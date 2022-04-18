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Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении России
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Западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам в понедельник.
«Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась», – приводит его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что одним из последствий антироссийских санкций для европейцев станет падение уровня жизни, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе.
Сенатор: Зеленскому придется говорить только о полной капитуляции Украины
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«Цель вашингтонских покровителей Зеленского – конфликт на истощение между Украиной и Россией. С учетом этой американской поддержки, украинский президент и говорит все, что ему взбредет в голову», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал условия Зеленского, который тот выдвинул для «обсуждения статуса Крыма».
«В том, что киевская делегация на переговорах в Стамбуле говорила одно, а сейчас Владимир Зеленский заявляет совсем другое, нет ничего удивительного. С такой противоречивостью в суждениях Зеленского мы сталкивались задолго до начала спецоперации – с того момента, как он стал президентом. Можем привести уйму примеров, когда он говорил одно, потом прямо другое – прямо противоположное, потом делал третье», – заметил сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.
Киев готов обсуждать с Москвой вопросы о статусе Крыма и о возможности отказа Украины от вступления в НАТО лишь после вывода войск с украинской территории и прекращения боевых действий, заявил Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ. При этом, как признал сам украинский президент, позиция Москвы кардинально иная – нейтральный статус Украины должен быть условием для переговорного процесса, а не предметом для торга. Что касается вопроса о нахождении Крыма в составе России, то он обсуждению не подлежит.
Заявление Зеленского фактически уничтожает почву для переговоров, и это было предсказуемо, отметил Цеков. «Цель вашингтонских покровителей Зеленского – конфликт на истощение между Украиной и Россией. С учетом этой американской поддержки, украинский президент и говорит все, что ему взбредет в голову – с целью затягивания конфликта. Украина же в такой ситуации выступает лишь как инструмент коллективного Запада в его противостоянии с Россией», – подчеркнул сенатор.
«Мы в Русской общине Крыма еще около 15-20 лет назад указывали на то, что Украина выступает как орудие в руках Соединенных Штатов в борьбе против России. Как говорят сейчас – вести военные действия до последнего украинца. Они готовы жертвовать боевиками «Азова», блокированными в Мариуполе, и тем более – готовы жертвовать мирными гражданами Украины», – добавил Цеков.
Поэтому рассуждения Зеленского «можно слушать, но не следует принимать в расчет», добавил собеседник. «После полного достижения результатов специальной военной операции, ему если и придется о чем-то говорить, то только об условиях полной капитуляции. К чему Зеленский и приведет Украину, в конце концов, своими действиями», – подчеркнул сенатор от Крыма.
Киев отошел от важнейших положений, зафиксированных на переговорах в Стамбуле 29 марта, констатировал в середине прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров. В том числе в проекте соглашений, который передала украинская сторона, отсутствует пункт о Крыме. Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, отметил президент России Владимир Путин.
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В Сети высмеяли обращение «пьяного Зеленского»
Пользователи Сети предположили, что записавший обращение в соцсетях к украинцам Владимир Зеленский находился в нетрезвом состоянии.
В ролике Зеленский признался в любви к своим согражданам, а также пообещал, что они «всех победят». При этом на протяжении видео он крутился в офисном кресле, передает РИА «Новости».
Комментаторы отметили несвязную речь и странное поведение Зеленского.
«Да он же пьян», – написали под видео.
«Вам бы проспаться, Владимир», – посоветовал один из комментаторов.
«Скажите, что он просто устал. Это ведь не то, о чем я подумал?», – поинтересовался пользователь.
«Заметно, как все последние события негативно сказываются на его состоянии», – поделился другой.
«А кто-нибудь понимает, что он говорит? Субтитры бы», – добавили в ответ.
«Довольный какой! Завтра будет стыдно за такое видео», – заметили в комментариях.
«И вот этого человека Запад называет героем! Полюбуйтесь на него!», – возмутился подписчик.
Ранее Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность и уменьшающий квалификацию степени общественной опасности за действия, связанные с вождением автомобиля в нетрезвом виде.
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Зеленский: Можем сражаться с Российской Федерацией 10 лет
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«Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума», – заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.
«Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если они способны на него, то мы готовы», – ответил он на вопрос о перспективах переговоров с Россией, передает ТАСС.
«Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума. Это вопрос отношения к нам», – уточнил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что «чем быстрее это произойдет (начнется диалог – прим. ВЗГЛЯД), тем меньше людей погибнет», однако не исключил и другого варианта. «Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет», – подчеркнул он.
В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен незамедлительно отвести войска из ДНР и ЛНР, а также признать Крым российским.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
До этого Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
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Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ найден убитым в Мариуполе
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В Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва из блокированного завода им. Ильича Мариуполя. Подразделением спецназначения ДНР данный прорыв был предотвращен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».
Владимир Баранюк – подполковник ВСУ, командир 36-й бригады морской пехоты. В 2014 году был заместителем командира 1-го отдельного батальона морской пехоты в Феодосии в Крыму. 19 марта 2022 года Зеленский присвоил Баранюку звание героя Украины. В 2016 году Баранюк был объявлен руководством ДНР военным преступником. По данным оперативного командования ДНР, Баранюк, являясь на тот момент командиром 1-го отдельного батальона 36-й бригады ВСУ, исполнял приказы на обстрел мирных жителей в Коминтерново из орудий 122 мм, в результате чего погибли двое детей.
В среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
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В Китае предупредили Россию об опасной ловушке США
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Соединенные Штаты используют Украину в противостоянии с Россией: поставки вооружения Киеву – это лишь способ обострить кризис, поделился мнением в Global Times китайский военный эксперт Сун Чжонпин.
«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт... США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», – приводит сообщение РИА «Новости».
По мнению специалиста, Киев используется Вашингтоном как марионетка. Накачивание страны орудиями и боеприпасами «создает плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям».
Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить оружие на Украину.
Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.
В среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.
Ходаковский рассказал о ходе штурма «Азовстали»
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«В общей сложности на «Азовстали» остается полторы-две тысячи азовцев. Мы продолжаем сохранять кольцо и постепенно его сжимать», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее ВС России предложили боевикам нацбатальонов сложить оружие.
«Штурм пока продвигается медленно. На сегодняшний день у нас работает авиация и артиллерия. При этом ни о каком стремительном продвижении личного состава говорить не приходится», – рассказал газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
«Накануне азовцам действительно было предложено сдаться. Но сейчас там находятся сотни разрозненных небольших групп, которые по два-пять человек прячутся по разным зданиям, сооружениям, подвалам, подземным переходам. У них даже нет возможности коммуницировать между собой», – пояснил Ходаковский.
«Даже если и был некий приказ от украинского командования выходить, то он до них просто не дошел. До них даже докричаться в громкоговоритель практически невозможно. Поэтому можно сказать, что их план заранее был обречен на провал», – продолжил собеседник. Он также отметил, что несмотря на последние массовые сдачи в плен, сил противника на территории завода осталось еще много.
«Мы предполагаем, что на «Азовстали» сейчас находится полторы-две тысячи солдат. На деле же их может оказаться больше, но нам еще предстоит это увидеть. При этом мирные жители рассказывали мне, что еще до того, как мы вошли в город, азовцы активно звали местных идти с ними в укрытия. Теперь же там действительно может быть немало гражданских, которые просто не могут выйти», – рассказал Ходаковский.
Собеседник также обратил внимание на гибель командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка. «Мы находились с ним на разных участках завода. Так что я не видел его ни живым, ни мертвым. Но спорить с тем, что именно после его бегства с завода им. Ильича украинские военные начали активно сдаваться в плен, смысла нет. И ничем иным, кроме как утратой личного управления, это не объяснить. Потеряв командование, они просто оказались деморализованы. И нам это, конечно, очень на руку», – заключил Ходаковский.
Накануне Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
Кроме того, в Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти полторы тысячи человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках.
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Украинские боевики на территории «Азовстали» отказались сдаться
Украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
По состоянию на 12 часов по московскому времени вооруженные формирования продолжали сопротивляться на территории завода, передает РИА «Новости».
«Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. «Ильича» (металлургический завод имени Ильича) практически наш...Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», – сказал командир подразделения ДНР с позывным «Хохол».
Ранее Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
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МВД ДНР показало видео ликвидации прорыва колонны ВСУ из порта Мариуполя
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Группировка украинских боевиков количеством до 400 человек пыталась прорваться со стороны района порта к заводу «Азовсталь», сообщили в пресс-службе МВД Донецкой народной республики (ДНР).
МВД опубликовало видео ликвидации колонны, передает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).
Указывается, что «в результате работы артиллерийских подразделений союзников было уничтожено или повреждено 43 единицы транспорта ВСУ, потери личного состава противника убитыми и ранеными составляют до 150 человек, часть украинских военнослужащих в количестве до 100 человек не смогла переправиться на левый берег и продолжает оказывать сопротивление».
Инцидент произошел ночью 15 апреля в районе морского порта Мариуполя, где подразделения оперативно-боевого тактического формирования ДНР зафиксировали около 400 военнослужащих вооруженных формирований Украины и 65 единиц автомобильной и бронетехники, выстраивающихся в колонну.
Далее боевики выдвинулись в направлении меткомбината «Азовсталь».
Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
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В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского прекратить переговоры с Россией
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Динамика переговорного процесса Москвы и Киева оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Пескова, Украина не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с Россией договоренностях.
«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану, одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Хочу напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», – сказал представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
До этого Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
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Экс-президент Чехии объяснил «любовь к Украине» среди европейцев
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Бывший президент Чехии Вацлав Клаус в статье для портала iDNES.cz высказал предположение, что за положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России».
Бывший президент Чехии отметил, что в прошлом украинцы не пользовались симпатией европейцев. «Мне всегда было очень стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими, легальными и нелегальными, мигрантами, работавшими у нас», – приводит слова Клауса РИА «Новости».
Автор публикации осудил примеры русофобии в Европе на фоне спецоперации России на Украине и предположил, что это может быть признаком двойных стандартов.
«А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей «ненависть к России», как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то – плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому», – отметил бывший президент Чехии.
Клаус подчеркнул, что «любовь и ненависть» не помогут урегулировать конфликт, и, по его мнению, на первый план должен выйти разум и холодный прагматизм.
«Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? Я уверен, что Запад и Россия должны сесть за стол переговоров как можно скорее», – заключил чешский политик.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что на Западе очень глубоко запрятан расизм, который свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется, распространяется на всех русскоязычных.
В Кремле призывали россиян быть осторожными из-за растущей русофобии в западных странах и заявляли о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что международное право практически не работает, в связи с этим возможностей для защиты интересов русских за границей мало. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обращала внимание на беспрецедентное ущемление прав русских по всему миру, назвав это явление неохолокостом.
Два порта в Ливии из-за политического кризиса остановили отгрузку нефти
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В ливийских портах Зувентина и Меллита приостановлены отгрузки нефти на фоне политической напряженности в стране, сообщили агентства Reuters и Bloomberg.
В порту Зувентина остановлена отгрузка нефти после того, как там появились протестующие с требованиями об отставке премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы. Протестующие помешали отгрузке 1 млн баррелей нефти, сообщает «Коммерсант».
Отгрузка нефти также приостановлена в порту Меллита после того, как неизвестные остановили добычу месторождения Эль-Фил, нефть из которого экспортируется в этот порт.
Нефтяной кризис в Ливии связан с политической обстановкой в стране, где действует двоевластие. В феврале этого года новым премьер-министром Ливии был назначен бывший глава МВД Фатхи Башагу, однако предыдущий премьер Абдель Хамид Дбейба не хочет уходить в отставку. В связи с этим представители генерала Хафтара призвали блокировать экспорт нефти.
В 2020 году ливийская нефтяная компания объявила о возобновлении экспорта нефти.
Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.
«Сейчас начнется конкретная спецоперация и будет хороший показатель, хорошие результаты [будут], они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто-то не смог сбежать – бегите, оставьте свои позиции. Бегите [туда], где федеральные российские войска: вас примут, накормят, напоят, все сделают», – сказал Кадыров в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале главы Чечни.
В воскресенье ночью российские военные, руководствуясь гуманными принципами, предложили боевикам националистических батальонов и блокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако власти Украины запретили боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам расстреливать военнослужащих и наемников, желающих сложить оружие.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
В минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Над Харьковской областью сбиты два украинских МиГ-29
Российские ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29», – приводит его слова РИА «Новости».
Также, по словам Конашенкова, возле села Преображенское российские войска сбили украинский беспилотный летательный аппарат.
Ранее генерал сообщил, что высокоточными ракетами с воздуха в районе двух населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
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Пленные британцы попросили Джонсона об обмене на Медведчука
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Попавшие в плен в ходе спецоперации на Украине граждане Британии попросили премьера страны Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.
Соответствующее обращение двое пленных британцев сделали в эфире российского телеканала, передает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил политических вариантов решения ситуации вокруг арестованного украинского политика Виктора Медведчука и намекнул на вариант обмена.
Супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не обладает сведениями о том, желает ли глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук участия России в разрешении ситуации с ним, и напоминал, что Медведчук не является гражданином России.
Марченко также публично обращалась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа, а также требовала от президента Украины Владимира Зеленского немедленного освобождения ее супруга.
Напомним, суд во Львове изменил меру пресечения Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога.
Жена Медведчука обращалась и к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.
Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.
Напомним, Зеленский заявлял, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.
Медведев: Дефолт России по обязательствам может обернуться дефолтом Европы
Дефолт России по обязательствам может обернуться дефолтом Европы, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным... Европейская тетя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания изможденных людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, «вот в чем глубинная стратегия Евросоюза, сокровенный замысел мазохистов из Брюсселя и их партнеров по играм из-за океана. Ну, что же, попробуйте».
Он также отметил, что финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. Медведев посоветовал главе Европейской комиссии ждать благодарности европейцев за гиперинфляцию, приток мигрантов, что уже «не списать на злобных русских».
«Тогда уж брюссельским теткам и дядькам придется сменить риторику. А то на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великой Перемоги над Европою!» – добавил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявила, что западные санкции приведут к дефолту в России.