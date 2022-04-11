В карте москвича импортозаместили чип

С апреля 2022 года карту москвича стали выпускать с чипом российского производства, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Качество российского чипа полностью соответствует требованиям инфраструктуры приема бесконтактных карт в Москве и области. При этом мы проработали ряд мер, которые позволят горожанам пользоваться привычным банковским функционалом. Например, решается вопрос о продлении срока действия ранее выданных карт», – рассказал гендиректор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин, слова которого приводит «Вечерняя Москва».

Отечественный чип позволит сократить сроки производства и избавиться от зависимости от импортных микросхем. Соцкарты, полностью изготовленные в России, будут выпущены для всех, кто подал заявление на ее получение с 15 марта 2022 года.

Бутурлин добавил, что к 2023 году у соцкарты появится онлайн-версия.

С помощью карты москвича по-прежнему можно получить доступ к городским сервисам и транспортным льготам. Единственное отличие – ее нельзя будет привязать к банковскому счету. Соцкарта не предназначена для оплаты услуг и покупок, получения стипендии, пенсии, социальных пособий и перевода денег. Счет перечисления выплат можно будет выбрать на сайте mos.ru.

Изменения затронут только те карты, которые были выпущены в апреле 2022 года. Произведенные ранее карты будут привязаны к банковскому счету, а по истечении срока действия они заблокируются вместе с установленным банковским приложением. За валютой можно будет обратиться в банк, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.