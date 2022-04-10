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Политолог объяснил, почему Джонсон счел украинский поезд «фантастическим»
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«Премьера Британии во время поездки в Киев, вероятно, охранял британский спецназ SAS, который счел бронированный поезд самым безопасным видом транспорта», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поезде.
«Думаю, секретность визита Джонсона в Киев была условно секретной, и Лондон сообщил Москве обо всем заранее, указав, в каком поезде поедет премьер. Но все равно служба безопасности политика сочла самолет слишком опасным в данном случае средством передвижения, поскольку у Украины еще остаются средства ПВО, и ВСУ могли, что называется, «сдуру» зарядить ракетой по борту Джонсона», – пояснил политолог Марат Баширов.
По его словам, бронированный поезд, в котором везли британского лидера, есть почти у каждой страны, где есть железнодорожное сообщение. В аналогичном поезде путешествовал по России лидер КНДР Ким Чен Ын, напомнил Баширов.
«Это такие резиденции, где, по сути, можно жить некоторое время. Мы видим на фото Джонсона около стола, где он, видимо, проводил совещание. Думаю, британский премьер назвал этот поезд фантастическим из-за его роскоши. Судя по всему, он сравнивал с лондонским метро, а в британском аналоге такого поезда ему ездить не доводилось», – сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским тайным поездом из Польши.
О визите Джонсона в Киев также не были осведомлены журналисты. Уже после переговоров британского премьера с Зеленским в Сети появилось видео, где Джонсон рассказал, что едет на «фантастическом» украинском поезде из Польши в Киев, передает RT в своем Telegram-канале. Джонсон также обратился со словами благодарности к работникам Украинской железной дороги.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Британией.
После встречи с Зеленским в Киеве Джонсон заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.
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Россия сорвала эвакуацию главарей националистов из Мариуполя по морю
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Киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю на сухогрузе из Мариуполя, судно было подбито российскими военными, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились. Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, в темное время суток украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу.
«В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь», – приводит РИА «Новости» слова генерала.
На требования пограничных кораблей России выйти по международному каналу на связь сухогруз не отвечал. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная по курсу движения судна, ни к чему не привела. При этом судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе», а на берегу наблюдались сигнальные костры, заявили в Минобороны.
«Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части», – отметил Конашенков.
После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.
Пострадавших среди членов экипажа на судне нет, возгорание командой потушено самостоятельно. После досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Иностранные журналисты не нашли подтверждений фейков о «расстреле жителей Украины российскими военными»
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Зарубежные журналисты не нашли подтверждений фейкам, которые были распространены Киевом, о том, что якобы российские солдаты расстреляли очередь за хлебом в Чернигове.
Этот факт подтверждает и запись переговоров иностранных журналистов с места событий. Одна из сотрудниц редакции задает журналисту Джону вопросы об обстановке в Чернигове. Тот отвечает, что «ничего интересного» он не смог заснять. Корреспонденты Би-Би-Си тоже ничего особенного не нашли там, приехав ранее, уточнил он, пишут «Известия».
16 марта в некоторых СМИ были опубликованы материалы с изображением убитых людей. Отмечалось, что людей в очереди за хлебом якобы расстреляли российские военные.
В Министерстве обороны РФ опровергли информацию и подчеркнули, что военнослужащих из России в Чернигове не было. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что на популярных фото нет ни следа от разрывов боеприпасов, а окна в зданиях рядом целы.
«Все погибшие люди – жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры – очередная постановка СБУ», – отметил Конашенков.
Напомним, после появления сообщений украинской стороны об обнаружении тел убитых мирных жителей в Буче через несколько дней после отвода российских войск, газета The New York Times заявила, что не менее 12 мертвых тел якобы лежали на улицах Бучи с 11 марта. Тем самым западные журналисты пытались возложить ответственность на российскую сторону.
В Минобороны России распространяемые украинскими властями кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ» и указали на нестыковки в украинской версии произошедшего.
Также евродепутат от Италии Франческа Донато, а также другие европейские политики прокомментировали украинскую провокацию в Буче. Они указали на нестыковки в заявлениях украинской стороны о действиях российских военных.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
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Пушилин заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран
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Россия, Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) сегодня противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».
«Сейчас Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Российская Федерация здесь противостоят уже точно не одной Украине, а целому конгломерату стран. НАТО в чистом виде? Так, наверное, неправильно было бы сказать, но отдельные участники в виде частных военных компаний или прикомандированных инструкторов – они участвуют, и их немало», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Как отметил глава республики, действия противника выглядят достаточно профессионально. «Я говорю сейчас не только об артиллерии, я говорю сейчас вообще в целом о тактике ведения боя, о выстраивании линии обороны», – объяснил он. Пушилин добавил, что за год или два нельзя приобрести такие навыки. «Нужно испробовать [их] на практике и, наверное, неоднократно. Потому что время так или иначе у них было ограничено, и спонтанными, молниеносными решениями это просто не могло быть», – считает глава ДНР.
Ранее в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию России и США.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Британская Sun показала в Бородянке сотрудника СБУ с нашивкой «СС Галичина»
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Израильский политолог Яков Кедми обратил внимание на репортаж британской The Sun из поселка Бородянка в Киевской области, в котором присутствует сотрудник СБУ с нашивкой «СС Галичина» (запрещенная в России организация).
«Занятные патчи у СБУшников на Киевщине засветились в британской прессе – SS Galizien*. Но ведь это ручные неонацисты Запада, никакой [глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель в этом разбираться не будет», – написал Кедми в своем Telegram-канале.
Как сообщает издание «Военное обозрение», британская The Sun опубликовала видеоматериал, посвященный молебну по жертвам в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области, который ВСУ якобы сами вернули под свой контроль (в действительности ВС России организованно отвели части с киевского и черниговского направлений).
Как отмечает издание, на кадрах показан служитель украинской церкви (судя по амуниции, из недавно учрежденного института капелланов-униатов или ПЦУ), совершающий обряд на развалинах одного из жилых зданий в окружении нескольких сотрудников СБУ. При этом периметр оцеплен правоохранителями, журналистов больше чем гражданских лиц.
Но, как отмечает издание, пожалуй, самой большой неудачей съемочной группы стало то, что в кадрах постоянно мелькал сотрудник СБУ с символом «SS Galizien» (гитлеровская дивизия СС «Галичина» – запрещенное в России нацистское формирование), который сложно не заметить. Тем самым сами британские пропагандисты зафиксировали присутствие неонацизма на Украине. На это сразу обратили внимание зрители: «Это называется автогол»; «У них на спине SS Galizien? Действительно? Поздравления…»; «Я думал, что на Украине нет нацизма»; «Это ужасно. Но мы ведь это проигнорируем?».
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о важности достижения целей по демилитаризации и денацификации Украины.
В начале марта официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов (ОУН*, запрещена в России). Как отметила дипломат, после начала Великой Отечественной войны националисты «органично влились» в силы вермахта, были созданы карательные силы: «Нахтигаль», «Роланд», «Легион Сушко», дивизия СС «Галичина», полк «Бранденбург», в состав которых влились нацисты, которые «желали смерти русскому (а подчас – и любому неукраинскому) населению запада СССР». Их совместные с вермахтом, СС и абвером действия, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, привели к гибели более пяти миллионов человек.
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.
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ВС России уничтожили штаб и место базирования нацбата «Днепр» в Днепропетровской области
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников», – приводит его слова ТАСС.
Конашенков уточнил, что ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета.
Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению боевой бронированной техники ВСУ.
Днем ранее в течение дня авиацией и ракетными войсками России было уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них четыре командных пункта и узла связи, а также три беспилотника, в том числе «Байрактар ТБ-2».
Также в Минобороны заявили, что на военном аэродроме Миргород высокоточными ракетами с воздуха уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения.
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Греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину
Работники порта в греческих Салониках отказались принимать участие в отправке военных грузов НАТО на Украину, из-за чего возникли столкновения с полицией, сообщили СМИ.
«В греческих Салониках портовые рабочие и активисты не словом, а делом пытаются остановить отправку военных грузов НАТО на Украину. Доходит до драк с полицией, применения слезоточивого газа и арестов. Но и полицейским там прилетает», – сообщает Telegram-канал «Хайлайт | Новости».
Ранее рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе.
Напомним, в Греции на фоне роста цен в мире в нескольких супермаркетах ввели временные количественные ограничения на продажу муки, подсолнечного и кукурузного масла.
Опубликованы доказательства удара ВСУ «Точкой-У» по Краматорску
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Серийный номер упавшей на Краматорск ракеты «Точка-У» говорит о ее принадлежности Вооруженным силам Украины, сообщает донецкий телеканал «Юнион».
«Виден серийный номер ракеты «Точка-У». До этого [в обстрелах] на Донбассе засветились украинские ракеты Ш91565, Ш91566. Та же серия, что в Краматорске, отличия – 13 единиц в серийнике [серийном номере]», – говорится в Telegram-канале СМИ, передает Ura.ru.
Ранее Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ.
Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.
Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.
Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по фейкам, в которых утверждается, что удар якобы нанесли ВС России. Также расследование ведется и по факту самого удара.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто стоит за убийством людей в Краматорске.
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Ходаковский призвал спасать Россию от печальных глобальных перспектив
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Командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил, что необходимо не спасать Донбасс и Украину от неофашистов, а спасать Россию от печальных глобальных перспектив, попутно спасая Донбасс и зачищая пространство от неонацистов.
«Вчера прочитал одну статью, в которой отображена техническая часть правды о положении дел на подконтрольных нам бывших (надеюсь) украинских территориях. Там и про несогласованность действий разных структур, и про непродуманность решений, и про неэффективность нашей пропаганды... много замечаний, и все по существу, хоть и гиперболизировано», – написал Ходаковский в Telegram.
При этом, по его словам, есть в этой статье ключевой момент, которым автор «демонстрирует ущербность собственной позиции» и «позиции официальных властей». В частности, автор статьи говорит о том, что Россия не может предложить украинцам больше, чем Европа.
«Там был, дескать, европейский выбор, стремление к лучшему, будущее для их детей в цивилизованном мире... А мы что можем предложить – беспрепятственно отмечать Девятое мая?» – говорится в сообщении.
Ходаковский подчеркнул, что пора прекратить рассуждать в рамках линейной логики: «Были фашисты, а мы спасители-антифашисты; мы вас освободили – будьте счастливы».
«Они привыкли жить так, как они жили, мало кто из них хотел, чтобы кто-то приходил и от чего-то их спасал. Это в большинстве своем обыватели провинциального типа, которые рассуждают простыми житейскими категориями, и сложные конструкты в их головах и душах не приживаются», – заявил он.
По его словам, «нам нужно понимать, что мы делаем свое дело для нас самих, для нашего, не их будущего».
«Они либо могут стать частью этого будущего, либо остаться сбоку, либо покинуть зону нашего влияния. Мы пришли решать свои задачи. Не спасать Донбасс, не спасать Украину от неофашистов, а спасать Россию от печальных глобальных перспектив, попутно спасая Донбасс и зачищая пространство от неофашистов. Мы должны быть добрыми к населению, мы должны сделать все, чтобы восстановить их уровень жизни, предоставить им условия для развития – но мы не должны их учить во что им верить и как им думать. Мы должны сами научиться правильно верить и правильно думать, чтобы мы сами не считали, что наша духовность и наша жизнь – это только Бессмертный полк и Девятое мая. А когда мы это поймем сами – тогда и они это примут, потому что поверят», – добавил он.
Ранее Ходаковский заявил, что если националистов выпустить за пределы Мариуполя, с ними потом вновь придется столкнуться на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью.
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Националисты взорвали в Рубежном цистерну с кислотой
ВСУ вновь устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой.
В Рубежном националисты вновь подорвали цистерну с кислотой, над городом распространяется ядовитое облако, которое очень опасно для населения, передает RT.
«В Рубежном вновь взорвали цистерну с азотной кислотой. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, следовательно облако пойдет, как и в прошлый раз, на северо-восток», – приводит РИА «Новости» комментарий подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Ранее ВСУ подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.
После этого в МИД РФ заявили, что у России есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.
В Минобороны заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.
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Глава МИД Италии увидел риск мировой войны из-за роли НАТО в конфликте на Украине
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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе открытия семейного центра в Помильяно д’Арко под Неаполем заявил, что военное участие НАТО в конфликте на Украине привело бы к мировой войне. При этом он выразил мнение, что альянс уже участвует в мировой войне, «но не с военной точки зрения».
«Мы не поддержим военное участие НАТО в конфликте на Украине, потому что это привело бы к мировой войне. Мы уже в мировой войне, но не с военной точки зрения», – приводит ТАСС слова Ди Майо, которого цитирует ANSA.
Ранее в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию России и США. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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В Киеве заявили о планах полностью отказаться от закупок газа в ЕС
Советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил, что Киев собирается полностью отказаться от закупок газа у стран Евросоюза за счет более жесткой экономии.
Рябчин, отвечая на вопрос о закупках Киевом в последние годы российского газа через европейских посредников, заявил, что такой газ уже «не российский, а европейский» – но и от него Киев намерен отказаться, введя жесткие меры экономии, передает РИА «Новости».
«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда Украина получает топливо для войны с Россией.
В марте генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что не видит угрозы нехватки газа в стране, несмотря на спецоперацию России.
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Столтенберг допустил масштабное развертывание войск НАТО на восточном фланге
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НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил на восточных границах альянса в связи с растущей военной активностью России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Sunday Telegraph.
По словам генсека альянса, НАТО находится на пути «фундаментальной трансформации», которая происходит в результате спецоперации РФ на Украине. Столтенберг указал, что на восточном фланге альянса уже расположено около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в десять раз больше, чем еще несколько месяцев назад, однако их число будет расти. Итоговое решение о том, как будет выглядеть группировка НАТО в регионе, планируют утвердить на саммите организации в Мадриде в июне, передает ТАСС.
«То, что мы наблюдаем сейчас, – это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к ситуации]. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», – заявил Столтенберг.
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию России и США. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
В свою очередь глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил уверенность, что военное участие НАТО в конфликте на Украине привело бы к мировой войне. При этом он выразил мнение, что альянс уже участвует в мировой войне, «но не с военной точки зрения».
В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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В Госдуме предупредили об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет осудил призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну» и предупредил об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.
«Такое ощущение, что западные политики и дипломаты с ума посходили. Они в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять, рано или поздно это пламя дойдет до них. Антироссийская и недружественная политика скажется прежде всего на благосостоянии западных стран», – сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».
Парламентарий выразил уверенность, что Евросоюз и НАТО заинтересованы в превращении Украины в «черную зону» и втягивании России в длительный военный конфликт. «Поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы», – подчеркнул депутат.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. В субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Тем временем глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил уверенность, что военное участие НАТО в конфликте на Украине привело бы к мировой войне. При этом он выразил мнение, что альянс уже участвует в мировой войне, «но не с военной точки зрения».
В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
-
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Над зданием администрации Херсона подняли флаг России
Флаги России подняли над зданием администрации города Херсон и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
Херсон в настоящее время находится под контролем российских войск. В субботу над зданием администрации были сняты флаги Украины и вместо них поднят российский триколор, передает РИА «Новости».
Также на центральной площади под флагштоком убрали портреты так называемой «небесной сотни», а местные жители снова ее называют площадью Свободы.
Газета ВЗГЛЯД писала, как освобожденные территории юга Украины живут под российским флагом.
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В Херсоне нашли документы СБУ под грифом «совершенно секретно»
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Российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно».
В них содержатся данные агентов СБУ и информация об их работе по давлению на пророссийски настроенные организации, передает РИА «Новости».
Несколько документов, касающихся работы СБУ со своей херсонской агентурой, в апреле-мае 2021 года подписывал старший оперуполномоченный 3-го сектора ВЗНД СБУ по Херсонской области старший лейтенант Богдан Форостий. Одну из бумаг под грифом «совершенно секретно» составили на имя временно исполнявшего обязанности начальника ВЗНД СБУ по Херсонской области майора Олега Кривого.
Бумаги поступали в региональный банк данных единой системы информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности СБУ «Синтез-Херсон».
Российские специалисты продолжают изучение бумаг в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.
Ранее флаги России подняли над зданием администрации города Херсон и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
Газета ВЗГЛЯД писала, как освобожденные территории юга Украины живут под российским флагом.
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