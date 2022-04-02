После крупного пожара режим ЧС введен в Красноярском крае

Пожар под городом Минусинском на юге Красноярского края, по предварительным данным, уничтожил 20 домов в дачном поселке, введен режим ЧС.

«Да, режим ЧС введен решением главы района в связи с пожаром», – передает ТАСС сообщение Единой дежурно-диспетчерской службы района.

Пожар под городом Минусинском на юге Красноярского края, по предварительным данным, уничтожил 20 домов в дачном поселке.

«По предварительным данным, в дачном обществе „Кооператор“ сгорело четыре улицы (20 домов), данные по другим обществам уточняются. Возникла угроза распространения пожара на два дачных общества («Железнодорожник» и «Автомобилист»), а также на четыре двухэтажных жилых дома в поселке Зеленый Бор. Организована эвакуация граждан из зоны пожара. Ущерб от пожара устанавливается», – заявили в региональной прокуратуре.

Уточняется, что, по предварительным данным, очаг пожара возник на свалке в районе ООО «Углеснаб».

«В настоящее время для охраны общественного порядка на месте пожара под Минусинском задействовано 75 сотрудников полиции», – сообщили в ГУ МВД по краю.

Как сообщалось ранее, верховой лесной пожар возник возле города Минусинска на юге Красноярского края. По данным МЧС, быстрому распространению огня способствует сильный ветер. Группировка на тушении пожара увеличена до 130 человек и 28 единиц техники. К месту ЧП направлен пожарный поезд.

«В 15:02 мск пожар локализован в СНТ «Кооператор», 20 домов уничтожено огнем. Пожарным удалось отстоять две улицы в садовом товариществе», – заявили в МЧС.

Для эвакуированного населения подготовлен пункт временного размещения на базе школы в Минусинске вместимостью 1 200 человек.

Ранее власти Белгородской области заявили о пожаре на складе боеприпасов.