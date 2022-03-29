На Украине пообещали наказать пытавших российских военных

Россия в ходе переговоров в Стамбуле заявила протест Киеву в связи с публикацией видео пыток военнопленных, украинская сторона обещала принять самые жесткие меры, заявил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Мединский сообщил, что «мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими», протест принят украинской стороной, «они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают – тех, кто выпускал эти военные преступления», передает РИА «Новости».

Если причастных к пыткам первыми обнаружат российские военные, «то сами понимаете», отметил дипломат. Киев, по его словам, «услышал российскую сторону».

Ранее в Сети ранее опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность.

Украинский политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что преступления в отношении пленных россиян полностью на совести президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в России открылся общественный проект «Трибунал», собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего юридического процесса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что грозит украинским националистам за жестокое обращение в отношении пленных военнослужащих и гражданских.

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