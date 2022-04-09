Джонсон заявил о намерении Британии еженедельно усиливать давление на Россию

Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление на Россию. Мы продолжим интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Мы будем не только замораживать активы или вводить санкции против олигархов, мы будем отказываться от использования российских углеводородов», – цитирует ТАСС Джонсона.

Он также отметил, что Великобритания готова предоставить Украине всю необходимую «экономическую и оборонительную военную поддержку».

«Великобритания и партнеры предоставляют оборудование, технологии, ноу-хау, разведданные, чтобы на Украину больше никогда не вторгались, чтобы Украина была настолько защищена, что над ней нельзя было бы издеваться, чтобы ее нельзя было шантажировать, чтобы нельзя было угрожать ей», – заявил премьер Великобритании.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины надеются на ключевую роль Великобритании в предоставлении гарантий безопасности.

«Мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для нашей страны. <…> Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль», – отметил Зеленский.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Британия решила направить 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов на Украину. Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британииначался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газагрозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Западможет не выдержать жестких санкций против России.