Косачев: Поставляющая оружие на Украину часть мира ведет войну с Россией

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев не согласился с мнением о том, что Россия сегодня «воюет со всем миром», поскольку это мир настроен на войну с Россией. По его словам, часть мира, которая сейчас поставляет вооружение на Украину, действительно ведет войну с Россией, и ведет она ее не за Украину.

«Это весь мир воюет с нами, если пользоваться вашей терминологией», – заявил он в шоу «Дайте сказать».

Косачев напомнил, что США, Канада, Великобритания и другие страны, помогающие Украине вооружением, – «это еще не весь мир». Даже если посмотреть на число стран, которые объявили санкции против России, то их гость студии «Дайте сказать» насчитал не больше сорока, притом, что в Организации Объединенных Наций состоят 193 государства.

«Поэтому это не весь мир, но та часть мира, которая сейчас поставляет вооружение на Украину, действительно ведет войну с Россией, и ведет она ее, по моему глубокому убеждению, не за Украину. Украина здесь, увы, в тисках геополитики и оказалась, извините меня за этот штамп, разменной монетой. Ее втравили в эту ситуацию. И уж кому сейчас тяжело, а будет еще хуже, так это совершенно точно – Украине. Как бы эта ситуация ни завершилась, главной жертвой будет, вне всякого сомнения, эта страна», – передает его слова Life.

Косачев также отметил, что колоссальная русофобия, которая распространяется в зарубежных странах, стала самым неожиданным из негативных последствий российской спецоперации на Украине.

«Вы знаете, Запад, он грешен, потому что там веками, столетиями существовал антисемитизм, он достиг максимума при Гитлере в Германии, но он был и во Франции, он был в Нидерландах, он был в любой другой стране там, начиная с XIV–XV веков. Потом, в XX веке, это вроде бы стало неприлично, тем более с учетом печального опыта нацистской Германии, послевоенная Европа стала приходить в себя – равенство, братство, все равны. У Америки своя история. Там не было юдофобии особой, но там, мы знаем, негров линчевали на раз. И это еще индейцы не протестуют, потому что их просто не осталось, их всех вырезали – коренное население – на всякий случай. Это к вопросу о геноциде, в котором нас сейчас пытаются обвинить», – считает Косачев.

Вице-спикер Совфеда отметил, что все голливудские вестерны, в которых ковбои мастерски преодолевают сопротивление индейцев, на самом деле занимались романтизацией геноцида коренного населения Америки. Для коллективного Запада это часть их культуры, именно поэтому они так рьяно взялись раскручивать историю с русофобией, обвиняя нашу страну во всех смертных грехах.

«И вот у меня такое ощущение, что они сейчас в русских нашли выход для вот этих своих комплексов, им легко проявлять всю эту русофобию, потому что они долго ждали возможности ее проявить. Как-то было некомфортно им быть в этом обществе, где все друг с другом равны, и они никогда не считали себя равными другим. Они колонизировали другие народы, они объявляли войны, они делали массу других гадостей человечеству, считая, что они имеют на это право», – отметил он.

При этом, по его словам, спецоперация стала единственным выходом для России. «Мы в России совершенно точно не выстраивали всю эту логику действий, всю эту цепочку, весь этот сценарий под то, чтобы в конечном итоге использовать военную силу, и мы ее используем, когда все остальные альтернативы исчерпаны», – пояснил свою позицию Косачев.

По словам сенатора, в глобальном смысле речь уже давно идет не только об Украине. Если Запад возьмет верх, «для России это точно будет концом истории», считает гость студии «Дайте сказать». При таком развитии событий наша страна станет площадкой для проведения политических, экономических и, как показали последние события, даже биологических экспериментов. Либо мы отстоим свое право быть суверенной страной с интересами в сфере политики, экономики, безопасности и обеспечения прав и свобод граждан.

«И вот ради чего поставляется оружие на Украину? Потому что, как мне кажется, Запад не хотел бы решения украинской проблемы переговорным путем. Даже в Киеве к этому готовы больше, чем на Западе. Потому что если Киев пойдет на выполнение условий, предложенных Россией, еще раз повторяю, это мое подозрение, скажем так, Запад проиграет», – заключил спикер СФ.