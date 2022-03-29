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Сатановский: После денацификации Украины видео пыток пленных изучит трибунал
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«Денацификация Украины должна вестись до полной победы. После этого нужно будет провести «Нюрнберг 2.0», где и показать ролики с пытками со стороны националистов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее в России заявили, что Киев пообещал принять жесткие меры против мучителей пленных.
«Видео с издевательствами националистов над российскими солдатами на Западе никого ни в чем не убедят, для скептиков не станет очевидна необходимость денацификации Украины и правильность российской операции», – сказал политолог Евгений Сатановский.
По его словам, после окончания Второй мировой войны и до сих пор весьма немалое количество жителей самых разных стран мира убеждены, что Холокост был инсценирован евреями. «Они убеждены, что после войны евреи специально построили Освенцим, газовые камеры, а на самом деле ничего такого не было», – напомнил собеседник.
Эксперт пояснил: Украина так и останется для Запада «светочем демократии», поэтому США и Европа будут сражаться с Россией за свободу Украины до последнего украинца, тем более – это выгодно ряду западных политиков и так называемых «сил влияния».
«Другое дело – использование этих роликов, когда будет окончательно выполнена денацификация Украины. Тогда нужно провести трибунал, этакий «Нюрнберг 2.0», но не в ФРГ, а в Луганске или Донецке. В этом процессе как раз и пригодятся такие видеодоказательства зверств националистов», – отметил политолог.
Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона в ходе переговоров в Стамбуле заявила протест Киеву в связи с публикацией видео пыток военнопленных, украинская сторона обещала принять самые жесткие меры.
Если причастных к пыткам первыми обнаружат российские военные, «то сами понимаете», отметил дипломат. Киев, по его словам, «услышал российскую сторону».
На этой неделе в Сети появился ролик, на котором отчетливо видно, как российских военнопленных подвергает жестокому допросу украинские военные. После ряда вопросов солдат избивают до полусмерти и простреливают им ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.
Газета ВЗГЛЯД писала, что данные кадры попали в поле зрения западной прессы. Так, немецкое издание Das Bild опубликовало материалы, а военный обозреватель Юлиан Рёпке сказал, что, в случае подтверждения подлинности материалов, это станет свидетельством военного преступления со стороны Киева.
Во вторник ООН призвала Россию и Украину провести расследование на предмет пыток в отношении солдат обеих стран. А глава Крыма Сергей Аксенов добавил фамилию одного из украинских военнослужащих в список разыскиваемых за призывы к геноциду русских. Всего таких шесть человек, подчеркнул глава региона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность.
Украинский политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что преступления в отношении пленных россиян полностью на совести президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее в эфире украинского телеканала «24» телеведущий Фахрудин Шарафмал цитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана, а также призывал убивать русских детей. Его Аксенов также пообещал найти.
Напомним, в России открылся общественный проект «Трибунал», собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего юридического процесса.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что грозит украинским националистам за жестокое обращение в отношении пленных военнослужащих и гражданских.
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Эксперт назвал уязвимые места ВСУ на комбинате «Азовсталь»
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«Многочисленные переходы, в том числе подземные, огромные подвалы, хранилища, склады делают «Азовсталь» непростым объектом для штурма», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник. Ранее остатки нацбатов и украинских войск укрылись в Мариуполе на территории «Азовстали».
«У промзоны, а тем более металлургического комбината, всегда есть преимущество в плане создания защитных укреплений, – за счет мощных стен, за которыми можно спрятаться и оборудовать позицию», – пояснил советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.
«Азовсталь» – один из самых крупных в Европе металлургических комбинатов, напомнил он. «В этих многочисленных помещениях легко прятать не только живую силу, но и бронетехнику, оборудовать укрепленные огневые точки, заминировать проходы. Все выстроено из металла и бетона. Оттуда очень тяжело выбить противника», – сказал собеседник. «Кроме того, у «Азовстали» есть свои выходы в порт, ведь комбинат стоит прямо на побережье», – добавил он.
Тем не менее «Азовсталь» уязвима как со стороны суши, так и с моря, потому что это промышленный объект, он не создавался изначально как крепость, подчеркивает Мирошник.
Напомним, комбинат «Азовсталь» занимает почти 11 кв. км в центре Мариуполя. Это предприятие – один из крупнейших мировых производителей судовой стали. Завод входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест», основными акционерами которой являются группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.
В понедельник представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила под Мариуполем в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем украинский вертолет, который должен был экстренно вывезти с «Азовстали» командование нацбатальона «Азов», в том числе командира 36-й бригады Баранюка и командира «Азова» Прокопенко.
Как передает РИА «Новости», в Мариуполе продолжаются уличные бои. Силы ДНР продолжают зачистку. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, после чего часть националистов укрылась на территории «Азовстали». По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город в ближайшие дни.
В Мариуполе сбит отправленный для эвакуации командиров «Азова» украинский Ми-8
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В районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов», – отметил Конашенков, передает ТАСС.
«Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета Военно-воздушных сил Украины: два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области», – добавил он.
Российская оперативно-тактическая авиация уничтожила за сутки 41 украинский военный объект, включая две установки реактивных систем залпового огня, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района, где находилась военная техника ВСУ.
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Минобороны: В Мариуполе нацисты вырезали свастику на телах гражданских лиц
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В подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой, сообщили в Минобороны.
«В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», – сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.
Также сообщалось, что эвакуированные из Мариуполя мирные жители рассказали о националистах, забрасывающих гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети.
«Спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами», – сказал Мизинцев.
Ранее сообщалось, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».
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Установлено точное место, где «Азов» пытал российских пленных солдат
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Жестокие пытки российских военнослужащих устраивали на территории Малороганского молочного завода под Харьковом, установлена также личность пытавшего – это участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили.
«Биография этого «воина» богата: сначала он кидал коктейли Молотова в милиционеров на Майдане в 2014 году, затем воевал в Донбассе в неонацистском батальоне «Азов», – сообщает Telegram-канал «Трибунал». По данным ресурса, личность боевика помогли установить жители Харькова.
Отмечается, что Величко в «Азове» отличился особой жестокостью. Установлено и место, где он пытал пленных российских солдат - это Малороганский молочный завод в Харьковской области. По информации «Трибунала», для нейтрализации неонациста уже отправлены спецгруппы.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что в Кремле видели видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.
Напомним, в России открылся общественный проект «Трибунал», собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса.
Минченко объяснил участие Абрамовича в переговорах в Стамбуле
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«Абрамович – человек креативный, иначе он не был бы таким богатым. Он умеет разговаривать на понятном для украинской элиты языке», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее российский бизнесмен был замечен на переговорах России и Украины в Турции.
«Коллективная Украина сегодня – это формальная политическая власть в лице президента Зеленского и его команды, США, которые обладают блокирующим пакетом акций, радикально-националистической группы силовиков и крупного бизнеса», – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Так как в Киеве, в отличие от Москвы, структура принятия решений диверсифицирована, нужны такие переговорщики, которые могут разговаривать с местными элитами на понятном им языке. Именно поэтому там присутствует Роман Аркадьевич. Он тоже бизнесмен, тоже еврейского происхождения, как и многие местные бизнесмены. Это тот человек, который разговаривает на языке части управляющих элит Украины», – добавил собеседник.
При этом, по мнению Минченко, сегодня стороны вряд ли смогут прийти к каким-то важным соглашениям.
«У переговорного процесса есть несколько составляющих. Во-первых, это военный аспект. Специальная военная операция до сих пор продолжается. Даже если мы исходим из того, что целью РФ была исключительно защита ДНР и ЛНР в их провозглашенных границах, то возникает вопрос, как об этом можно говорить, когда еще до конца не взят Мариуполь и не разгромлена донецкая группировка ВСУ», – подчеркнул Минченко.
Кроме того, «у президента Украины Владимира Зеленского очевидно нарушена коммуникация с собственными солдатами, что видно из его заявлений о деятельности нацбатальона «Азов».
Второй аспект, из-за которого переговоры могут оказаться несостоятельными, касается общественного мнения граждан двух стран. Как указал Минченко, «согласно опросам, украинцы пребывают в состоянии предвкушения близкой победы». «Соответственно, при таких настроениях будет странно идти на какие-то уступки. Они будут восприниматься исключительно как предательство», – отметил эксперт.
Аналогичная ситуация складывается и в России. «Граждане поддерживают специальную военную операцию. И если в итоге Москва пойдет на какие-то уступки, у людей возникнет вопрос, за что погибали «наши парни», – добавил собеседник. Еще одним подтверждением того, что стороны могут быть не настроены договариваться о чем-то конкретном, по мнению Минченко, являются массовые утечки деталей переговоров в западной прессе.
Очередной этап переговоров РФ и Украины стартовал во вторник в Турции. Незадолго до начала на встрече был замечен российский бизнесмен Роман Абрамович. Газета ВЗГЛЯД писала, что перед стартом обсуждения он лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По данным агентства ТАСС, предприниматель прибыл в Стамбул в составе команды переговорщиков. В противном случае из-за санкций он не смог бы пересечь границу.
Роман Абрамович уже не в первый раз присутствует на совещании по решению украинского вопроса. Так, накануне The Times писала, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского, в которой были изложены условия Киева.
Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждения. Позже представитель российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов переговоров между Украиной и Россией.
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Войска ДНР полностью взяли под контроль центр Мариуполя
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Зачистка от нацбатальонов в Мариуполе продолжается, центр города полностью под контролем сил Донецкой Народной Республики, сообщил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире стрима «Соловьев Live» в YouTube.
«По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем», – передает ТАСС его слова.
При этом Безсонов подчеркнул, что бои на данный момент идут по горловскому, мариупольскому и донецкому направлениям.
Между тем, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, пишет РИА «Новости».
«Наши подразделения тем не менее продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутовку. В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты как живым щитом», – сообщил он на канале «Россия 24».
По словам Пушилина, «ситуация развивается, все идет согласно планам, но с учетом необходимости сохранить как можно больше гражданского населения».
Накануне Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили планы по дальнейшему освобождению города и взаимодействию после окончания боевых действий.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
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Кадыров объяснил цель неожиданного приезда в Мариуполь
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял решение нанести неожиданный визит в Мариуполь, чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей из числа российских Вооруженных сил, которые проделали колоссальную работу по освобождению города.
«Друзья, город Мариуполь ежедневно принимает освободителей в лице российских Вооруженных сил. Сегодня я принял решение нанести туда неожиданный визит (…), чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах наших боевых товарищей. Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских Вооруженных сил», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«В ходе визита я встретился с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым, главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и командиром батальона «Спарта» Артемом Жога. В рамках встречи я ознакомился с подробным планом действий наших силовиков. Андрей Николаевич доложил о значительных успехах бойцов на ответственных участках и упомянул приблизительные сроки взятия Мариуполя российской армией. Приятным подарком для меня стал орден Дружбы из рук главы ДНР Дениса Пушилина, за что я безмерно благодарен», – рассказал Кадыров.
«Также военнослужащим доставлены гуманитарная помощь и около 900 комплектов военного обмундирования. При этом в скором времени будет доставлено медицинское и военно-техническое оборудование. Вопрос своевременных поставок необходимого оснащения и продовольствия мною держится на особом контроле», – сообщил глава Чечни.
«Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто с честью и доблестью отстаивает интересы нашего государства! Каждый из них, как никто другой, достоин похвалы и добрых пожеланий», – заявил Кадыров.
Ранее в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. В тот же день министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что глава республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. По словам Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, «чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь».
В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем. В прошлый четверг Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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ООН призвала к расследованию пыток военнопленных на Украине
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Организация Объединенных Наций призвала Россию и Украину начать расследование после появления в Сети видео издевательств над военнопленными.
«Мы видели видеозаписи с обеих сторон, то есть украинских военнопленных, взятых российской стороной, и российских военнопленных, взятых украинской стороной», – заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.
Речь идет, в частности, о распространенных в интернете видеозаписях, на которых украинские военные стреляют по ногам захваченных ими российских солдат, пишет «Коммерсант».
«Мы призываем власти обеих стран провести полное расследование действий, продемонстрированных на этих видеозаписях», – сказала Богнер. Она отметила, что ООН все еще «в процессе проверки всех опубликованных материалов», они «вызывают серьезную озабоченность».
Ранее Следственный комитет России начал проверку обстоятельств «жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими».
Накануне Кремль отреагировал на кадры издевательств ВСУ над российскими военнопленными.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Европа открыла глаза на военные преступления Киева.
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ФОМ зафиксировал рост поддержки россиянами спецоперации на Украине
За прошедший месяц среди россиян выросла поддержка спецоперации на Украине до 73%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
По состоянию на 27 февраля решение о начале специальной военной операции на территории Украины считали правильным 65% россиян, к 20 марта – 73%, следует из данных на сайте ФОМ.
«На вопрос о целях России ответ «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО» дали 71%, «защитить население ДНР и ЛНР» – 52%, «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти» – 21% опрошенных. 10% респондентов выбрали позицию «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России». Не дали ответа на вопрос 8% участников опроса», – отметили в ФОМ.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос был проведен 18 – 20 марта 2022 года в 53 субъектах России среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что спецоперацию России на Украине поддерживает 74% россиян, что на 9% больше, чем по состоянию на 25 февраля.
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Шойгу заявил о выполнении задач первого этапа операции на Украине
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Армия Украины в ходе российской спецоперации получила существенный урон, почти уничтожены военно-воздушные силы и система ПВО, военно-морские силы «перестали существовать», заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен существенный урон… Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны», – передает его слова РИА «Новости».
Шойгу уточнил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе войск Украины до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов – 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности – 152.
«Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск», – добавил глава военного ведомства.
По словам Шойгу, «в целом основные задачи первого этапа операции выполнены».
«Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса», – отметил Шойгу.
«Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей», – добавил он.
Также, по словам министра, российские военные помогают населению Луганской и Донецкой народных республик и Украины. «Уже проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населенных пунктов доставлено 6079 тонн грузов», – сообщил Шойгу.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Обнародовано видео работы высокоточного оружия ВС России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированной в окопе БМП украинских войск.
На видео показана украинская позиция, снятая с БПЛА. Далее следует взрыв от попадания российского боеприпаса.
«Расчет беспилотного летательного аппарата установил расположение огневой позиции и обеспечил наведение высокоточного боеприпаса. Точным попаданием укрепленный блок-пост с БМП ВСУ был уничтожен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».
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МО: Националисты обстреляли очереди у пунктов выдачи гумпомощи под Харьковом
В результате минометных обстрелов националистами очередей у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи гуманитарной помощи в пригороде Харькова погибли три человека и более десяти ранены, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на так называемых бандер-мобилях, обстреляли места массового скопления мирного населения – очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды. В результате три человека погибли, более десяти получили ранения», – приводит его слова ТАСС.
Мизинцев добавил, что российские военные продолжают тщательно фиксировать и другие преступления, совершаемые националистами по отношению к мирному населению.
По его словам, средства объективного контроля зафиксировали нарушения в районах открытых гуманитарных коридоров. «Боевики территориальных батальонов вели огонь из стрелкового оружия и минометов с 09:35 до 11:07 на сумском, а с 10:03 до 10:41 на запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов», – отметил Мизинцев.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Накануне в ДНР заявили, что житель Ясиноватой и 12 человек из Мариуполя в ДНР получили ранения из-за обстрелов украинскими войсками.
В Минобороны сообщили о подразделениях с символикой Третьего рейха в составе ВСУ
Подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе Вооруженных сил Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он отметил, что террор и геноцид стали нормой для Украины, передает ТАСС.
«Всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран Европейского союза развязала руки нацизму в масштабах всей страны, только здесь воинские подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе национальных вооруженных сил и воинских формирований», – сказал Мизинцев.
Представитель ведомства подчеркнул, что жертвами националистов становятся женщины и дети.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
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Патрушев сравнил биолаборатории США на Украине с экспериментами Третьего рейха
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Доказательства, собранные Россией о работе биолабораторий США на Украине, покажут миру, что Вашингтон продолжил традиции Третьего рейха, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на встрече с гендиректором Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри.
«В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир, наконец, увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», – цитирует его ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине.
В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Эрдоган призвал установить режим прекращения огня на Украине
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Президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям Украины и России призвал установить режим прекращения огня, отметив, что это отвечает интересам всех стран Черноморского региона.
Эрдоган отметил, что Турция, как страна, ставшая свидетелем многочисленных конфликтов в регионе, предприняла и продолжает делать все возможное для того, чтобы предотвратить новые трагедии, передает агентство «Анадолу» (АА).
По его словам, Анкара на всех международных площадках придерживается справедливой позиции, стремясь учитывать интересы, права и позиции обеих сторон (России и Украины).
«Справедливый мир – победа для всех сторон, а продолжение столкновений не принесет пользы ни одной из сторон. Переговорный процесс между Россией и Украиной находятся на таком уровне, при котором возможны конкретные результаты. Мировое сообщество ожидает от участников встречи в Стамбуле позитивных решений», – подчеркнул турецкий лидер.
Он также указал, что официальная Анкара готова внести посильный вклад в продвижение мирной повестки между Киевом и Москвой.
Кроме того, Эрдоган заявил, что Анкара готова организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Эрдоган подчеркнул, что «пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результат», передает РИА «Новости».
Сообщалось, что Эрдоган проведет переговоры с делегациями до их встречи. В Стамбуле к началу встречи усилили меры безопасности. Переговоры пройдут в президентской резиденции Долмабахче.
Накануне российская и украинская делегации прибыли в Турцию на переговоры. Сообщалось, что в Стамбуле усилили меры безопасности.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.
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