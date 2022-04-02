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Пушков жестко высмеял европейские гигиенические меры «назло Путину»
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков жестко отреагировал на предложение Еврокомиссара Маргрет Вестагер европейцам «не мыться долго в душе» назло России и президенту Владимиру Путину.
«Можно еще также не спускать унитаз. Эта «мера» даже покруче будет», – сыронизировал он в своем Telegram-канале.
Ранее Вестагер потребовалат от европейцев и их детей не мыться долго в душе назло России и Путину, и призвал «каждый раз, выключая воду, приговаривать «Получи, Путин!».
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Боррель выразил сожаления из-за контрсанкций России
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Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС «сожалеет о решении российских властей запретить въезд на территорию России ряду граждан стран Евросоюза, включая представителей руководства и парламентов ЕС и государств-членов, в ответ на санкции ЕС», передает ТАСС.
«В отличие от российских контрсанкций, запретительные меры ЕС открыто опубликованы, основаны на ясных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить», – утверждает он.
Вместе с тем сообщество продолжает требовать от России прекращения операции по денацификации и демилитаризации, «немедленного и безусловного» вывода с Украины всех сил и вооружений, а также полного соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны в границах, признанных мировым сообществом.
Параллельно с этим газета El Pais сообщила со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК), что ЕС рассматривает возможность принятия мер против родственников российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции, чтобы закрыть лазейки для обхода рестрикций.
В частности, среди возможных шагов называется принятие мер в отношении родственников некоторых предпринимателей и компаний, чтобы избежать действий и переводов, направленных на сокрытие их имущества.
ЕК также работает над пятым пакетом антироссийских санкций. Речь идет о «промежуточном пакете», направленном на усиление предыдущих рестрикций, его цель в том, чтобы не допустить обхода введенных санкций, а также чтобы лишить Банк России возможности осуществлять операции, используя свой золотой резерв.
По версии газеты, ЕС рассматривает и возможность введения запрета, связанного с экспортом в Россию важных для страны товаров, и принятия мер, связанных с использованием криптовалюты.
Издание указывает, что санкции Запада и конфликт вокруг Украины привели к тому, что торговля Европы с Россией сократилась до четверти объема, предшествующего обострению ситуации. В 2021 году товарооборот составлял 257 млрд евро.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
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ЕС допустил использование замороженных средств России для восстановления Украины
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Евросоюз может создать фонд восстановления Украины, в который направит средства и имущество находящихся под санкциями компаний и граждан России, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу LN24.
«Мы можем говорить о создании фонда поддержки Украины, куда могут направлять конфискованные средства и имущество находящихся под санкциями российских граждан и компаний», – приводит его слова ТАСС.
Еврокомиссар напомнил, что проведенная в рамках принятых против России санкций процедура заморозки активов и имущества российских государственных структур, компаний или физических лиц не равносильна конфискации. «Должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти от стадии ареста [активов] к стадии конфискации», – заявил еврокомиссар по вопросам юстиции.
По его словам, основанием для этого может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег.
Ранее сообщалось, что Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на ЕС «свет клином не сошелся».
Между тем ЕС и США провели первую встречу высокого уровня по противодействию России, где подтвердили стремление «изолировать Россию» и координировать применение уже принятых санкций.
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Эксперт: Рост популярности Путина стал для Запада неприятной неожиданностью
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«Общество понимает действия президента и правительства во внешней и внутренней политике, поскольку эти действия совершенно совпадают с мироощущением россиян», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень поддержки Путина среди россиян продолжил расти.
«Практически все социологические службы отмечают рост доверия к президенту и правительству. Это одобрение объясняется тем, что отношение граждан, их настроение совпали с действиями руководства страны», – отметил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Поэтому в результатах, которые получил ВЦИОМ, ничего удивительного нет, подчеркнул эксперт.
«Политика, которая теперь проводится президентом и правительством, совершенно понятна населению. Какие-то элементы двусмысленности, которые еще в прошлом присутствовали в нашей политике в силу разных причин, ушли на второй план, если не на третий», – отметил Гагарин.
«Президент и исполнительная власть превентивно, в опережающем режиме реагируют на угрозы ухудшения экономического положения. Речь идет о социальной поддержке населения, о поддержке наших предпринимателей», – сказал эксперт. – «К примеру, решение президента о том, что за наши товары и услуги Западу нужно будет отныне платить в рублях, встретило бурную поддержку. Это то, чего давно ожидало население. Когда я упоминал «двусмысленности», то имел в виду это прежде всего. Кроме того, одобрение у рядовых россиян вызывает и тот факт, что мы косвенно будем поддерживать страны, которые отныне официально считаются дружественными или хотя бы нейтральными. Уверен, кстати, что такие решения Москвы встретят одобрение у народов этих стран».
«Двусмысленность исчезла и в наших отношениях с так называемыми «западными партнерами». Маски сброшены. Раньше они вели информационную войну против России в тайном, скрытом варианте. Теперь эта война ведется совершенно открыто, нагло. Но реакция российского общества оказалась не той, на которую рассчитывал Запад. Там думали, что вспыхнут какие-то протесты внутри нашей страны, но на самом деле отклик совершенно обратного толка. Для Запада это, видимо, стало неожиданностью. Мы видим рост одобрения деятельности Путина», – отметил собеседник.
«Если посмотреть свежие данные ВЦИОМ, мы увидим, что настроения достаточно оптимистичны, потому что подавляющее большинство ожидает улучшения ситуации в стране в ближайшие полгода-год. Еще более позитивные изменения ожидаются в течение трех-пяти лет. Что касается нынешних экономических трудностей, то люди воспринимают их как временные, верят, что мы их преодолеем», – подытожил Гагарин.
Как сообщил ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). Уровень одобрения работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составил 51,8% (+0,2 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п.п. за неделю) соответственно. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).
Из другого опроса ВЦИОМ следует, что проведение спецоперации на Украине поддерживают 76% россиян. «С начала мониторинга поддержка возросла на 11 п.п. Скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ от 30 марта.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации и в целом действий Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.
Медведев напомнил шутку Черномырдина о вступлении Украины в ЕС
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Украина сначала хотела стать частью Евросоюза, а позднее – вступить в НАТО, однако ее саму НАТО брать не хочет, «нет пока условий для брака», саркастически прокомментировал ситуацию на Украине зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Украина хочет в ЕС. Давно и искренне. А потом раз – и перехотела. Очень захотела вступить сразу в НАТО. И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет ее саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что российская позиция украинцам известна. «Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации. По-европейски, политкорректно говоря, партнеры», – отметил он.
По словам Медведева, «в НАТО, как известно, командует Вашингтон, а в ЕС – «вроде Брюссель». Однако само НАТО в отношениях с ЕС «старший партнер, более зрелый, 1949 рождения», в отличие от «еще юного, 30-летнего Евросоюза».
«Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться. А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный... альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», – рассуждает зампред.
При этом Медведев допустил, что «бывает по-разному» и напомнил историческую шутку «из недавнего прошлого», слова в которой приписывают В.С. Черномырдину.
«В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?». Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». «А Турция когда?», – уточнили у него. «Турция? Никогда...», – заключил Медведев.
Ранее Киев в рамках своего пакета предложений на сегодняшних переговорах в Стамбуле выдвинул инициативу, что Россия не должна возражать против вступления Украины в Евросоюз.
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Песков рассказал об итогах беседы Путина и Драги
Итоги разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Драги, которые считались целесообразными, уже изложены, Россия продолжает спецоперацию на Украине, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Все что мы считали целесообразным сказать по итогам этого разговора, мы изложили в нашем сообщении. Специальная операция продолжается», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин выразил мнение, что время для его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским еще не пришло.
Путин заявил о необходимости новых мер для укрепления внутренней безопасности России
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) России, он обсудил вопрос о дополнительном предотвращении угроз в сфере внутренней безопасности.
«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства предоставил слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, а также международные телефонные разговоры.
Уровень одобрения деятельности Путина среди россиян вырос за неделю до 79%
Среди россиян за неделю уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0% (+1,1п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,8% (+0,2п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8п.п. за неделю) соответственно», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4п.п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 63,1% (+0,5п.п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 41,1% (-4,8п.п. за неделю), главе КПРФ Геннадию Зюганову – 27,5% (-1,2п.п. за неделю), Сергею Миронову – 27,1% опрошенных (-3,5п.п. за неделю), Алексею Нечаеву – 8,4% (+0,0п.п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41,0% (-0,8п.п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,1п.п. за неделю), ЛДПР – 8,5% (+0,6п.п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,8% (+0,4п.п. за неделю) и «Новые люди» – 4,6% (-0,3п.п. за неделю).
Опрос проводится с января по март методом телефонного интервью среди 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации на Украине и в целом действий президента Владимира Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.
Лукашенко заявил Путину о поддержке действий России в ситуации с Украиной
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили спецоперацию на Украине, глава республики поддержал действия Москвы, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.
«Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции», – добавили в Кремле.
Ранее Лукашенко опроверг слухи о планах Белоруссии принять участие в спецоперации на Украине.
Депутат: Поддержка президента сейчас больше, чем во время «русской весны»
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«Рост уровня доверия к президенту отражает процесс дальнейшей консолидации российского общества вокруг Владимира Путина перед лицом внешних вызовов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень одобрения деятельности главы государства среди россиян на этой неделе продолжал расти.
«Опрос ВЦИОМ показывает, что большинство россиян приветствуют все недавние решения российских властей в целом, и Путина в частности, которые касаются признания суверенитета ДНР и ЛНР, проведения специальной военной операции на Украине, мер поддержки бизнеса на фоне санкций, а также решения о продаже газа недружественным странам за рубли», – пояснил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко.
«Сила российского государства всегда опиралась на единство нашего многонационального общества – единства народов, населяющих и центр страны, и Поволжье, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Кстати, уровень поддержки президента в обществе даже выше, чем в 2014 году во время «русской весны» или во время выборов в 2018 году», – отметил Ревенко.
Россия сейчас проходит очередной исторический рубеж, демонстрируя при этом общенациональную сплоченность, считает член центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.
«После начала нашей операции по защите жителей Донбасса, по ликвидации очагов нацизма, взращенного «майданом» на Украине, Европа начала остервенело дергать всевозможные экономические рычаги, вводить против нас санкции. Главная цель таких действий – заставить Россию уйти с политической арены, чтобы никто не мешал США перестраивать мир по своему усмотрению», – напомнил собеседник.
«Санкционному нажиму такой силы в мире не подвергалась еще ни одна страна. Я задаю себе вопрос: почему на столь сложный вызов россияне отвечают абсолютным спокойствием, почему большинство из них уверены в завтрашнем дне? Ответ прост: люди полностью доверяют своему лидеру. Причем ему верят совершенно разные слои населения. Верит старшее поколение, которое застало 90-е, время полной разрухи и пустых полок. Верит и молодежь, которая знает, что наш президент найдет выход из любой ситуации», – отметил Белоглазов.
Как сообщил ВЦИОМ, среди россиян за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе этот показатель равнялся 77,9%). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составил 51,8% (+0,2 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п.п. за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответил 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 63,1% (+0,5 п.п. за неделю).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации и в целом действий Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.
Интересно также, что большая часть россиян (60%) в опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) заявила, что введенные санкции либо никак на них не скажутся (28%), либо скажутся несильно (32%). Часть граждан (9%) заявили, что вовсе не слышали о введенных санкциях, 7% затруднились ответить на вопрос, сильно ли скажутся санкции на их материальном положении, 25% заявили, что санкции все же скажутся на них сильно.
Стало известно время начала переговоров Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в 16.00 мск 1 апреля, сообщили в канцелярии президента Турции.
«Ожидается, что президент Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сегодня в 16.00 (время совпадает с московским)», – передает сообщение ТАСС.
Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
«За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики союзного государства», – отмечается в речи Путина на сайте Кремля.
Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.
«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки», – подчеркнул Путин.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства.
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Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в проведении российско-украинских переговоров
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Тайипом Эрдоганом выразил признательность за его содействие в проведении переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что в разговоре были даны «принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса».
Отмечается, что Эрдоган также поблагодарил Путина за помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны проведения спецоперации на Украине. «При обсуждении гуманитарных вопросов в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказанную по линии Министерства обороны России помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий», – говорится в сообщении пресс-службы.
В Кремле уточнили, что в беседе была затронута также тематика развития двустороннего сотрудничества. Условлено о дальнейших контактах.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган начали телефонные переговоры.
Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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Путин начал телефонные переговоры с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган начали телефонные переговоры, сообщил турецкий телеканал A Haber.
Телеканал при этом характеризует контакты между российским и турецким лидерами как критически важные. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
«Разговор Лукашенко и Путина завершился только что», – говорится в сообщении канала.
Подробностей разговора не приводится.
Напомним, в первой половине марта состоялась встреча Путина и Лукашенко в Кремле.
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Депутаты заявили о высокой сплоченности россиян в период внешней агрессии
На сегодняшний день рейтинг доверия к российскому лидеру Владимиру Путину превысил 81%, это лишний раз доказывает, что в период давления и внешней агрессии россияне сплачиваются вокруг президента, отмечают депутаты Госдумы.
«Что недавно вас удивило, но приятным образом? Меня – два момента. В прошлом месяце все внезапно осознали пророческое высказывание в процессе съемок фильма «Сестры» одного из моих – уверена, и ваших тоже – любимейших актеров С. Бодрова-младшего: «Нельзя говорить плохо о своих». Это истина. Это то, во что нельзя не верить. То, что нельзя предать», – написала депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис в своем Telegram-канале.
Она также отметила «удивление» некоторых «сомневающихся» закономерному росту уровня одобрения действий Путина до 79%, а доверия к нему лично – до 81%.«Это лишний раз подтверждает то, что в период давления и внешней агрессии люди нашей страны всегда сплачиваются вокруг президента. Против нас развязали беспрецедентную информационную кампанию, схожую с информационным террором, почти психологическую бомбардировку нашего сознания, имеющую одну цель – оттолкнуть нас друг от друга, посеяв сомнения. Но нужно «знать наших»! Мы вместе. И в беде, и в радости. Потому что только так – правильно», – подчеркнула депутат.
Как отметил депутат Госдумы от ЦАО и Лефортово Олег Леонов, согласно новым данным рейтингов ВЦИОМ, среди россиян присутствует «очень высокая степень консолидации общества и очень высокий уровень одобрений действий президента».
«Почему так? Потому что началась серьезная борьба, цена которой – свобода нам самим определять, как нам жить. Честно – я очень горжусь, что страна объединилась и поддерживает президента», – написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что «такое уже было». «Страшное начало 2000-го и атака террористов, Крымская весна со шквалом санкций – мы это уже видели, и нас так просто не напугать. И тем более, не раскачать. Сегодня рейтинг доверия президенту превысил 80%, это лучший показатель поддержки и доверия тому, что Россия делает сейчас», – подытожил Леонов.
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