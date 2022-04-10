Украина попросила у Германии 100 самоходных гаубиц

Правительство Украины направило Германии запрос о поставке Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро, сообщили источники издания Welt am Sonntag.

Как сообщается, сумма контракта может составить 1,7 млрд евро. Кроме самих гаубиц ВС ФРГ в рамках предложенного Киевом плана могут поставить Украине также запасные части и учебный комплект. При этом немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann должна будет произвести новые гаубицы для Германии, чтобы заменить переданные Киеву, передает ТАСС.

Как утверждает издание, первая партия техники может быть отправлена Украине через 30 месяцев после подписания соответствующего соглашения, то есть не ранее второй половины 2024 года. Поставка может быть завершена полностью в 2027 году, говорится в статье.

Krauss-Maffei Wegmann и Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ не стали комментировать возможное соглашение между Киевом и Берлином, сообщает издание.

Накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов. Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о поставке танков Украине.

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