Омбудсмен ЛНР заявила о шантаже семей пленных со стороны Украины

Украинская сторона шантажирует семьи попавших в плен военнослужащих из ЛНР, на родственников оказывается очень сильное морально-психологическое давление, заявила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

«К нам в аппарат уже поступают заявления от родственников наших военнослужащих, попавших в плен на территории Украины. Им стало об этом известно из социальных сетей, на их странички приходят от родственников видеосообщения, на которых их родственник – военнослужащий народной милиции Луганской народной республики», – цитирует РИА «Новости» Сердюкову.

Омбудсмен обратила внимание на внешний вид пленных на этих видео: во время разговора у них идет пар изо рта, они находятся без бушлатов, в обычной военной форменной одежде на полу, связанные руки и ноги. Даже на записи видны явные следы насилия – изуродованные лица, кровоподтеки, подчеркнула она.

«И после отправки такого видеосообщения наши мамы и жены приносят скрины переписок, где лица, которые удерживают их близких, путем угроз убийства, как военнослужащих, так и их родственников, находящихся здесь, заставляют их выходить с лозунгами на площадки, рассказывать, что Донбасс – это Украина», – заключила омбудсмен, добавив, что на родственников пленных оказывается очень сильное морально-психологическое давление.

Ранее в СВР заявили, что Киев отказался предоставлять военнопленным России достаточное питание и медпомощь.

В пятницу российские следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского генштаба Виктор Муженко.

Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона в ходе переговоров в Стамбуле заявила протест Киеву в связи с публикацией видео пыток военнопленных, украинская сторона обещала принять самые жесткие меры.

До этого в Сети появился ролик, на котором отчетливо видно, как российских военнопленных подвергает жестокому допросу украинские военные. После ряда вопросов солдат избивают до полусмерти и простреливают им ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД