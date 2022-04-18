Экс-президент Чехии заподозрил европейцев в «ненависти к России»

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус в статье для портала iDNES.cz высказал предположение, что за положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России».

Бывший президент Чехии отметил, что в прошлом украинцы не пользовались симпатией европейцев. «Мне всегда было очень стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими, легальными и нелегальными, мигрантами, работавшими у нас», – приводит слова Клауса РИА «Новости».

Автор публикации осудил примеры русофобии в Европе на фоне спецоперации России на Украине и предположил, что это может быть признаком двойных стандартов.

«А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей «ненависть к России», как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то – плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому», – отметил бывший президент Чехии.

Клаус подчеркнул, что «любовь и ненависть» не помогут урегулировать конфликт, и, по его мнению, на первый план должен выйти разум и холодный прагматизм.

«Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? Я уверен, что Запад и Россия должны сесть за стол переговоров как можно скорее», – заключил чешский политик.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что на Западе очень глубоко запрятан расизм, который свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется, распространяется на всех русскоязычных.

В Кремле призывали россиян быть осторожными из-за растущей русофобии в западных странах и заявляли о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что международное право практически не работает, в связи с этим возможностей для защиты интересов русских за границей мало. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обращала внимание на беспрецедентное ущемление прав русских по всему миру, назвав это явление неохолокостом.

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