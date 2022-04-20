Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях внешнего санкционного давления, в том числе путем выделения новых кредитов из федерального бюджета и реструктуризации или списания старых кредитов.

Документ допускает предоставление в 2022 году из федерального бюджета субъектам РФ кредитов в общем объеме до 390,7 млрд рублей для погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март-декабрь. Кредиты со сроком погашения до 2029 года под 0,1% годовых будут предоставлены тем регионам, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий год не превышает 1,5, передает РИА «Новости».

Первоначальная редакция предусматривала предоставление в текущем году из федерального бюджета субъектам до 255,3 млрд рублей на погашение только их долговых обязательствам. В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, которая допускает использование таких кредитов и на погашение аналогичных муниципальных обязательств. В связи с этим на 134,5 млрд рублей был увеличен и общий объем предоставляемых регионам на соответствующие цели бюджетных кредитов.



Закон также предусматривает предоставление в текущем году «казначейских» кредитов (на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) субъектам РФ в размере, не превышающем 10% утвержденных доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления таких кредитов установит правительство.

Кроме того, регионы освобождаются в этом году от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, ее погашение переносится на 2029 год.

Задолженность по ранее не реструктурированным бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов, срок погашения которых наступает в текущем году, может быть реструктурирована или списана кабмином РФ. В случае реструктуризации предусматривается, что задолженность по основному долгу и процентам по таким кредитам в 2022 году погашению не подлежит, в 2023-2024 годах погашается ежегодно по 5% суммы задолженности, а в 2025-2029 годах - ежегодно равными долями от остатка задолженности с возможностью досрочного погашения.

В рамках второго чтения была поддержана и поправка, которая переносит с 2022 года на 2025 год погашение задолженности по основному долгу и процентам по бюджетным кредитам, полученным четырьмя регионами. Это касается Тамбовской и Псковской областей, Республики Марий Эл и Приморского края, которые ранее «не входили в реструктуризацию», пояснил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Мы изменяем условия, чтобы и эти четыре региона могли в данном случае подключиться к реструктуризации... А это все-таки 3 млрд рублей», – сказал он.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

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