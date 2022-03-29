Сатановский: После денацификации Украины видео пыток пленных изучит трибунал

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29 марта, вторник  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Три газовых сценария для Европы

Европу ждут сложные коммерческие переговоры с Газпромом REUTERS/Fabian Bimmer
Путин поставил срок для России – до 31 марта подготовить документ по переводу газовых поставок на рубли. Страны G7 категорически против перехода на российскую валюту. Однако экономисты считают самый жесткий сценарий – отказ всей Европы от «газорубля» – маловероятным. Разумеется, исключены и бесплатные поставки голубого топлива из России. Какие существуют еще варианты развития ситуации? Подробности...
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Европа проходит стадии отрицания, гнева и торга

Европа пока слабо представляет себе, как будет платить за российский газ рублями REUTERS/Heinz-Peter Bader
Реакция Европы на решение Москвы требовать оплату за газ в рублях развивается по классической психологической схеме: от гнева и торга к депрессии и принятию. Скачки биржевых цен и здравый смысл подталкивают европейцев принять условия Москвы. Но, что более важно, зарождение новой схемы расчетов – вне долларов и евро – коренным образом меняет глобальную схему мировой экономики и политики. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии

Одна из украинских мин, обнаруженных у берегов Румынии navy.ro
Прямо сейчас Турция и Румыния проводят крупнейшие за десятки лет противоминные мероприятия – а все потому, что уже даже вблизи Босфора обнаружены украинские морские мины. В Турции прямо называют происходящее военным преступлением и обвиняют в нем Киев. Каким способом Черное море будет очищено от этого опаснейшего оружия и как вообще оно оказалось так далеко от берегов Украины? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Желто-голубое сумасшествие Германии

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Минимум 10 лет современных немцев травят отменной, созданной по самым последним технологиям, антироссийской, русофобской пропагандой. В итоге они верят вообще во всё. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Куда вложить силы, когда тебе плохо

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Помощь нуждающимся принесет нам несопоставимо больше радости и пользы, чем новый смартфон или одежда от какого-то модного бренда. Если мы сделаем верный выбор, то окажется, что мы, лишившись хлама, приобрели истинное сокровище. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 17)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
В столице завершается отопительный сезон. По мнению киевлян, такой шаг выглядит преждевременным и говорит о жесткой экономии ресурсов со стороны энергогенерирующих компаний. В то же время ВСУ сообщают о военных успехах в пригородах Киева, которых в реальности нет. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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«Второй фронт» для российской армии

Истинная стратегия Байдена

30 дней спецоперации на Украине: главное

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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    Сатановский: После денацификации Украины видео пыток пленных изучит трибунал

    		    29 марта 2022, 14:54
    Фото: Михаил Почуев/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Денацификация Украины должна вестись до полной победы. После этого нужно будет провести «Нюрнберг 2.0», где и показать ролики с пытками со стороны националистов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее в России заявили, что Киев пообещал принять жесткие меры против мучителей пленных.

    «Видео с издевательствами националистов над российскими солдатами на Западе никого ни в чем не убедят, для скептиков не станет очевидна необходимость денацификации Украины и правильность российской операции», – сказал политолог Евгений Сатановский.

    По его словам, после окончания Второй мировой войны и до сих пор весьма немалое количество жителей самых разных стран мира убеждены, что Холокост был инсценирован евреями. «Они убеждены, что после войны евреи специально построили Освенцим, газовые камеры, а на самом деле ничего такого не было», – напомнил собеседник.

    Эксперт пояснил: Украина так и останется для Запада «светочем демократии», поэтому США и Европа будут сражаться с Россией за свободу Украины до последнего украинца, тем более – это выгодно ряду западных политиков и так называемых «сил влияния».

    «Другое дело – использование этих роликов, когда будет окончательно выполнена денацификация Украины. Тогда нужно провести трибунал, этакий «Нюрнберг 2.0», но не в ФРГ, а в Луганске или Донецке. В этом процессе как раз и пригодятся такие видеодоказательства зверств националистов», – отметил политолог.

    Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона в ходе переговоров в Стамбуле заявила протест Киеву в связи с публикацией видео пыток военнопленных, украинская сторона обещала принять самые жесткие меры.

    Если причастных к пыткам первыми обнаружат российские военные, «то сами понимаете», отметил дипломат. Киев, по его словам, «услышал российскую сторону».

    На этой неделе в Сети появился ролик, на котором отчетливо видно, как российских военнопленных подвергает жестокому допросу украинские военные. После ряда вопросов солдат избивают до полусмерти и простреливают им ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что данные кадры попали в поле зрения западной прессы. Так, немецкое издание Das Bild опубликовало материалы, а военный обозреватель Юлиан Рёпке сказал, что, в случае подтверждения подлинности материалов, это станет свидетельством военного преступления со стороны Киева.

    Во вторник ООН призвала Россию и Украину провести расследование на предмет пыток в отношении солдат обеих стран. А глава Крыма Сергей Аксенов добавил фамилию одного из украинских военнослужащих в список разыскиваемых за призывы к геноциду русских. Всего таких шесть человек, подчеркнул глава региона.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность.

    Украинский политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что преступления в отношении пленных россиян полностью на совести президента Украины Владимира Зеленского.

    Ранее в эфире украинского телеканала «24» телеведущий Фахрудин Шарафмал цитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана, а также призывал убивать русских детей. Его Аксенов также пообещал найти.

    Напомним, в России открылся общественный проект «Трибунал», собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего юридического процесса.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что грозит украинским националистам за жестокое обращение в отношении пленных военнослужащих и гражданских.

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    Эксперт назвал уязвимые места ВСУ на комбинате «Азовсталь»
    		    28 марта 2022, 22:14
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Андрей Резчиков,
    Айнура Алиева

    «Многочисленные переходы, в том числе подземные, огромные подвалы, хранилища, склады делают «Азовсталь» непростым объектом для штурма», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник. Ранее остатки нацбатов и украинских войск укрылись в Мариуполе на территории «Азовстали».

    «У промзоны, а тем более металлургического комбината, всегда есть преимущество в плане создания защитных укреплений, – за счет мощных стен, за которыми можно спрятаться и оборудовать позицию», – пояснил советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.

    «Азовсталь» – один из самых крупных в Европе металлургических комбинатов, напомнил он. «В этих многочисленных помещениях легко прятать не только живую силу, но и бронетехнику, оборудовать укрепленные огневые точки, заминировать проходы. Все выстроено из металла и бетона. Оттуда очень тяжело выбить противника», – сказал собеседник. «Кроме того, у «Азовстали» есть свои выходы в порт, ведь комбинат стоит прямо на побережье», – добавил он.

    Тем не менее «Азовсталь» уязвима как со стороны суши, так и с моря, потому что это промышленный объект, он не создавался изначально как крепость, подчеркивает Мирошник.

    Напомним, комбинат «Азовсталь» занимает почти 11 кв. км в центре Мариуполя. Это предприятие – один из крупнейших мировых производителей судовой стали. Завод входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест», основными акционерами которой являются группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.

    В понедельник представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила под Мариуполем в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем украинский вертолет, который должен был экстренно вывезти с «Азовстали» командование нацбатальона «Азов», в том числе командира 36-й бригады Баранюка и командира «Азова» Прокопенко.

    Как передает РИА «Новости», в Мариуполе продолжаются уличные бои. Силы ДНР продолжают зачистку. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, после чего часть националистов укрылась на территории «Азовстали». По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город в ближайшие дни.

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    В Мариуполе сбит отправленный для эвакуации командиров «Азова» украинский Ми-8
    		    28 марта 2022, 19:32
    Фото: Михаил Андроник/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    В районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    «В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов», – отметил Конашенков, передает ТАСС

    «Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета Военно-воздушных сил Украины: два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области», – добавил он.

    Российская оперативно-тактическая авиация уничтожила за сутки 41 украинский военный объект, включая две установки реактивных систем залпового огня, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района, где находилась военная техника ВСУ.

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    Минобороны: В Мариуполе нацисты вырезали свастику на телах гражданских лиц
    		    28 марта 2022, 21:50
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой, сообщили в Минобороны.

    «В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», – сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

    Также сообщалось, что эвакуированные из Мариуполя мирные жители рассказали о националистах, забрасывающих гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети.

    «Спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами», – сказал Мизинцев.

    Ранее сообщалось, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».

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    Установлено точное место, где «Азов» пытал российских пленных солдат
    		    28 марта 2022, 19:11
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Жестокие пытки российских военнослужащих устраивали на территории Малороганского молочного завода под Харьковом, установлена также личность пытавшего – это участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили.

    «Биография этого «воина» богата: сначала он кидал коктейли Молотова в милиционеров на Майдане в 2014 году, затем воевал в Донбассе в неонацистском батальоне «Азов», – сообщает Telegram-канал «Трибунал». По данным ресурса, личность боевика помогли установить жители Харькова. 

     

    Отмечается, что Величко в «Азове» отличился особой жестокостью. Установлено и место, где он пытал пленных российских солдат - это Малороганский молочный завод в Харьковской области. По информации «Трибунала», для нейтрализации неонациста уже отправлены спецгруппы. 

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что в Кремле видели видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.

    Напомним, в России открылся общественный проект «Трибунал», собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса.

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    Минченко объяснил участие Абрамовича в переговорах в Стамбуле
    		    29 марта 2022, 13:04
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    «Абрамович – человек креативный, иначе он не был бы таким богатым. Он умеет разговаривать на понятном для украинской элиты языке», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее российский бизнесмен был замечен на переговорах России и Украины в Турции.

    «Коллективная Украина сегодня – это формальная политическая власть в лице президента Зеленского и его команды, США, которые обладают блокирующим пакетом акций, радикально-националистической группы силовиков и крупного бизнеса», – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

    «Так как в Киеве, в отличие от Москвы, структура принятия решений диверсифицирована, нужны такие переговорщики, которые могут разговаривать с местными элитами на понятном им языке. Именно поэтому там присутствует Роман Аркадьевич. Он тоже бизнесмен, тоже еврейского происхождения, как и многие местные бизнесмены. Это тот человек, который разговаривает на языке части управляющих элит Украины», – добавил собеседник.

    При этом, по мнению Минченко, сегодня стороны вряд ли смогут прийти к каким-то важным соглашениям.

    «У переговорного процесса есть несколько составляющих. Во-первых, это военный аспект. Специальная военная операция до сих пор продолжается. Даже если мы исходим из того, что целью РФ была исключительно защита ДНР и ЛНР в их провозглашенных границах, то возникает вопрос, как об этом можно говорить, когда еще до конца не взят Мариуполь и не разгромлена донецкая группировка ВСУ», – подчеркнул Минченко.

    Кроме того, «у президента Украины Владимира Зеленского очевидно нарушена коммуникация с собственными солдатами, что видно из его заявлений о деятельности нацбатальона «Азов».

    Второй аспект, из-за которого переговоры могут оказаться несостоятельными, касается общественного мнения граждан двух стран. Как указал Минченко, «согласно опросам, украинцы пребывают в состоянии предвкушения близкой победы». «Соответственно, при таких настроениях будет странно идти на какие-то уступки. Они будут восприниматься исключительно как предательство», – отметил эксперт.

    Аналогичная ситуация складывается и в России. «Граждане поддерживают специальную военную операцию. И если в итоге Москва пойдет на какие-то уступки, у людей возникнет вопрос, за что погибали «наши парни», – добавил собеседник. Еще одним подтверждением того, что стороны могут быть не настроены договариваться о чем-то конкретном, по мнению Минченко, являются массовые утечки деталей переговоров в западной прессе.

    Очередной этап переговоров РФ и Украины стартовал во вторник в Турции. Незадолго до начала на встрече был замечен российский бизнесмен Роман Абрамович. Газета ВЗГЛЯД писала, что перед стартом обсуждения он лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По данным агентства ТАСС, предприниматель прибыл в Стамбул в составе команды переговорщиков. В противном случае из-за санкций он не смог бы пересечь границу.

    Роман Абрамович уже не в первый раз присутствует на совещании по решению украинского вопроса. Так, накануне The Times писала, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского, в которой были изложены условия Киева.

    Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждения. Позже представитель российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов переговоров между Украиной и Россией.

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    Войска ДНР полностью взяли под контроль центр Мариуполя
    		    29 марта 2022, 11:45
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Зачистка от нацбатальонов в Мариуполе продолжается, центр города полностью под контролем сил Донецкой Народной Республики, сообщил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире стрима «Соловьев Live» в YouTube.

    «По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем», – передает ТАСС его слова.

    При этом Безсонов подчеркнул, что бои на данный момент идут по горловскому, мариупольскому и донецкому направлениям.

    Между тем, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, пишет РИА «Новости».

    «Наши подразделения тем не менее продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутовку. В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты как живым щитом», – сообщил он на канале «Россия 24».

    По словам Пушилина, «ситуация развивается, все идет согласно планам, но с учетом необходимости сохранить как можно больше гражданского населения».

    Накануне Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили планы по дальнейшему освобождению города и взаимодействию после окончания боевых действий.

    Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.

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    Кадыров объяснил цель неожиданного приезда в Мариуполь
    		    28 марта 2022, 22:59
    Фото: t.me/RKadyrov_95
    Текст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял решение нанести неожиданный визит в Мариуполь, чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей из числа российских Вооруженных сил, которые проделали колоссальную работу по освобождению города.

    «Друзья, город Мариуполь ежедневно принимает освободителей в лице российских Вооруженных сил. Сегодня я принял решение нанести туда неожиданный визит (…), чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах наших боевых товарищей. Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем российских Вооруженных сил», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    «В ходе визита я встретился с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым, главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и командиром батальона «Спарта» Артемом Жога. В рамках встречи я ознакомился с подробным планом действий наших силовиков. Андрей Николаевич доложил о значительных успехах бойцов на ответственных участках и упомянул приблизительные сроки взятия Мариуполя российской армией. Приятным подарком для меня стал орден Дружбы из рук главы ДНР Дениса Пушилина, за что я безмерно благодарен», – рассказал Кадыров.

    «Также военнослужащим доставлены гуманитарная помощь и около 900 комплектов военного обмундирования. При этом в скором времени будет доставлено медицинское и военно-техническое оборудование. Вопрос своевременных поставок необходимого оснащения и продовольствия мною держится на особом контроле», – сообщил глава Чечни.

    «Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто с честью и доблестью отстаивает интересы нашего государства! Каждый из них, как никто другой, достоин похвалы и добрых пожеланий», – заявил Кадыров.

    Ранее в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. В тот же день министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что глава республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. По словам Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, «чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь».

    В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается с каждым днем. В прошлый четверг Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.

    Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.

    Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

    В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

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    ООН призвала к расследованию пыток военнопленных на Украине
    		    29 марта 2022, 10:21
    Фото: кадр из видео

    Организация Объединенных Наций призвала Россию и Украину начать расследование после появления в Сети видео издевательств над военнопленными.

    «Мы видели видеозаписи с обеих сторон, то есть украинских военнопленных, взятых российской стороной, и российских военнопленных, взятых украинской стороной», – заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

    Речь идет, в частности, о распространенных в интернете видеозаписях, на которых украинские военные стреляют по ногам захваченных ими российских солдат, пишет «Коммерсант».

    «Мы призываем власти обеих стран провести полное расследование действий, продемонстрированных на этих видеозаписях», – сказала Богнер. Она отметила, что ООН все еще «в процессе проверки всех опубликованных материалов», они «вызывают серьезную озабоченность».

    Ранее Следственный комитет России начал проверку обстоятельств «жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими».

    Накануне Кремль отреагировал на кадры издевательств ВСУ над российскими военнопленными.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Европа открыла глаза на военные преступления Киева.

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    ФОМ зафиксировал рост поддержки россиянами спецоперации на Украине

    28 марта 2022, 15:20

    За прошедший месяц среди россиян выросла поддержка спецоперации на Украине до 73%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    По состоянию на 27 февраля решение о начале специальной военной операции на территории Украины считали правильным 65% россиян, к 20 марта – 73%, следует из данных на сайте ФОМ.

    «На вопрос о целях России ответ «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО» дали 71%, «защитить население ДНР и ЛНР» – 52%, «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти» – 21% опрошенных. 10% респондентов выбрали позицию «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России». Не дали ответа на вопрос 8% участников опроса», – отметили в ФОМ.

    Еженедельный всероссийский поквартирный опрос был проведен 18 – 20 марта 2022 года в 53 субъектах России среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

    Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что спецоперацию России на Украине поддерживает 74% россиян, что на 9% больше, чем по состоянию на 25 февраля.

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    Шойгу заявил о выполнении задач первого этапа операции на Украине
    		    29 марта 2022, 12:31
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Армия Украины в ходе российской спецоперации получила существенный урон, почти уничтожены военно-воздушные силы и система ПВО, военно-морские силы «перестали существовать», заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

    «Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен существенный урон… Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны», – передает его слова РИА «Новости».

    Шойгу уточнил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе войск Украины до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов – 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности – 152.

    «Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск», – добавил глава военного ведомства.

    По словам Шойгу, «в целом основные задачи первого этапа операции выполнены».

    «Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса», – отметил Шойгу.

    «Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей», – добавил он.

    Также, по словам министра, российские военные помогают населению Луганской и Донецкой народных республик и Украины. «Уже проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населенных пунктов доставлено 6079 тонн грузов», – сообщил Шойгу.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Обнародовано видео работы высокоточного оружия ВС России
    		   28 марта 2022, 20:39
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированной в окопе БМП украинских войск.

    На видео показана украинская позиция, снятая с БПЛА. Далее следует взрыв от попадания российского боеприпаса.

    «Расчет беспилотного летательного аппарата установил расположение огневой позиции и обеспечил наведение высокоточного боеприпаса. Точным попаданием укрепленный блок-пост с БМП ВСУ был уничтожен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Ранее сообщалось, что над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».

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    МО: Националисты обстреляли очереди у пунктов выдачи гумпомощи под Харьковом

    28 марта 2022, 22:07

    Текст: Валентина Григоренко

    В результате минометных обстрелов националистами очередей у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи гуманитарной помощи в пригороде Харькова погибли три человека и более десяти ранены, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «В пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на так называемых бандер-мобилях, обстреляли места массового скопления мирного населения – очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды. В результате три человека погибли, более десяти получили ранения», – приводит его слова ТАСС.

    Мизинцев добавил, что российские военные продолжают тщательно фиксировать и другие преступления, совершаемые националистами по отношению к мирному населению.

    По его словам, средства объективного контроля зафиксировали нарушения в районах открытых гуманитарных коридоров. «Боевики территориальных батальонов вели огонь из стрелкового оружия и минометов с 09:35 до 11:07 на сумском, а с 10:03 до 10:41 на запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов», – отметил Мизинцев.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.

    Накануне в ДНР заявили, что житель Ясиноватой и 12 человек из Мариуполя в ДНР получили ранения из-за обстрелов украинскими войсками.

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    В Минобороны сообщили о подразделениях с символикой Третьего рейха в составе ВСУ

    28 марта 2022, 21:57

    Текст: Кристина Цыцура

    Подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе Вооруженных сил Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Он отметил, что террор и геноцид стали нормой для Украины, передает ТАСС.

    «Всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран Европейского союза развязала руки нацизму в масштабах всей страны, только здесь воинские подразделения с символикой Третьего рейха действуют в составе национальных вооруженных сил и воинских формирований», – сказал Мизинцев.

    Представитель ведомства подчеркнул, что жертвами националистов становятся женщины и дети.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.

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    Патрушев сравнил биолаборатории США на Украине с экспериментами Третьего рейха
    		    28 марта 2022, 16:45
    Фото: Ross D. Franklin/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Доказательства, собранные Россией о работе биолабораторий США на Украине, покажут миру, что Вашингтон продолжил традиции Третьего рейха, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на встрече с гендиректором Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри.

    «В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир, наконец, увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», – цитирует его ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине.

    В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.

    Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

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    Эрдоган призвал установить режим прекращения огня на Украине
    		    29 марта 2022, 09:50
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям Украины и России призвал установить режим прекращения огня, отметив, что это отвечает интересам всех стран Черноморского региона.

    Эрдоган отметил, что Турция, как страна, ставшая свидетелем многочисленных конфликтов в регионе, предприняла и продолжает делать все возможное для того, чтобы предотвратить новые трагедии, передает агентство «Анадолу» (АА).

    По его словам, Анкара на всех международных площадках придерживается справедливой позиции, стремясь учитывать интересы, права и позиции обеих сторон (России и Украины).

    «Справедливый мир – победа для всех сторон, а продолжение столкновений не принесет пользы ни одной из сторон. Переговорный процесс между Россией и Украиной находятся на таком уровне, при котором возможны конкретные результаты. Мировое сообщество ожидает от участников встречи в Стамбуле позитивных решений», – подчеркнул турецкий лидер.

    Он также указал, что официальная Анкара готова внести посильный вклад в продвижение мирной повестки между Киевом и Москвой. 

    Кроме того, Эрдоган заявил, что Анкара готова организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что «пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результат», передает РИА «Новости».

    Сообщалось, что Эрдоган проведет переговоры с делегациями до их встречи. В Стамбуле к началу встречи усилили меры безопасности. Переговоры пройдут в президентской резиденции Долмабахче.

    Накануне российская и украинская делегации прибыли в Турцию на переговоры. Сообщалось, что в Стамбуле усилили меры безопасности.

    Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.

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