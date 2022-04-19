В РПЦ отреагировали на куличи с буквой Z

Хлебобулочные изделия с латинской буквой Z сверху не могут иметь отношения к христианской традиции, заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем, что символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств. Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может», – сказал Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он также предположил, что РПЦ не станет освящать такие праздничные изделия.

При этом Кипшидзе добавил, что продукция с патриотической символикой нужна, но вне церковного контекста.

«Я думаю, что хлебобулочные изделия, которые содержат какую-то символику, имеют право на существование как форма поддержки российской армии, но вне сакрального пространства церквей», – указал представитель РПЦ.

Пасха в 2022 году православными празднуется 24 апреля.

Пасхальные куличи с буквой Z заметили в супермаркете города Шадринска в Курганской области. Владелец супермаркета Анатолий Педошенко сообщил, что такие куличи пекутся для поддержки военнослужащих.

«Сегодня первый день, как поступили в продажу куличи с символикой Z... Мы каждый год в Пасху продаем около 3 тыс. куличей, надеемся, что в этом году продадим больше. Но не думаю, что будет какой-то массовый, ажиотажный спрос... Ситуация такая: если мы обратимся к истории Первой мировой войны, то... когда у страны наступали трудные времена, а праздник Пасхи был значимым для Отечества, и тогда на куличах, на яйцах возникали сюжеты, связанные с этой войной, различные воинские атрибуты. Это делалось для того, чтобы... поддержать солдат», – сказал Педошенко в беседе с РИА «Новости».

Военнослужащим необходимо понимать, что их поддерживают в тылу, сказал предприниматель. Он заверил, что коммерческая составляющая по повышению продажи куличей в этом вопросе отсутствует.

Ранее восемь самолетов МиГ-29 пролетели над Алабино в виде символа «Z» в рамках тренировки воздушной части парада Победы.