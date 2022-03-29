Сатановский: После денацификации Украины видео пыток пленных изучит трибунал

«Денацификация Украины должна вестись до полной победы. После этого нужно будет провести «Нюрнберг 2.0», где и показать ролики с пытками со стороны националистов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее в России заявили, что Киев пообещал принять жесткие меры против мучителей пленных.

«Видео с издевательствами националистов над российскими солдатами на Западе никого ни в чем не убедят, для скептиков не станет очевидна необходимость денацификации Украины и правильность российской операции», – сказал политолог Евгений Сатановский.

По его словам, после окончания Второй мировой войны и до сих пор весьма немалое количество жителей самых разных стран мира убеждены, что Холокост был инсценирован евреями. «Они убеждены, что после войны евреи специально построили Освенцим, газовые камеры, а на самом деле ничего такого не было», – напомнил собеседник.

Эксперт пояснил: Украина так и останется для Запада «светочем демократии», поэтому США и Европа будут сражаться с Россией за свободу Украины до последнего украинца, тем более – это выгодно ряду западных политиков и так называемых «сил влияния».

«Другое дело – использование этих роликов, когда будет окончательно выполнена денацификация Украины. Тогда нужно провести трибунал, этакий «Нюрнберг 2.0», но не в ФРГ, а в Луганске или Донецке. В этом процессе как раз и пригодятся такие видеодоказательства зверств националистов», – отметил политолог.

Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона в ходе переговоров в Стамбуле заявила протест Киеву в связи с публикацией видео пыток военнопленных, украинская сторона обещала принять самые жесткие меры.

Если причастных к пыткам первыми обнаружат российские военные, «то сами понимаете», отметил дипломат. Киев, по его словам, «услышал российскую сторону».

На этой неделе в Сети появился ролик, на котором отчетливо видно, как российских военнопленных подвергает жестокому допросу украинские военные. После ряда вопросов солдат избивают до полусмерти и простреливают им ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что данные кадры попали в поле зрения западной прессы. Так, немецкое издание Das Bild опубликовало материалы, а военный обозреватель Юлиан Рёпке сказал, что, в случае подтверждения подлинности материалов, это станет свидетельством военного преступления со стороны Киева.

Во вторник ООН призвала Россию и Украину провести расследование на предмет пыток в отношении солдат обеих стран. А глава Крыма Сергей Аксенов добавил фамилию одного из украинских военнослужащих в список разыскиваемых за призывы к геноциду русских. Всего таких шесть человек, подчеркнул глава региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность.

Украинский политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что преступления в отношении пленных россиян полностью на совести президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в эфире украинского телеканала «24» телеведущий Фахрудин Шарафмал цитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана, а также призывал убивать русских детей. Его Аксенов также пообещал найти.

Напомним, в России открылся общественный проект «Трибунал», собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего юридического процесса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что грозит украинским националистам за жестокое обращение в отношении пленных военнослужащих и гражданских.

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