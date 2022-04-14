Россия запретила 90% экспорта легированного лома

Россия запретила экспорт легированного лома в недружественные страны – на него приходится подавляющая часть зарубежных поставок, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Запрещен экспорт легированного лома в недружественные страны (90% от объема экспорта), который используется в качестве основного сырья при производстве нержавеющего или иного специального металлопроката ответственного назначения», – передает ТАСС слова Евтухова.

Замминистра отметил, что власти обнулили импортную пошлину на медный штейн и титановый шлак для обеспечения металлургов стратегическим сырьем, перенесли с 1 апреля на 1 октября срок начала действия антидемпинговой пошлины на графитированные электроды диаметром менее 520 мм из Китая, а также внесли ряд металлургических предприятий в перечень системообразующих, что позволит им рассчитывать на льготные кредиты.

По словам замглавы Минпромторга, цены на продукцию черной и цветной металлургии в России заметно снизились.

«Да, мы можем говорить о заметном снижении цен на продукцию черной и цветной металлургии. Хочу подчеркнуть, что конечная цена на металлопродукцию на сегодняшний день является сбалансированной. И именно этот (достигнутый в результате совместной работы Минпрома и отрасли) уровень цены и следует брать за отсчет при расчете новых государственных и муниципальных проектов и при частном строительстве», – сказал он.

В частности, по словам замминистра, цена на наиболее востребованные позиции в черной металлургии уменьшилась у производителей и аккредитованных трейдеров. Как заявил Евтухов, цена на арматуру у трейдеров уменьшилась на 11–13% по отношению к пиковым всплескам в марте этого года и составила 56–58 тыс. руб. за тонну без НДС, на горячекатаный рулон – уменьшилась на 17%, холоднокатаный лист – на 26%, а на лом черных металлов по отношению к всплеску января – на 15–20%.

По словам Евтухова, большинство металлургов заключили новые контракты с дистрибьюторами.

«Большинство металлургических компаний – например, ММК, «Новосталь-М», «Северсталь», НЛМК, ТМК – уже перезаключили новые контракты со своими дистрибьюторами, в которых зафиксировали максимальную наценку перепродажи металлопродукции (от 7 до 12%). Симметричный подход отражен и в торгово-сбытовой политике самих металлургических компаний», – сказал Евтухов.

Замминистра заявил, что министерство провело «большую работу по устранению с рынка перекупщиков и формированию рабочих кооперационных цепочек производитель – дистрибьютор (металлосервисная организация) – потребитель». Накануне Минпромторг опубликовал список из 108 трейдеров, ограничивших наценку на металлопродукцию в рознице на уровне 7–12%.

Ранее ученые Института немецкой экономики в Кельне заявили о серьезной зависимости Германии не только от российского газа, но и от поставок никеля, палладия и хрома, которые необходимы для обеспечения ключевых отраслей экономики ФРГ.

Напомним, авиастроительная компания Airbus обратилась к Западу с просьбой не вводить эмбарго на российский титан. По словам гендиректора Гийомо Фори, Россия существенных ограничений не заметит, но ущерб другим странам и авиационной промышленности будет нанесен.