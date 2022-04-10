Названы отличия XE-штамма коронавируса от «Дельты»

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и имммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова академик РАН Виталий Зверев рассказал об отличиях XE-штамма коронавируса от «Дельта»-варианта вируса.

Он отметил, что после появления «Омикрона» часть заболевших легко его перенесла, в том числе и с повторным заболеванием, передает ТАСС.

«Поэтому вот этот следующий вариант, на мой взгляд, не настолько отличается от «Дельты», чтобы бить тревогу и говорить о том, что у нас коллективный иммунитет пропал, и все надо начинать сначала», – подчеркнул он, напомнив, что коллективный иммунитет в России.

Академик акцентировал внимание на том, что полных данных о продолжительности иммунитета еще нет.

«Есть надежда, что это будет несколько лет, и тогда бояться особенно нечего», – сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый штамм коронавируса ХЕ, который на днях выявили британские ученые, вряд ли будет иметь сверхуникальные свойства, которые приведут к росту заболеваемости.