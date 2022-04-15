Глава СПЧ заявил о «глубоко запрятанном» расизме на Западе

ООН, ОБСЕ и другие международные организации недостаточно реагируют на проявления русофобии, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

«Конечно, недостаточно [реакции]. Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле, на Западе очень глубоко запрятан расизм… И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется. Это очень трагическая история – история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа», – сказал Фадеев РИА «Новости».

По его словам, со стороны российских властей звучат заявления, чтобы защитить россиян за рубежом, но возможностей «очень мало», так как «сложно изменить эту ксенофобскую, расистскую атмосферу».

«Я почему говорю о расизме? Потому что отношение, о котором вы говорите, распространяется на всех русскоязычных, причем даже не имеет значения – поддерживает человек политику, проводимую российским руководством, или не поддерживает, поддерживает военную операцию на Украине или выступает против. Никто не желает разбираться в таких «тонкостях». «Русский – значит враг», – добавил Фадеев.

В Кремле призывали россиян быть осторожными из-за растущей русофобии в западных странах и заявляли о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что международное право практически не работает, в связи с этим возможностей для защиты интересов русских за границей мало.