не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев».
Комментируя слова сенатора-демократа Криса Кунса о том, что Вашингтону следует рассмотреть вопрос отправки военных на Украину, Псаки заявила, что Байден поддерживает дружеские отношения с сенатором, но не разделяет его мнение по этому вопросу. Как заявила Псаки, США собираются продолжить «оказывать исторический объем оборонной помощи» Киеву.
Псаки спросили о появившейся в американских СМИ информации о том, что Россия по дипломатическим каналам якобы предупредила США о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву. Псаки в ответ отказалась «спекулировать на пустых угрозах или угрозах Путина». Также она не стала высказываться о перспективах включения России в список стран-спонсоров терроризма, в который сейчас входят КНДР, Иран и Судан.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега должен посетить Украину. «Я думаю, он приедет», – заявил Зеленский.
На прошлой неделе у Байдена состоялось традиционное краткое общение с журналистами «на ногах», в ходе которого его спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев. В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль. «Вы готовы поехать?» – спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос (а вы?), президент утвердительно ответил: «Да».
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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны из-за санкций против России
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 2,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году, снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
По оценкам МВФ, в нынешнем году ВВП еврозоны увеличится на 2,8%, тогда как в январском прогнозе этот показатель составлял 3,9% (снижение на 1,1 процентного пункта). В 2023 году темпы роста ВВП еврозоны, как ожидается, составят 2,3%, что на 0,2 % ниже оценок, представленных в январском докладе (2,5%). Рост ВВП еврозоны в 2021 году, по подсчетам фонда, составил 5,3%, передает ТАСС.
Специалисты фонда отмечают, что снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций. По их мнению, «основным каналом влияния» специальной операции РФ и санкций против России на экономику еврозоны являются «растущие цены на энергоносители и ситуация в сфере энергобезопасности».
«Поскольку они (страны еврозоны – прим. ТАСС) являются нетто-импортерами энергоносителей, более высокие мировые цены являются негативным шоком с точки зрения внешней торговли для большинства европейских стран, что приведет к более низким объемам производства и более высокой инфляции. Нарушения в цепочках поставок также нанесли урон некоторым отраслям промышленности, в том числе автомобилестроению», – отметили эксперты.
Сообщается, что наибольшее снижение темпов роста ВВП будет наблюдаться в «таких странах, как Германия и Италия, где имеется достаточно крупный промышленный сектор и большая зависимость от импорта энергоресурсов из России».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
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В Москве оценили возможность участия США в переговорах России и Украины
На данный момент невозможно даже говорить о том, что США могли бы внести конструктивный вклад в переговоры России и Украины, Вашингтон однозначно взял курс на военную эскалацию конфликта, заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
Источник заявил, отвечая на вопрос о возможности подключения Вашингтона к российско-украинским переговорам, что «с учетом позиции, которую формулируют и на каждодневной основе воспроизводят американские официальные представители, (...) нет места для какого-то конструктивного вклада», передает РИА «Новости».
«США однозначно взяли курс на военную эскалацию, накачивание киевского режима вооружениями. Воинственные заявления в целом, зачастую безответственные – это не та политическая среда, в которой можно вообще об этом говорить», – добавил он.
Ранее в Кремле отреагировали на угрозы президента Украины Владимира Зеленского прекратить переговоры с Россией. Вместе с тем западные лидеры обсудили планы увеличить давление на Россию.
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В Германии предупредили о расколе ЕС при введении эмбарго на российский газ
Введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза, выразил мнение гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в газете «Хандельсблат».
«Я считаю, что это неправильно. Дело не в том, что только Германия сильно пострадала бы от такого шага, Европа столкнулась бы с огромной проблемой», – передает ТАСС его слова.
Бирнбаум заметил, что Словакия полностью зависит от российского газа, а такие государства, как Чехия и Австрия в настоящее время получают большую часть своего природного газа из России. По его словам, многие другие страны ЕС также в значительной степени зависят от импорта российского газа.
«Если мы думаем, что сможем обеспечить поставки в Германию, не позаботившись одновременно и о других государствах, тогда ЕС развалится на части. Мы не должны рассматривать это как национальный вопрос», – отметил глава E.ON.
Кроме того, Бирнбаум подчеркнул, что на данный момент энергоснабжение Германии недостаточно обеспечено.
Поэтому, несмотря на имеющиеся результаты исследований об «управляемой ситуации на рынке энергоносителей», эксперт не увидел оснований для прекращения поставок природного газа из России.
«Вот почему я до сих пор считаю правильным и ответственным то, что федеральное правительство [Германии] отвергает эмбарго на импорт газа», – резюмировал Бирнбаум.
Ранее французский политолог Александр дель Валль заявил, что введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду». При этом эксперт предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
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